Лучшие новые музыкальные бары Петербурга 2026

Catch 22

Техначинкой Catch 22 стал целый оркестр. Вот неполный список: три усилителя от Lab.gruppen, умная система управления DSP Lake, уникальный коллаб двух британских гигантов Tannoy и Function One, сочетающий технологии винтажного, мониторного и клубного звука. Но главное – люди, которые всем этим дирижируют. За аудио-концепт отвечает филофонист Евгений Литвяк, а за диджейским пультом стоят хайповые Gorilla Zippo, G-Pol and Jeam Bisquit — да, это далеко от Нью-Йорка, так что резидентской DJ-системе Catch 22 завидуем громко, в танце и с коктейлем в одной руке! Алкомиксы от Даниила Золотухина («Лучший бартендер» по версии премии «Что где есть в Петербурге») и Дмитрия Гукасяна посвящены прорывам в звукозаписи: Fairlight CMI с названием культового сэмплера 1980-х замешан на джине с малиной, а Minimoog в честь первого в истории переносного синтезатора — твист на клубную классику Long Island Ice Tea с ванильным мороженым.

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