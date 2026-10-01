Лучшие новые музыкальные бары Петербурга 2026

Винил, живой джаз или техно-танцы с авторским лонг-айлендом в руке – Петербург запустил гипертренд на музыкальные бары. Выбирайте лучший — на сайте премии «Что где есть в Петербурге» — 2026.
«Игла»
Дерзкий листенинг-бар новой волны открыли Xzibit коктейльного Петербурга Борис Трахман (владелец автотехцентра Urban Racers!), и медиаменеджер Илья Альтшулер. Под фирменный айс ти из гватемальского рома, крафтового джина, выдержанной текилы и заваренного вместо колы сиропа из орехов и тростникового сахара мусковадо в «Игле» слушают разное и на разном. CD — на первой Sony Playstation, кассеты — на легендарной двухголовочной деке 1975 года от Nakamichi, а винил, который фаундеры заказывают из Англии или сами привозят из путешествий в чемоданах с грандиозным перевесом, — на ультрадорогом hi-fi оборудовании (мониторы JBL 1978 года и роторный микшер, собранный вручную в Швейцарии). По четвергам тут устраивают компактные, на 25 ученических мест, ликбезы про глэм-рок 1980-х или позднего Боуи.
Гороховая ул., 47Б
«Октав»
Точка сборки винофагов и аудиофилов: в баре-гостиной «Октав» винилового коллекционера Александра Гутаковского богатый шкаф с терруарными винами от малых хозяйств вибрирует под хай-фай звук. Чего только стоит винтажная американская система от Altec Lansing с японским усилителем 1978 года! Само помещение тоже пережило мощный глоу-ап: от отдельной линии электричества и круговой шумоизоляции до акустических ловушек. Современный джаз, даунтемпо, электроника, трип-хоп, инди, арт-поп, пост-панк здесь звучат каждый день, а по выходным в «Октав» играют диджеи и коллекционеры, а танцуют — все (от Карины Мурашкиной до Гоши Рубчинского!). На вайб домашней вечеринки приходите в воскресенье: в баре устраивают опендек, где каждый гость может отыграть собственный сет.
Щербаков пер., 17/3с2
33 ⅓
Ресторатор Виктор Федотов (Pio Nero) продолжил освоение территории отеля 6/3, где работают его ресторан «Белый рябчик» и кафе «Круч». В камерном 33⅓ он объединил коктейльный бар с магазином винила — рэпер Олег ЛСП уже купил там четыре пластинки, а рекордсмену по количеству матчей за баскетбольную команду ЦСКА Никите Курбанову приглянулся сборник Элвиса Пресли. В 33⅓ надо идти за золотым джазом 1940-х Чарли Паркера, бархатным свингом Майкла Бубле, соулом Леона Бриджеса, мягкой электроникой Caribou и Bonobo, и, конечно, танцевать под (настоящую!) Шаде на виниле. А выпивать и закусывать советуем такими парами: Cherry B. Good из джина и вишневой икры плюс хот-дог с шоколадным чили кон карне, Mezcal Sugar Sex Magik из мескаля, ананаса и чили — с английским маффином с любительской колбасой (оммаж любимому бутеру телешефа Энтони Бурдена). Важно! Тем, кто идет не в блэкаут, а в дегустацию, часть коктейлей можно заказать в мини-формате — получится та самая ⅓ из названия.
ул. Блохина 6/3
Catch 22
Техначинкой Catch 22 стал целый оркестр. Вот неполный список: три усилителя от Lab.gruppen, умная система управления DSP Lake, уникальный коллаб двух британских гигантов Tannoy и Function One, сочетающий технологии винтажного, мониторного и клубного звука. Но главное – люди, которые всем этим дирижируют. За аудио-концепт отвечает филофонист Евгений Литвяк, а за диджейским пультом стоят хайповые Gorilla Zippo, G-Pol and Jeam Bisquit — да, это далеко от Нью-Йорка, так что резидентской DJ-системе Catch 22 завидуем громко, в танце и с коктейлем в одной руке! Алкомиксы от Даниила Золотухина («Лучший бартендер» по версии премии «Что где есть в Петербурге») и Дмитрия Гукасяна посвящены прорывам в звукозаписи: Fairlight CMI с названием культового сэмплера 1980-х замешан на джине с малиной, а Minimoog в честь первого в истории переносного синтезатора — твист на клубную классику Long Island Ice Tea с ванильным мороженым.
Бородинская ул., 4А
Michèle
Пиано-бар в бессовестно нарядном ресторане Michèle вдохновлен богемным лобби парижского отеля — команда съездила в Costes прямо перед открытием и привезла его дух на Исаакиевскую без растаможки. Дух поддерживают реальные маэстро — отреставрированный в Японии винтажный черный рояль Yamaha 1970-х и артисты уровня Tesla Boy, Антона Лаврентьева или Леры Гехнер. Фанк-дива ASET стилизует мировые хиты, а рок-пианист Илья Прахов миксует песни Элтона Джона с хулиганским звучанием Тома Уэйтса. Но даже после концертов тут звучит дружный (и немного пьяный!) хор — не подпевать тапёру, когда в руках авторские вариации бульвардье с фиалкой или микс текилы и сенча от бартендеров Игоря Ваулина и Тараса Завальнюка, просто не получится. Песенный репертуар Michèle планирует расширять: в 2027 году за стенкой от пиано-бара обещают запуск винилового chef’s table с кассетным магнитофоном!
Малая Морская ул., 24
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