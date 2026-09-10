Лучшие новые авторские рестораны 2026 года

Рыба-меч плюс желе из саке: шеф-повара Петербурга режиссируют премьеры с дуэтами, которым горожане устраивают овации и солдаут! Салютуем главным ресторанным открытиям сезона 2025/2026 и призываем голосовать за любимые заведения.
«Баски & Монегаски»
Кухня открытого огня, гастрокультура скалистых берегов Эускади и сильнейшая светская явка — это про атлантический проект сооснователя легендарного «Шаляпина» Леонида Ноткина и рестораторов новой волны Анны Ананьевой и Элины Ихсановой. Шеф-повар Вячеслав Гнедовский подбрасывает на гриль буквально все: стейк из рыбы-меч, баранью лопатку и ананас с чили-карамелью. Но наш совет — закажите говяжий язык (это сенсация!): шеф готовит его по технологии тамбовского окорока, который маринует в солевом растворе со специями в течение шести дней, потом томит на низких температурах 18 часов и подает с печеными корнеплодами. А заодно имеем в виду, что приливными волнами в «Баски & Монегаски» заносит самые классные деликатесы — от жареных оливок до сесины!
Провиантская ул., 3
«Белый рябчик»
Ресторатор Виктор Федотов и шеф-ньюкамер Роман Найзабеков — это Дягилев и Бенуа от гастрономии: решили переписать меню русского трактира с прицелом на международные овации. Шеф коптит скумбрию в истоме на яблоневой щепе, превращает рыбу в рийет и дополняет воздушным муссом из сметаны и хрена. Haute-cuisine-пирог он готовит из бараньей шеи конфи, жаренной на говяжьем жире белокочанной капусты и соуса на основе корицы. А настоящим краудплизером ресторана стал калач из гречневой и ржаной муки со взбитым маслом и галаганом — деликатесом из вяленой икры. И да, мы знаем, что вы делаете следующим летом, — сидите на террасе «Белого рябчика» в цветущем дворе-колодце «Отеля 6/3»!
ул. Блохина, 6/3
«Зайцы»
Кафешантан на «Ленфильме» спродюсировал бывший патимейкер холдинга Ginza Project Алексей Раппорот — на сцене музыкального ресторана поют каждый (!) день. Тартар из квашеной капусты и домашние шпроты с огуречным айоли: меню в «Зайцах» можно описать так: еда из советского прошлого претерпела гастрономический луксмаксинг. Шеф-повар Николай Миркин, петербуржец, работавший в мишленовских заведениях Португалии, в кашу из полбы добавляет облепиху и кролика, в столичный салат — колбасу из медвежатины и топинамбур вместо картофеля, а кострец маринует в коджи. Полнейший айнанэ достигается с негрони, выдержанным в обожженной бочке из русского дуба.
Каменноостровский просп., 10
«Лодочная станция»
Все лето вместе с Филиппом Янковским и Ириной Огановой мы провожали закаты на главной террасе Петровской косы — ужинали средиземноморским (итальянские вареники с овечьим сыром! перцы падрон! пицца с картофелем и пармезаном!) и смотрели на зеленые кроны Приморского парка Победы, шпиль Лахта-центра и стадион «Зенит Арена». Партнером своего видового ресторана предводительницы направления слоуфуд Наталья Цыпленко и Мария Смирнова сделали шеф-повара Романа Грачева. На большой открытой кухне он готовит оверсайз-паэлью в классическом валенсийском стиле, обжаривая рис с добавлением говяжьего сала и томатной сальсы. А топинг выбираем сами – из щупальцев марокканского осьминога, томленого ягненка или кальмара с креветками и вонголе.
Петровский просп., 9Л
«Перемена»
Авторская русская кухня от Дмитрия Блинова — это сбывшиеся мечты гоголевского воздухана Чичикова и поэзия обэриутов: кроличьи почки зарифмованы с портвейном, гребешки – с вяленой бужениной, а говяжий язык – с мороженым из хрена. Даже щи-борщи у революционера гастробаров и патрона ресторанной группы Duo Band не как у всех, а напоминают крепкую солянку, — с белыми грибами и копчеными свиными ребрами. Но приходить в «Перемену» стоит не только ради гастрооткровений, но и ради сытных (и даже ностальгических!) завтраков под «Налетела грусть» Розенбаума. После омлета с краковской колбасой и горячего бутерброда стоит сделать подход к нарядному буфету с ватрушками и пансуазе. А если налетела грусть, то ее за два укуса развеет звезда соцсетей — ленинградская булочка (она же — блиновская мадленка!).
Петроградская наб., 18
Bergamot
Богатое ростовское хлебосолье шеф Олег Перфилов умножил знаниями, полученными в знаменитой парижской школе Le Cordon Bleu: с тех пор подход haute cuisine Олег применяет и в гастрономическом бистро Crevette на Финском заливе, и в своем новом проекте – ресторане тяжелого люкса Bergamot на Петроградской, где готовит из продуктов ультимативного качества и фиксированного провенанса. В суп из каштанов Олег добавляет сморчки и фаршированный топинамбур, фермерской утке устривает марьяж с перцем кубеба, а пате из утиной печени ограняет фуа-гра, пюре из айвы и желе из саке. Максимально эстетский интерьер файндайнинга с белыми скатертями разработала Анастасия Хальчицкая: респектуем выбору овощной графики мишленовского шеф-повара Алана Пассара и гобелену мастерской Жюля Пансю середины XX века!
ул. Малая Зеленина, 4
Closer
Команда эстетов — Назар Коломиец, Мария Дементьева и Андрей Ермишкин — как никто умеет в деталькор. В своем ресторане Closer по соседству с легендарным домом с башней, приютом бражников и блудниц Серебряного века, они под строгим надзором КГИОП восстановили исторические деревянные оконные рамы и метлахскую плитку. Архитекторы дизайн-бюро APAA Studio Алексей Пенюк и Анастасия Артемьева украсили зал столом самого загадочного архитектора Италии Карло Скарпа, креслами Cab 412 и крафтовой дровяной печью, в которой шеф-повар Дементьева готовит фэнси-лепешки в неаполитанском стиле (с выдержанным в солоде копченым виноградом!) и картофельный хлеб, который затем сервирует форелевой икрой и маслом из анчоусов.
Таврическая ул., 31-33
Jidai
Чтобы открыть первоклассный японский ресторан, мясники из Meat_Coin Нодар Узарашвили и Владимир Эккель позвали в Петербург Алексея Когая, получившего звезду Michelin в 2021 году экс-шефа московского «Сахалина». В jidai Алексей разработал не только меню, где соединил тартар из тунца с такуаном, а угорь — с фуа-гра, но и листинг премиум-сифуда. Сашими из японской дорады, дикого желтохвоста и брюшка блюфина везут в Jidai охлажденными прямиком с токийского рынка Тоесу. А японской вагю А5, говядине с наивысшей степенью мраморности, здесь посвятили отдельное меню с котлетами, гедза и татаки. Новость-молния: осенью прямо под Jidai откроется одноименный омакасе-зал с отдельным входом и сет-меню!
наб. Адмирала Лазарева, 22
Poool bistro
Картошка, черная икра, шампанское – вот треугольник радости шеф-повара и ресторатора Владимира Чистякова в его авторском бистро Poool. В Доме Бассейного товарищества у Мальцевского рынка он собирает пул единомышленников и кормит идеальным аккомпанементом к бабблс: под выверенную выборку брютов (в Poool самый большой побокальный выбор шампани в Петербурге!) дают хот-доги с черной икрой, крем из бычков в томатном соусе и жареха с белыми грибами и сморчками. Новости андеграунда: в середине осени Чистяков запланировал открытие азиатского стритфуда с вайбом бутиков Margiela и токийского лофта - прямо под шампань-бистро Poool на минус первом этаже.
ул. Некрасова, 56
Self Edge Chinois
Утку из смокера, копченую на березовых дровах, в китайском ресторане законодателя гастрономических мод Алексея Бурова готовят строго по дао: принцип недеяния тут трактуют как ноль граммов специй. В Шанхае повара Self Edge Chinois раздобыли и рецепт сиреневых димсамов с начинкой из краба, пекинской капусты и кинзы с соусом табаджан и унаги. И там же подхватили аддикцию к крабу: этому деликатесу посвящен целый раздел (обязатательно попробуйте «крабю», где вагю встречает морского гада в нигири без риса!). В «Сэлфе» пять дней в неделю проводят традиционные церемонии с юньнаньский чаем – советуем занять красный лаковый стол под гигантской люстрой-цветком, напечатанной на 3D-принтере. И чувствуем, что со всеми вводными у петербургского “китайца” есть те же шансы разлететься по стране, как у его старшего брата Self Edge Japanese с филиалами в Москве и Екатеринбурге!
просп. Добролюбова, 11Е
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