Лучшие новые авторские рестораны 2026 года

«Перемена»

Авторская русская кухня от Дмитрия Блинова — это сбывшиеся мечты гоголевского воздухана Чичикова и поэзия обэриутов: кроличьи почки зарифмованы с портвейном, гребешки – с вяленой бужениной, а говяжий язык – с мороженым из хрена. Даже щи-борщи у революционера гастробаров и патрона ресторанной группы Duo Band не как у всех, а напоминают крепкую солянку, — с белыми грибами и копчеными свиными ребрами. Но приходить в «Перемену» стоит не только ради гастрооткровений, но и ради сытных (и даже ностальгических!) завтраков под «Налетела грусть» Розенбаума. После омлета с краковской колбасой и горячего бутерброда стоит сделать подход к нарядному буфету с ватрушками и пансуазе. А если налетела грусть, то ее за два укуса развеет звезда соцсетей — ленинградская булочка (она же — блиновская мадленка!).

Петроградская наб., 18