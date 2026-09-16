Лучшие концепт-сомелье Петербурга 2026

Наши сомелье составляют для своих проектов не карты, а целые винные концепции, фиксируя все энотренды и привозя в Петербург лучших виноделов. Призываем голосовать за любимых сомелье!
Арсен Вартанов (gaby bistro)
Вам «роллс-ройс цвета черной икры» или «рябину, барбарис, снегири»? Так в винной карте gaby bistro сомелье (а еще поэт и рассказчик!) Вартанов подписал шампань из Кот де Блан и Долины Марны. Любая бутылка в меню — идеальная пара к хулиганским блюдам шефа Мансура Валиева: будь то классика кьянти, бургундское секси-гаме или дебоширская апулия. И, кажется, в этом винном хаосе Арсен заново нашел себя! Хотя мы скучаем по его хлестким дегустациям в «На Вина!», помним винный пейринг к сетам в BoBo и работу с великой красотой в Il Lago dei Cigni.
Ангелина Гайворонская (Closer, «Подписные издания»)
Почерк сомелье Гайворонской — в щедрости и лоске: кто еще будет плескать Krug и Cristal по бокалам? Комплименты составленной ей карте деталькор-ресторана Closer (400 позиций! специальный «сейф», где вина отдыхают после транспортировки!) делают виноделы из Италии, Франции, Германии и даже Азии. Но достижения Гели не ограничиваются аплодисментами и отзывами на гугл-мэпс: она получила диплом в авторитетной школе сомелье «Миллезим», работала с вином в Utopist, Animals и Bourgeois Bohemians, пекла хлеб (внезапно!) в «Подписных изданиях», а теперь обновляет в любимом книжном всех петербуржцев винную полку.
Сергей Калинин (рестораны Алексея Алексеева)
Сомелье Калинин столкнулся с челленджем — собрать винные карты для мультикультурного ресторанного портфеля Алексея Алексеева. Для восточного Persimmon Сергей сформировал витрину лучших образцов из Израиля, Грузии, Армении, а для азиатского Lotus — приличную выборку сётю и саке (наш любимый – умамный дзюнмай из префектуры Ямагата!). За плечами шеф-сомелье всех ресторанов Алексея Алексеева учеба в «Энотрии» у единственного россиянина из топ-15 мировых сомелье Александра Рассадкина, сервис самых дорогих бутылок в светском «Саду» и скоростной пейринг в ресторанах Duo Band Дмитрия Блинова.
Дмитрий Кизеев (Probka Family)
Это официально: рыцарь исторического ордена портвейна Confraria do Vinho do Porto объехал весь мир (30 визитов в 110 стран!) от виноделен Франции до полей Новой Зеландии. В 2022 году Кизеев стал сомелье Probka Арама Мнацаканова, и с тех пор винную карту ресторана ежегодно отмечают в уважаемом рейтинге Award of Excellence от Wine Spectator. А его конферанс на фестивале фамильных рецептов Nativa (со звездой австрийского виноделия Дорли Мур или спасателем вымирающего сорта абруско Федерико Стадерни) просто надо видеть!
Александр Ломака (Self Edge Chinois)
Сомелье Ломака умеет работать с винными сверхидеями из самых разных вселенных: в локаворском ресторане Animals он сгенерировал нью-эйдж-подборку, где столпы Шампани встретились с ньюкамерами из Самары, для особняка Smoke BBQ на Лодейнопольской собрал энциклопедию, где каждый винодел получил свой разворот с фотографией, историей хозяйства и сразу несколькими кюве на выбор. А в Self Edge Chinois Александр создал спешл-листинг культовых вин «сокровенное достояние» и провел первую в Россию (практически благотворительную!) портфельную дегустацию Жака Селосса.
Анастасия Максимова (italy)
Видит цель, не видит препятствий: с этого года Максимова — шеф-сомелье всего ресторанного сообщества italy без исключений. А это шестнадцать ресторанов в Петербурге и Москве (Настя только что написала авторскую карту бутиковых вин для филиала Joli — и уже готовит винное меню для испано-мексиканской кантины Juan!). Особенно обожательница файнвайна гордится своей квотой шампанского Жака Селосса: такое количество бутылок культовых и редких блан-де-блан дистрибьюторы выделяют только верховным сомелье каждой страны.
Ася Полякова (Ognivo, Spica)
Сомелье-мультиинструменталист Ася Полякова ведет винные карты всех заведений ресторатора Андрея Перцева. В паназиатском Green 28 у нее подборка аккуратных и невесомых вин в пандан к спрингроллам и паровым димсамам. В Litera G — неповторимые грузинские образцы из квеври. В Ognivo — сложная карта, где собрано 400 разных позиций. А начинала Ася вот как: в 2015 году стала первым сомелье за всю историю ресторана «АбрикосовЪ» (работает с 1906 года!). И важно: недавно Полякова открыла собственную школу сомелье для сотрудников Перцева.
Екатерина Яценко (Kira, Jerome)
Неоднократная участница премии «Что где есть в Петербурге» Екатерина Яценко начинала в легендарной «Пробке» на Белинского и спустя время стала шеф-сомелье ресторанной группы Арама Мнацаканова, а это Сколково от гастрономии. Там-то Яценко и осознала свою суперсилу — объединять вайнлаверов и винные дома. Теперь человек-бленд практикует это на дегустационных ужинах в Jerome (требуем повторных привозов Andre Beaufort, Besserat de Bellefon и «Галицкий и Галицкий»!). Последние десять лет Катя развивает ресторан не только в качестве сомелье, но и как топ-менеджер, а в 2025 году вместе с командой запустила Kira - десять соток средиземноморья на Кирочной улице.
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