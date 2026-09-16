Лучшие концепт-сомелье Петербурга 2026

Екатерина Яценко (Kira, Jerome)

Неоднократная участница премии «Что где есть в Петербурге» Екатерина Яценко начинала в легендарной «Пробке» на Белинского и спустя время стала шеф-сомелье ресторанной группы Арама Мнацаканова, а это Сколково от гастрономии. Там-то Яценко и осознала свою суперсилу — объединять вайнлаверов и винные дома. Теперь человек-бленд практикует это на дегустационных ужинах в Jerome (требуем повторных привозов Andre Beaufort, Besserat de Bellefon и «Галицкий и Галицкий»!). Последние десять лет Катя развивает ресторан не только в качестве сомелье, но и как топ-менеджер, а в 2025 году вместе с командой запустила Kira - десять соток средиземноморья на Кирочной улице.