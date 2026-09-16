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Герои

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Лучшие концепт-сомелье Петербурга 2026

Наши сомелье составляют для своих проектов не карты, а целые винные концепции, фиксируя все энотренды и привозя в Петербург лучших виноделов. Призываем голосовать за любимых сомелье!

Фото предоставлено пресс-службой

Арсен Вартанов (gaby bistro)

Вам «роллс-ройс цвета черной икры» или «рябину, барбарис, снегири»? Так в винной карте gaby bistro сомелье (а еще поэт и рассказчик!) Вартанов подписал шампань из Кот де Блан и Долины Марны. Любая бутылка в меню — идеальная пара к хулиганским блюдам шефа Мансура Валиева: будь то классика кьянти, бургундское секси-гаме или дебоширская апулия. И, кажется, в этом винном хаосе Арсен заново нашел себя! Хотя мы скучаем по его хлестким дегустациям в «На Вина!», помним винный пейринг к сетам в BoBo и работу с великой красотой в Il Lago dei Cigni.

Фото предоставлено пресс-службой

Ангелина Гайворонская (Closer, «Подписные издания»)

Почерк сомелье Гайворонской — в щедрости и лоске: кто еще будет плескать Krug и Cristal по бокалам? Комплименты составленной ей карте деталькор-ресторана Closer (400 позиций! специальный «сейф», где вина отдыхают после транспортировки!) делают виноделы из Италии, Франции, Германии и даже Азии. Но достижения Гели не ограничиваются аплодисментами и отзывами на гугл-мэпс: она получила диплом в авторитетной школе сомелье «Миллезим», работала с вином в Utopist, Animals и Bourgeois Bohemians, пекла хлеб (внезапно!) в «Подписных изданиях», а теперь обновляет в любимом книжном всех петербуржцев винную полку.

Фото предоставлено пресс-службой

Сергей Калинин (рестораны Алексея Алексеева)

Сомелье Калинин столкнулся с челленджем — собрать винные карты для мультикультурного ресторанного портфеля Алексея Алексеева. Для восточного Persimmon Сергей сформировал витрину лучших образцов из Израиля, Грузии, Армении, а для азиатского Lotus — приличную выборку сётю и саке (наш любимый – умамный дзюнмай из префектуры Ямагата!). За плечами шеф-сомелье всех ресторанов Алексея Алексеева учеба в «Энотрии» у единственного россиянина из топ-15 мировых сомелье Александра Рассадкина, сервис самых дорогих бутылок в светском «Саду» и скоростной пейринг в ресторанах Duo Band Дмитрия Блинова.

Фото предоставлено пресс-службой

Дмитрий Кизеев (Probka Family)

Это официально: рыцарь исторического ордена портвейна Confraria do Vinho do Porto объехал весь мир (30 визитов в 110 стран!) от виноделен Франции до полей Новой Зеландии. В 2022 году Кизеев стал сомелье Probka Арама Мнацаканова, и с тех пор винную карту ресторана ежегодно отмечают в уважаемом рейтинге Award of Excellence от Wine Spectator. А его конферанс на фестивале фамильных рецептов Nativa (со звездой австрийского виноделия Дорли Мур или спасателем вымирающего сорта абруско Федерико Стадерни) просто надо видеть!

Фото предоставлено пресс-службой

Александр Ломака (Self Edge Chinois)

Сомелье Ломака умеет работать с винными сверхидеями из самых разных вселенных: в локаворском ресторане Animals он сгенерировал нью-эйдж-подборку, где столпы Шампани встретились с ньюкамерами из Самары, для особняка Smoke BBQ на Лодейнопольской собрал энциклопедию, где каждый винодел получил свой разворот с фотографией, историей хозяйства и сразу несколькими кюве на выбор. А в Self Edge Chinois Александр создал спешл-листинг культовых вин «сокровенное достояние» и провел первую в Россию (практически благотворительную!) портфельную дегустацию Жака Селосса.

Фото предоставлено пресс-службой

Анастасия Максимова (italy)

Видит цель, не видит препятствий: с этого года Максимова — шеф-сомелье всего ресторанного сообщества italy без исключений. А это шестнадцать ресторанов в Петербурге и Москве (Настя только что написала авторскую карту бутиковых вин для филиала Joli — и уже готовит винное меню для испано-мексиканской кантины Juan!). Особенно обожательница файнвайна гордится своей квотой шампанского Жака Селосса: такое количество бутылок культовых и редких блан-де-блан дистрибьюторы выделяют только верховным сомелье каждой страны.

Фото предоставлено пресс-службой

Ася Полякова (Ognivo, Spica)

Сомелье-мультиинструменталист Ася Полякова ведет винные карты всех заведений ресторатора Андрея Перцева. В паназиатском Green 28 у нее подборка аккуратных и невесомых вин в пандан к спрингроллам и паровым димсамам. В Litera G — неповторимые грузинские образцы из квеври. В Ognivo — сложная карта, где собрано 400 разных позиций. А начинала Ася вот как: в 2015 году стала первым сомелье за всю историю ресторана «АбрикосовЪ» (работает с 1906 года!). И важно: недавно Полякова открыла собственную школу сомелье для сотрудников Перцева.

Фото предоставлено пресс-службой

Екатерина Яценко (Kira, Jerome)

Неоднократная участница премии «Что где есть в Петербурге» Екатерина Яценко начинала в легендарной «Пробке» на Белинского и спустя время стала шеф-сомелье ресторанной группы Арама Мнацаканова, а это Сколково от гастрономии. Там-то Яценко и осознала свою суперсилу — объединять вайнлаверов и винные дома. Теперь человек-бленд практикует это на дегустационных ужинах в Jerome (требуем повторных привозов Andre Beaufort, Besserat de Bellefon и «Галицкий и Галицкий»!). Последние десять лет Катя развивает ресторан не только в качестве сомелье, но и как топ-менеджер, а в 2025 году вместе с командой запустила Kira - десять соток средиземноморья на Кирочной улице.

Теги:
Что Где Есть в Петербурге 2026

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