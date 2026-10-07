Где искать лучший гастрономический стритфуд? Вот 10 ресторанов Петербурга

Il Lago dei Cigni — Профитроли с паштетом из фуа-гра

Профитроли начинали свою гастрономическую карьеру в 16 веке как сушеные кусочки хлеба, а до Il Lago они добрались уже в виде изящной закуски из тонкого заварного теста с фуа-гра. Шеф-повар Дмитрий Трушкин — поборник zero waste, поэтому берет в дело фрагменты гусиной печени, которые не подошли по форме для подачи классического фуа-гра. Трушкин маринует их в кальвадосе, прогревает в печи до полуготовности и измельчает в однородное пате — строго на ледяной бане, чтобы сохранить текстуру. Этим муссом наполняет профитроли и рифмует с домашним фруктовым конфитюром, который меняется по сезону: от мандарина и персика до инжира и фейхоа.

Крестовский проспект, 21Б