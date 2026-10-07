Где искать лучший гастрономический стритфуд? Вот 10 ресторанов Петербурга

Мировой мегатренд, соединивший стритфуд с лоском и манерами файндайнинга уже в Петербурге: пробуем гастрономические вау — хот-доги с осьминогом и фри с черной икрой — и голосуем за лучшее блюдо!
«Мурманчане» — Беляш с крабом и томатной помакухой
Под беляши с крабом адепта арктической кухни Светланы Козейко просится отдельная сеть гастробаров — этот тюркский стритфуд представляет «Мурманчан» и мурманчан не только в меню, но и на крупнейших городских фестивалях (за год продают не меньше 7000 порций!). Тесто для пирожка замешивают ежедневно, делают его легким и тонким, чтобы главным оставался вкус краба из Баренцева моря, а подают с «помакухой» — томатно-сливочным соусом. Спойлер: сочно будет точно!
Большая Зеленина улица, 2
Big Wine Freaks — Тако с крабом
История фэнси-стритфуда в Петербурге началась именно с шампань-ресторана Big Wine Freaks: под звуки даунтемпо и амапиано шеф Илья Татаринов вот уже 12 лет готовит пош-закуски к академической шампани и гаражным фанковым винам. Сегодняшний хит меню, тако с крабом, он делает, заворачивая первую фалангу камчатского краба, пармиджано-реджано и сладкие узбекские томаты вместо пшеничной лепешки в фермерский салатный салат (самую-самую хрустящую часть из центра кочана!).
Инструментальная улица, 3
Closer — Хот-дог из печи
Коносьеры дизайна и энофилы Назар Коломиец, Мария Дементьева и Андрей Ермишкин (Saro) привезли для своего нового ресторана у Таврического сада крафтовую кастомную дровяную печь из Италии. Теперь в ней готовят и завтраки – ура! Шеф-повар Дементьева выпекает при 350 градусах хот-дог с говяжьей сосиской на тесте двухсуточной ферментации исключительно из пармской муки мелкого помола. А овощи и итальянские томаты для классического итальянского соуса наполи коптят в той же печи на березовых дровах около полутора часов.
Таврическая ул., 31-33
Faces — Хот-дог с осьминогом
Хот-дог с осьминогом — это УТП Крестовского острова. Бизнесмен Алексей Феликсов подглядел идею стритфуда с щупальцем в старинном университетском городке Шотландии на берегу Северного моря, куда прилетал проведать сына-студента. Теперь картофельную булочку пекут в ресторане Faces, начиняют ее марокканским осьминогом, сальсой из спелых узбекских томатов, дополняют соусом из чеснока конфи, белого вина и выдержанного пармезана, а посыпают крамблом из чоризо — полный серф-энд-терф.
Морской проспект, 29
Il Lago dei Cigni — Профитроли с паштетом из фуа-гра
Профитроли начинали свою гастрономическую карьеру в 16 веке как сушеные кусочки хлеба, а до Il Lago они добрались уже в виде изящной закуски из тонкого заварного теста с фуа-гра. Шеф-повар Дмитрий Трушкин — поборник zero waste, поэтому берет в дело фрагменты гусиной печени, которые не подошли по форме для подачи классического фуа-гра. Трушкин маринует их в кальвадосе, прогревает в печи до полуготовности и измельчает в однородное пате — строго на ледяной бане, чтобы сохранить текстуру. Этим муссом наполняет профитроли и рифмует с домашним фруктовым конфитюром, который меняется по сезону: от мандарина и персика до инжира и фейхоа.
Крестовский проспект, 21Б
Jam Café — Adult Happy Meal
Лучшая гастрономическая версия хэппи мил найдется в Jam Cafe во дворе дизайнерского апарт-отеля Hideout (уже оценил актер Марк Эйдельштейн). Бургер здесь делают на бриоши, с котлетой из мраморной говядины, луком конфи, сыром чеддер и соленым огурцом. Его приносят на фигурном металлическом подносе с картофелем фри, увенчанным черной икрой, двумя маленькими баночками с кетчупом и майонезом и мини-сувениром в виде маскота ресторана — красного мишки. Напиток в этот чудо-набор нужно выбрать самому (мы рекомендуем грязный мартини!).
просп. Римского-Корсакова, 22, стр. 3
Meat_Coin — Бургер с черной икрой
Вот бургер премьер-лиги — и не только потому, что его обожают чемпионы из ФК «Зенит». Специалисты по образцовым стейкам Meat Coin к котлете из мраморной говядины с расплавленным чеддером добавляют толстенный слой осетровой и соус тартар. Парковке с коллекционными роллс-ройсами и бентли соответствует и сервис. Только подмигните, и ваш бургер заботливо обернут золотом 999 пробы, а на гарнир принесут твист на «крошку-картошку» — запеченный клубень с копченой сметаной, соусом бермонте и черной икрой.
Приморское шоссе, 466
Poool bistro — Стрипсы с черной икрой
Шеф-повар и ресторатор Владимир Чистяков в своем шампань-бистро Poool (претендент на главное открытие года!) выдал целый раздел с черной икрой: от огурцов до хот-дога. Но наше краш-блюдо — стрипсы c осетровой. Выдержанному в пряном маринаде куриному бедру в золотистой хрустящей панировке со сметанным кремом, легким цитрусовым акцентом и умами-нотами уже поставили свой апрув актрисы Лукерья Ильяшенко, Ирина Горбачева и Полина Сидихина.
улица Некрасова, 56
Probka — Пицца с лососем и черной икрой
В итальянский ресторан Арама Мнацаканова с вайбом haute cuisine ходят не только за красивыми черными тальолини и самым заботливым обслуживанием, но и за неаполитанской пиццей от потомственного пиццайоло Мануэля Сурачи. В ее основе — тесто из итальянской муки caputo на столетней закваске, которое выдерживается до 32 часов. На него ложатся мусс из пьемонтского сыра робиола, моцарелла и лосось собственного посола (с горчицей и укропом!). Завершает композицию черная икра Aram Mnatsakanov Selection сорта «Империал», осетров для которой выращивает «Русский икорный дом» в чистейшей воде вологодской реки Суды.
Зоологический переулок, 2-4
Roots le petit bar — Фри с черной икрой и сметаной
Сделать так, чтобы картошку фри фотографировал (и выкладывал в соцсети!) буквально каждый, кто выпивает драй мартини? Этим гипнозом овладели в эстетском баре Roots. В городском филиале лесного джин-бара при отеле We Lodge фри готовят по технологии двойной обжарки — и картофель получается и-де-аль-ным! Формула проста: довести до золотистой корочки, дать «отдохнуть», вновь обжарить в раскаленном масле и подать с густой фермерской сметаной и щедрой порцией икры сибирского осетра. В пандан к блюду просите у шеф-бартендера Ильи Астафьева (член всемирной Гильдии джина, ведущей списки с 1638 года!) кавиар мартини — с водкой, настоянной на черной икре.
улица Блохина, 3/1
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