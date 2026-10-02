Лучший шашлык 2026: вот 7 ресторанов Петербурга, где дачное блюдо превращают в самое модное горячее

«Шаляпин»

С открытием первого репинского «Шаляпина» в начале века Леонид Ноткин и Иван Третьяков возвели в абсолют эстетику дачинга — с мясом на огне, люля и соленьями. Уже 26 лет в загородном ресторане и 18 - в центральном готовят эпические шашлыки на древесных углях. Фермерскую говяжью вырезку режут поперек волокон, маринуют с паприкой и устричным соусом, а подают с домашним красным соусом и помидорами. Счастливы будут не только мясоеды: в “Шаляпине” делают шашлык из зубатки и стерляди (а в репинском филиале — из осетрины!).

ул. Тверская, 12/15