Лучший шашлык 2026: вот 7 ресторанов Петербурга, где дачное блюдо превращают в самое модное горячее

Шашлык воскрес и дал огня: шеф-повара солидных петербургских ресторанов готовят его из шатобриана или диафрагмы в приправе кондари. Выбирайте лучший шашлык на сайте премии «Что где есть в Петербурге» — 2026.
«Банщики»
Шеф-повар ресторана авторской русской кухни «Банщики» Станислав Левохо к виртуозно исполненному (сочному и поджарому!) шашлыку из свинины или из курицы предлагает творческие соусы, вроде трюфельного велюте со сморчками, сливочного виски или микса портвейн-розмарин. И знайте, вы себе не простите, если не закажете к мясу домашнюю настойку в хрустальном графине — рассольную с укропом, из черноплодки со сливой или с брусничным листом.
Дегтярная ул., 1А
Крыша «Сада»
На сезонной и очень зеленой крыше ресторана Сергея Семака, Натальи Цыпленко и Анны Овчинниковой летом под виниловые диджей-сеты бесперебойно подавали шашлыки. Всё потому, что они были приготовлены из эталонного для блюда мяса — каре и окорока дагестанских ягнят (поставщиком молодого шефа Хайбулы Арсланова стал харизматичный торговец Сытного рынка Эршад!). Для маринада Хайбула использовал всего четыре ингредиента: лук, соль, черный перец и кондари — так грузины называют душистый чабер, который дает мясу легкий пряный и травянистый нюанс.
ул. Большая Зеленина, 23А
«Огородники»
Добротная порция шашлыка с маринованным луком, редиской, хрустящими огурчиками и зеленью найдется в реновированном историческом особняке инженера Данилевского 1911 года постройки (памятние архитектуры между Сосновкой и ботсадом Лесотехнической академии!). Шеф-повар Константин Колосов жарит фермерское куриное бедро на мангале, предварительно замариновав птицу в томатах с репчатым луком и паприкой минимум на четыре часа. Идеально созвучен этому блюду здешний твист на кровавую мэри — из томата, халапеньо и настойки на хрене.
Институтский пр., 22
«Шаляпин»
С открытием первого репинского «Шаляпина» в начале века Леонид Ноткин и Иван Третьяков возвели в абсолют эстетику дачинга — с мясом на огне, люля и соленьями. Уже 26 лет в загородном ресторане и 18 - в центральном готовят эпические шашлыки на древесных углях. Фермерскую говяжью вырезку режут поперек волокон, маринуют с паприкой и устричным соусом, а подают с домашним красным соусом и помидорами. Счастливы будут не только мясоеды: в “Шаляпине” делают шашлык из зубатки и стерляди (а в репинском филиале — из осетрины!).
ул. Тверская, 12/15
Mindal Cafe
В ресторане мастерицы кавказской кухни Марины Наумовой можно собрать грузинское бинго: культовые хинкали с 21 складкой, хачапури и безупречные шашлыки мцвади. Шеф Маруся делает их из свинины, говядины, телятины, птицы, а по особым поводам и из козлятины или морепродуктов – и все они достойны подражания и обожания. Но наша страсть — дагестанская курдючная баранина. В Mindal не ограничиваются одной частью туши: в ход идут мякоть, окорок, седло, грудинка и корейка.
проспект Чернышевского, 5
Must
150 килограммов мяса в месяц готовит концепт-шеф Алексей Ермаков в ресторане группы Bona People на Петроградской стороне. Одна из топовых позиций в Must — шашлык шатобриан (каково?!). Толстый кусок говяжьей вырезки минимальной жирности нанизывают на металлическую шпажку, жарят на открытом огне хоспера и выкладывают поверх хрустящей салатой подушки. Еще один суперфэнси-шашлык — мильфей из диафрагмы и бекона — уже оценили Николай Цискаридзе, Виктор Сухоруков и Янис Чамалиди.
Большой проспект Петроградской стороны, 54/2
Stroganoff Bar & Grill
Каждая мясная душа знает, куда ехать за шашлыком “как на даче”. Конечно, в «Строганофф» — загородный филиал одного из старейших стейкхаусов Петербурга.Тут сначала маринуют мышцу диафрагмы быка в луковом соке с солью и свежемолотым перцем, затем избавляют от лишней влаги, чтобы получилась румяная корочка, обжаривают на мангале над тлеющими углями и подают вместе с запеченным помидором, адыгейской лепешкой на кефире, маринованным лучком, свежей зеленью и томатным соусом.
Приморское ш., 418
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