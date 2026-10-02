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Что Где Есть

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Лучший шашлык 2026: вот 7 ресторанов Петербурга, где дачное блюдо превращают в самое модное горячее

Шашлык воскрес и дал огня: шеф-повара солидных петербургских ресторанов готовят его из шатобриана или диафрагмы в приправе кондари. Выбирайте лучший шашлык на сайте премии «Что где есть в Петербурге» — 2026. 

Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Банщики»

«Банщики»

Шеф-повар ресторана авторской русской кухни «Банщики» Станислав Левохо к виртуозно исполненному (сочному и поджарому!) шашлыку из свинины или из курицы предлагает творческие соусы, вроде трюфельного велюте со сморчками, сливочного виски или микса портвейн-розмарин. И знайте, вы себе не простите, если не закажете к мясу  домашнюю настойку в хрустальном графине — рассольную с укропом, из черноплодки со сливой или с брусничным листом.

Дегтярная ул., 1А

Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Сад»

Крыша «Сада»

На сезонной и очень зеленой крыше ресторана Сергея Семака, Натальи Цыпленко и Анны Овчинниковой летом под виниловые диджей-сеты бесперебойно подавали шашлыки. Всё потому, что они были приготовлены из эталонного для блюда мяса — каре и окорока дагестанских ягнят (поставщиком молодого шефа Хайбулы Арсланова стал харизматичный торговец Сытного рынка Эршад!). Для маринада Хайбула использовал всего четыре ингредиента: лук, соль, черный перец и кондари — так грузины называют душистый чабер, который дает мясу легкий пряный и травянистый нюанс.

ул. Большая Зеленина, 23А

Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Огородники»

«Огородники»

Добротная порция шашлыка с маринованным луком, редиской, хрустящими огурчиками и зеленью найдется в реновированном историческом особняке инженера Данилевского 1911 года постройки (памятние архитектуры между Сосновкой и ботсадом Лесотехнической академии!). Шеф-повар Константин Колосов  жарит фермерское куриное бедро на мангале, предварительно замариновав птицу в томатах с репчатым луком и паприкой минимум на четыре часа. Идеально созвучен этому блюду здешний твист на кровавую мэри — из томата, халапеньо и настойки на хрене.

Институтский пр., 22

Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Шаляпин»

«Шаляпин»

С открытием первого репинского «Шаляпина» в начале века Леонид Ноткин и Иван Третьяков возвели в абсолют эстетику дачинга — с мясом на огне, люля и соленьями. Уже 26 лет в загородном ресторане и 18 - в центральном готовят эпические шашлыки на древесных углях. Фермерскую говяжью вырезку режут поперек волокон, маринуют с паприкой и устричным соусом, а подают с домашним красным соусом и помидорами. Счастливы будут не только мясоеды: в “Шаляпине” делают шашлык из зубатки и стерляди (а в репинском филиале — из осетрины!).

ул. Тверская, 12/15

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Mindal Cafe

Mindal Cafe

В ресторане мастерицы кавказской кухни Марины Наумовой можно собрать грузинское бинго: культовые хинкали с 21 складкой, хачапури и безупречные шашлыки мцвади. Шеф Маруся делает их из свинины, говядины, телятины, птицы, а по особым поводам и из козлятины или морепродуктов – и все они достойны подражания и обожания. Но наша страсть —  дагестанская курдючная баранина. В Mindal не ограничиваются одной частью туши: в ход идут мякоть, окорок, седло, грудинка и корейка.

проспект Чернышевского, 5

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Must

Must

150 килограммов мяса в месяц готовит концепт-шеф Алексей Ермаков в ресторане группы Bona People на Петроградской стороне. Одна из топовых позиций в Must  — шашлык шатобриан (каково?!). Толстый кусок говяжьей вырезки минимальной жирности нанизывают на металлическую шпажку, жарят на открытом огне хоспера и выкладывают поверх хрустящей салатой подушки. Еще один суперфэнси-шашлык — мильфей из диафрагмы и бекона — уже оценили Николай Цискаридзе, Виктор Сухоруков и Янис Чамалиди.

Большой проспект Петроградской стороны, 54/2

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Stroganoff Bar & Grill

Stroganoff Bar & Grill

Каждая мясная душа знает, куда ехать за шашлыком “как на даче”. Конечно, в «Строганофф» — загородный филиал одного из старейших стейкхаусов Петербурга.Тут сначала маринуют мышцу диафрагмы быка в луковом соке с солью и свежемолотым перцем, затем избавляют от лишней влаги, чтобы получилась румяная корочка, обжаривают на мангале над тлеющими углями и подают вместе с запеченным помидором, адыгейской лепешкой на кефире, маринованным лучком, свежей зеленью и томатным соусом. 

Приморское ш., 418

Теги:
Что Где Есть в Петербурге 2026

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