30 петербургских рестораторов 20-летия

Анри Бер, Роман Киселев, Стивен Шарма

Все, к чему притрагиваются рестораторы Анри Бер, Стивен Шарма и Роман Киселев, становится хайпом. И мы высчитали их формулу: актуальный дизайн и охота на самые юные гастрономические тренды. Первый же велнес-проект Nothing Fancy с его дофаминовыми боулами стал гастрономической меккой для инфлюенсеров и визуал-гиков (а сейчас их три в Петербурге и один в Москве!). Следующее открытие – прямой удар в лузу: из бара-бильярдной Solids с его цветными столами для пула повелители тиктока не вылезают с первого дня. Затем – снова хит: центровое бистро Casper на Кирочной скрестило французскую бистрономию и сканди-минимализм, и тут же победило на премии «Что где есть в Петербурге»-2025. Летом 2026-го трио Бер- Шарма-Киселев открыли “Кафе на Хлебозаводе” (да, прямо на Левашовском!) с коммунальными столами, дрип-чаем и, конечно, собственной выпечкой. А прямо сейчас разрабатывают проект в бывшем здании судостроительного завода «Алмаз».