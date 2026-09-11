30 петербургских рестораторов 20-летия

Собака.ru отмечает 20-летие гастрономического проекта «Что где есть в Петербурге» списком выдающихся деятелей и визионеров индустрии.
Важно! Голосования в этой категории не будет, наградные тарелки получат все участники.
Алексей Алексеев
Сверхпродуктивный Алексей Алексеев начинал с позиции линейного повара, прокачал себя по кавказской гастрономии и мясу на ”гинзовских” кухнях, а затем запустил азиатский “Тао” в Красной поляне, скандинавский Nordic Надежды Третьяковой и первый собственный ресторан Futurist с изобретательным комфорт-фудом (голубцы с крабом, трюфельным соусом и боттаргой — сермяжный ужин жителя Петроградской стороны!)). Зная умение Алексея переизобретать себя, уверены, что его полезная мутация в ресторатора не остановится на пяти проектах по всему Петербургу: а среди них и эстетский Inner с фуагра на костяном фарфоре, и Lotus Bistro с коктейльной картой веером и закрученными в роллы татаки из говядины, и восточный Persimmon, где тажин и искандер-кебаб снимают с живого огня.
Владимир Басов
Ресторатор и сомелье Владимир Басов не только задал всероссийский тренд на натуральное вино, но и оживил территорию Петроградской стороны между Карповкой и Кантемировским мостом, провозгласив абсолютно безжизненную еще двеннадцать лет назад Инструментальную улицу петербургским Сохо. В его шампань-ресторан Big Wine Freaks с первого дня потянулась очередь из селебрити, интеллигенции и бизнеса, безвозвратно превратив район вокруг пышного Ботанического сада в гастрономический хаб.
Галина Белоусова
Укротительница лакшери-форматов встречает 2026-й в статусе легенды. Если вы не знакомы с самой дорогой пастой от шефа-энциклопедиста Дмитрия Трушкина под люстрой из древнего индонезийского селенита в Il Lago dei Cigni, то упустили главный гастрономический аттракцион Крестовского острова. А если не танцевали под этно-фьюжн диджея Клода Шалле в Buddha bar, то родились чуть позже золотого века тусовочного Петербурга! При этом империя Bronka, которую построила Галина, давно стала частью нашего ежедневного расписания: все лето мы ходили в ресторан Hunt за пиде из дровяной печи, затем — выпивать в скрытый дворик бара “Архитектор” на Рубинштейна, а после спектакля в летнем театре Новой Голландии бежали за лапшой в Hagao. Планы у Белоусовой традиционно грандиозные: вип-кейтеринг на матчах “Зенита” и стройка ресторана современной русско-французской кухни.
Анри Бер, Роман Киселев, Стивен Шарма
Все, к чему притрагиваются рестораторы Анри Бер, Стивен Шарма и Роман Киселев, становится хайпом. И мы высчитали их формулу: актуальный дизайн и охота на самые юные гастрономические тренды. Первый же велнес-проект Nothing Fancy с его дофаминовыми боулами стал гастрономической меккой для инфлюенсеров и визуал-гиков (а сейчас их три в Петербурге и один в Москве!). Следующее открытие – прямой удар в лузу: из бара-бильярдной Solids с его цветными столами для пула повелители тиктока не вылезают с первого дня. Затем – снова хит: центровое бистро Casper на Кирочной скрестило французскую бистрономию и сканди-минимализм, и тут же победило на премии «Что где есть в Петербурге»-2025. Летом 2026-го трио Бер- Шарма-Киселев открыли “Кафе на Хлебозаводе” (да, прямо на Левашовском!) с коммунальными столами, дрип-чаем и, конечно, собственной выпечкой. А прямо сейчас разрабатывают проект в бывшем здании судостроительного завода «Алмаз».
Дмитрий Блинов, Ренат Маликов
Факт из учебников будущего: новейшая гастроистория Петербурга началась именно с Duo Gastrobar, который открыли не рестораторы с инвест-портфелем, а талантливые шеф-повара Блинов и Маликов. Крошечный ресторан на Кирочной стал первым в Петербурге заведением с доступной авторской кухней, где сами шефы выступили и гостеприимными хозяевами, и абсолютными рокстарс, готовыми к разговору о блюде, тосту и танцу (в любой последовательности). Согласно фонду золотых цитат Блинова, главное в любой истории успеха — не прекращать работать. Поэтому в 2026 году солидная ресторанная группировка Duo Band насчитывает уже девять проектов в Петербурге и Дубае: от брутального Tartarbar и овощного Harvest до актуальной русской кухни в «Перемена» и азиатской в Duo Asia. А в 2026 году под управление Duo Band перешёл видовой R14 Арама Мнацаканова — бывший ресторан «Рыба», где в начале карьеры работал сам Блинов. И прямо сейчас команда Блинова и Маликова занимается реконструкцией закрывшихся ресторанов Mr. Bo у Спасо-Преображенского собора и Saro через стену от их собственного Frantsuza Bistrot.
Катя Бокучава
Петроградская сторона без приданого не останется — обо всем позаботилась Катя Бокучава, застолбившая себе место на острове, когда тот еще казался черной дырой по части гастрономии: в 2002 году она открыла первый авторский ресторан Петербурга Ме100, где смешала все известные кухни мира и сама же стояла у плиты. Сегодня в «Место» к матриарху светской жизни (Катя —легендарный светский хроникер Собака.ru!) и пионеру ресторанного движения на прославленную печень с пюре приезжают актеры Софья Эрнст, Алексей Агранович и Светлана Бондарчук. Ее винный «Бар 8» (самый петербургский бар во всем городе!) в необарочной парадной дома лесопромышленников Колобовых по выходным превращается в танцплощадку с импровизированными концертами на подоконниках, а японский суши-бар Suki Sushi после этих диких вечеринок доставляет пухлые роллы и осидзуси, которым респектует ресторатор Дмитрий Блинов.
Алексей Буров
Буров познакомил Петербург с локальным крафтом еще в 2008-м — и это была не локальная сенсация: тренд на крафт пошел по всей России, а сейчас его «Пивная карта» — старейший бар-бутик в России с четырьмя сотнями сортов. Из этой пены вышли авторский британский паб Blackchops на Фонтанке, где стаут замешивают даже в пирог с почками, брассерия «Траппист», в которой для фуди стала доступна гастрономия Бенилюкса, и Smoke BBQ — тут петербуржцы узнали, что такое смокер и каков на вкус эталонный брискет (барбекю-искусство Буров штудировал в Техасе у главного брискетмейкера планеты Эвана Лероя!). И важно: параллельно с паб-культурой Алексей освоил премиальную Азию в модных Self Edge Japanese и Self Edge Chinois: здесь зашкаливает спрос на редкую дикую рыбу и крабов, а вместо пенных церемоний ежедневно проводят чайные — с такой же высокой явкой. Плюс Dreamteam Бурова делает олимпийского размаха ивенты: в 2026 году устроили большое греческое застолье на Кузнечном рынке и двухдневный мясной фестиваль с каруселью для одномоментного приготовления дюжины ягнят во дворе Smoke BBQ.
Сергей Глазунов, Клим Жуков
Если вы еще не завтракали в Aster, значит, стоите туда в очереди. Городские дарлинги Глазунов и Жуков подарили Петербургу формат кафе-пекарни с дофаминовыми булками, кофейной лабораторией и брю-баром, а заодно превратили его в тренд (и запустили три Aster — в квартале писателей, Коломне и на Петроградской стороне!). Плюс на волне успеха Сергей и Клим спродюсировали Rene — русско-французское кафе в Доме Зингера с кухней от шеф-повара Романа Киселева, Казанским собором из окон и ковром исторической метлахской плитки. А летом 2026 года дропнули и вовсе сенсацию: открыли первый авторский общепит в крупнейшем в мире музее русского изобразительного искусства, и теперь мы ходим в «Кафе Бенуа» в Русский музей на Завтрак Кустодиева и знаменитый бутерброд с красной икрой.
Артем и Алексей Гребенщиковы
Гребенщиковы совмещают статусы шеф-поваров и рестораторов: братья создали ресторан BoBo с суперхитовыми арт-сетами, устраивают в нем коллаборации с современными петербургскими ремесленниками, подают блюда на тарелках ручной работы от выпускников академии Штиглица и наращивают мощный фан-клуб. В Bourgeois Bohemians Артем и Алексей разрешают себе быть художниками: вкусы и текстуры они раскрывают с точностью палаты мер и весов, и делают это очень красиво. Только представьте натюрморт из нарьян-марского оленя с соусом из черемши с зеленью любистока или сорбет из ананаса и кинзы, посыпанный деликатным красным перцем эспелет!
Назар Коломиец, Мария Дементьева, Андрей Ермишкин
Молодые прогрессивные рестораторы Андрей Ермишкин, Назар Коломиец и Мария Дементьева — определенно визуалы: только посмотрите на их интерьеры с объектами Карло Скарпы и Марио Беллини и невыносимо живописный плейтинг гребешка с зеленым горошком и красной икрой! Свой дизайн-код команда выносит и за пределы ресторанов — как настоящие гастроурбанисты, они перезапускают целые кварталы. В 2019 году на этапе котлована ЖК One Trinity Placeа забили место для Saro и дали толчок формированию золотого треугольника Петроградской. Со своим вторым рестораном Closer, где Мария готовит в печи лепешки и осьминога с перчиками под соусом харисса, оживили тишайший отрезок Таврической улицы. А прямо сейчас строят кафе с зеленой террасой в скрытом дворике и бар на крыше будущего отеля House of faith в бывшем Доме призрения придворного духовенства 1889 года постройки (ноль сомнений, что скоро Воскресенская набережная подтянется к карте гастромаршрутов!).
Марк Лапин
Марк унаследовал бизнес-чутье от отца Вадима Лапина, совладельца Ginza — главной ресторанной группы Петербурга начала XXI века. Еще пять лет назад Марк стал открывать собственные проекты, и горожане выбирали средиземноморский Grecco и итальянское бистро Mio с видом на Казанский собор лучшими ресторанами года на премии «Что где есть в Петербурге». Сейчас он занят развитием исторической (гастрономической!) усадьбы Анны Вырубовой, фрейлины императрицы Александры Федоровны, на берегу Финского залива — ресторана «Дача на заливе» со своей коптильней и нарядной верандой.
Алена Мельникова
Раньше Алена форсила ресторанный фестиваль St. Petersburg Gourmet Days с фестивальным меню в десятках ресторанов, дюжинами званых ужинов и воркшопами для сотрудников horeca, а еще организовывала первые российские гастроли мировых звезд Массимо Боттуры, Андреаса Каминады и Мауро Коллагреко. Сейчас гастропродюсер сосредоточилась на карьере одного шефа - мужа и партнера Олега Перфилова. Вместе они основали морское бистро Crevette в квартале Брусницын и авторский ресторан Bergamot на Петроградке с белыми скатертями и богатой винной картой. Но энерджайзер Мельникова продолжает фестивалить - устраивает шумные устричные бранчи, осенью собирается наладить производство могучей креветочной кулинарии под девизом «готово к приготовлению», а дальше планирует запуск франшизы Crevette.
Арам Мнацаканов
Вообще петербуржцы не из тех, кто любят объединения и союзы, но наш верховный, отец Probka Family, смог — и построил вокруг своих ресторанов самое преданное, сиятельное и разновозрастное комьюнити. От Евгения Водолазкина, Льва Додина и Бориса Эйфмана до Александра Бублика, Насти Мироновой и Ильи Куруча — на перфетто-кухню в Probka ходят и бумеры, и зумеры (тортелли с черным трюфелем — легенда!). За тонкой и хрустящей пиццей по авторской технологии Мануэля Сурачи все отправляются к Мнацаканову в Da Manu, а на итало-левантийские кефта из ягненка с сардинской фреголой — в Mina. Гастроэкспансия Арама распространилась на Европу и Кавказ: в Берлине работает его итальянский Mine (отмечен Michelin!), а две Mina открылись в Ереване и Тбилиси. В год 25-летия Probka Мнацаканов запустил московский поп-ап «Никитская 16/5» с юбилейным пивным крафтом, подтвердил алко-экспертизу своих ресторанов строчкой в международном списке Wine Spectator и реинкарнировал винный лист первого бара Probka на Белинского из 2001 года.
Эдуард Мурадян
Наш Дягилев от гастроиндустрии, продюсер, импресарио, легенда найтлайфа и визионер в разные времена принимал в своих заведениях Джона Гальяно и Джейн Биркин, а Роджер Тейлор из Duran Duran и Людмила Гурченко ставили там пластинки и пели акапелла. Мурадян не только умеет собирать беспардонно светскую публику (в кафе “Рубинштейн” герои “Собака.ru”, от Теодора Курентзиса до Лизы Боярской, сидели за каждым столиком!), но и быть первым: он открыл первый в Петербурге стейк-хаус Korovabar с безупречным мясом, первый клуб Decadance с фейсконтролем и первый спикизи-ресторан “ЕМ” в старинной 60-метровой квартире на набережной реки Мойки с дегустационными сетами (никакого а-ля карт и свободы выбора, одни эмоциональные качели!). На кухне “ЕМ” с бесперебойно работающей английской чугунной печью AGA выросло не одно поколение шеф-поваров (к примеру, самый молодой обладатель мишленовской звезды в России Евгений Викентьев), а сет-меню до сих пор меняется каждый сезон: в сете «Ужин №86» встречаются страус, рапаны и камчатский терпуг.
Леонид Ноткин, Иван Третьяков
Запустив в нулевые дачинг-ресторан русской кухни «Шаляпин», Ноткин и Третьяков дали старт целой экосистеме. Сначала сделали ставку на Репино (в 2000-х поселок в Курортном районе трансформировался в элитный пригород с white party рейвами), а затем освоили административный центр города. Филиал «Шаляпина» на Тверской (в Петербурге!) уже 18 лет кормит всех от примы Дианы Вишневой до сатирика Семена Альтова, от чемпионов из «Зенита» до чиновников из Смольного. А пять кулинарий по всему городу, спродюсированных хлебосольными Ноткиным и Третьяковым, снабжают светские гостиные и загородные веранды пельменями, пирожками, холодцом и маковым рулетом, которому поет оды кинодива Екатерина Мцитуридзе.
Михаил Соколов, Тимур Дмитриев
Экосистема italy разрослась за 16 лет в два десятка гастропроектов с петербургским свидетельством о рождении: от уютной (первой!) остерии Italy на Большом проспекте П.С., штаб-квартиры всех василеостровцев Bist, светского Salone с самолепной пастой до нарядных ресторанов в Особняке Мясникова (Joli с пекарней и цветочной лавкой и испано-мексиканская кантина Juan хайпуют теперь и в Москве!). Построив свою римскую империю, фаундеры взялись за образование: в коллаборации с факультетом биотехнологий ИТМО разработали 42 дисциплины для гастрономического бакалавриата по подготовке высокопродуктивных управляющих, бар-менеджеров, шеф-поваров и кондитеров. А прямо сейчас Соколов и Дмитриев держат в планах итальянский проект «Мастерская» с уютным двориком на Петроградской стороне (уже этой осенью!) и новый русский ресторан, для которого команда italy отправилась в бэкап-путешествие по деревням, фермам и монастырским пекарням Золотого кольца.
Надежда Третьякова
Финский шеф-повар и евангелист дикоросов Сами Талберг, перуанский исследователь направлений никкей и чифа Диего Агирре, эстонский нью-камер Эрик Тамм – все они увидели Петербург в 2026 году благодаря ресторатору Надежде Третьяковой (придумывали новые сеты и давали гастрольные ужины в ее файндайнинг-ресторане Drevå!). Кроме выращивания Drevå, Третьякова обустроила и раскачала целый гастрокластер на Пулковских высотах: тут пустили корни ресторан нордической кухни Nordic и скандинавская кондитерская Fika. В планах у Нади — продолжить обеды на Императорской ферме в Царском Селе (летом за общим столом гости пробовали меню из сезонной спаржи, ревеня и молодого горошка!), привезти международных шефов и запустить сет по гастрономическим привычкам семьи Романовых в коллаборации с Екатерининским дворцом.
Антонио Фреза
Посольство щедрой и жовиальной южноитальянской кухни открыл в Петербурге апулиец Антонио Фреза. В амбициозном Sea, Signora он кормит премиум-морепродуктами со всего мира и вау-пастой. А в эпохальной локации по соседству с Исаакиевским и Адмиралтейством — ресторане Fresa — ризотто с рагу из утиных ножек и печенью по-флорентийски. А еще именно Фреза вывел золотой стандарт шакшуки в своем бистро Saviv, превратив шкворчащую израильскую яичницу на сковородке в приму утреннего меню чуть ли не каждого петербуржца. Соответствуя духу времени (и желанию дочери!), Антонио открыл K-bakery с розовыми десертами и кавай-вайбом, а с моста у ресторана Marso Polo спускал на веревочке бокс с панини и тирамису на борт проходящей мимо яхты до того, как это стало мейнстримом. И важно: его именная Fresa’s Restaurant Group родилась и выросла в Петербурге — родной Италии он подарил свой сифуд-ресторан Sea, Signora только в 2025 году.
Наталья Цыпленко, Светлана Яковлева
Где могли бы встретиться Вуди Аллен и Федор Бондарчук, Моника Беллуччи и Лиза Боярская? Только у предводительниц слоуфуда Натальи Цыпленко и Светланы Яковлевой в ресторане Vox на Соляном переулке. Именно они еще в 2000-х ввели моду на субпродукты (телячья печень с жареным картофелем и ворохом лука — один из главных бестселлеров!) и фэнси-пиццу с цветками цукини или лимонами. И так, под перезвон бокалов с редкими винтажами Бордо и Бургундии, оформилась самая светская терраса Петербурга — с белыми скатертями, гулом колокольни Пантелеймоновской церкви и исключительным видом на Академию Штиглица. А всегда неизменное качество пасты с филе белых рыб и карпаччо из корневого сельдерея в Vox — база с открытия (то есть с 2005 года!).
Александр Шавлиашвили
Крудо из дикого сибаса с маринованными артишоками на гранд-террасе с видом на Князь-Владимирский собор — средиземноморская диета, которую хочется посоветовать всем. Нарядный ресторан с гигантской зеленой террасой спродюсировал предприимчивый поставщик сифуда Александр Шавлиашвили, в биографии которого было все: руководил кошерным рестораном при синагоге, работал официантом в Ginza, кормил Абрамовича и всех болельщиков на чемпионате мира по футболу. Сейчас у Шавлиашвили – собственный налаженный морепродуктовый импорт из Японии, Марокко и Новой Зеландии. Попробовать желтохвостов и красных сицилийских креветок можно не только в его ресторане Aga, но и в корнере “Фиша” на Василеостровском рынке. Кстати, этот исторический объект реконструировал именно Александр, создав в Петербурге первый фуд-маркет новой волны и полностью изменив гастрономический ландшафт Васильевского острова.
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