Меню 1896 года и кольцо из теста с каратником черной икры: лучшие авторские сеты Петербурга

«ЕМ»

Исключительно сет-меню впервые стали сервировать именно в этом бутиковом ресторане Эдуарда Мурадяна в старинной квартире на набережной Мойки — до ЕМ в России такого не практиковал никто. Слоуфуд разлетается на курсы и цитаты из всегда зажженной английской чугунной печи AGA — это и дикий голубь, и бобер, и страус, и медведь, и улитки с фиалками, и синие яблоки. В 2026-м гастропродюсер вместо сетов задумал подавать заботливо собранные ужины. К примеру, в «Ужине №86» будут блюда для шеринга, черная икра с ферментированной дыней и индигирка с огурцом.

набережная реки Мойки, 84