34 лучших авторских ресторана Петербурга

Новый сезон в ресторанах города на Неве отсчитывают с лета: шеф-повара готовят персики с джелато и выращивают африканские огурцы, а петербуржцы устраивают овации премьерам — лососю с бархатцами и ливанской паэлье.
Прошлым летом на террасе, обустроенной командой Saro (шеф-повар Мария Дементьева, управляющий Назар Коломиец и сомелье Андрей Ермишкин), мы съели жареных нектаринов с джелато, наверное, на урожай рощицы плодовых деревьев. Очень ждем этот сезонный спешиал снова и не устаем раздавать комплименты утке с вишней, тунцу с аджикой и сырникам-кастаньоле.
наб. Адм. Лазарева, 22
Шеф Иван Фролухин на вопрос о планах на высокий сезон в Петербурге пошутил, мол, вот бы устоять на ногах — на цветущей террасе его «Француза» невероятный ажиотаж. На баллотин уходит в месяц по 250 кроличьих лап. Пате крут отпекается тиражами в полсотни штук. Сколько уходит лука на суп и говядины на тартар, даже подсчитать не берутся. А на бранчах с устрицами и шампанским стопроцентная явка фуди — этим летом их три, раз в месяц.
наб. Адм. Лазарева, 22
BoBo
Братья Артем и Алексей Гребенщиковы, шеф-повар и шеф-кондитер BoBo, к смене каждого времени года делают новую редакцию сет-меню. Лето-2024 у них это Signature XII: краб с овощным гаспачо и мороженым из кинзы, лосось а-ля гравлакс с палитрой вкусов от бархатцев до кабачка. А на десерт — царица полей кукуруза с апельсиновой карамелью и топинамбуром.
Виленский пер., 15
Sea, Signora
В рыбном ресторане Антонио Фреза плывут по своим делам рыбы в мегааквариуме, искрится лед в раковинах с устрицами и ежами, пышет жаром печь Morella для пиццы, льется вино уважаемых домов, а шейкеры, вторя шуму прибоя, бесперебойно смешивают спритцы. Благоговейная тишина окружает только торжественное появление шоустопперов: это спагетти кон кростачи с лангустом и крабом, фетуччини с канадским лобстером и бок ягненка.
Большая Морская ул., 30
«Сад»
В 2023 году шеф-поваром ресторана Натальи Цыпленко (Vox, «Кидо»), Анны Овчинниковой и главного тренера «Зенита» Сергея Семака стала Анна Рязанская. Она из Сочи, работала в Испании, так что ее кухня — с отчетливым южным колоритом: гребешок расцвечивает клубникой, кашу — малиной, кальмара — молодым горохом. Как эти гастрономические краски идут террасе в яблоневом саду — нет слов.
Большая Зеленина ул., 23А
В 2023 году вокруг знаменитого ресторана Арслана Бердиева Birch не утихала (удел любой сенсации!) полемика, из которой шеф вышел с новым флагманским сетом — практически в жанре «сказка за сказкой». После шота из зеленого салата — золотое яйцо с черной треской внутри, за жидким пловом — безалкогольный херес и конфета из фуа-гра.
Кирочная ул., 3
Jerome
Под маркизами ресторана Андрея Мусихина и Екатерины Яценко (одна из лучших сомелье России!) воздают должное всем дарам сезона: пиццу делают со сморчками, салат с цветами цукини, тальятеллу с лисичками. В жару к этой образцовой Италии вместо супертосканы не возбраняется Gin&Thyme — джин с тимьяном, шалфеем и просекко вместо тоника.
Большая Морская ул., 25
BeefZavod
С наступлением лета в феноменальном (свои стада и шаркутерия!) мясном ресторане распахивают окна на Ботанический сад. И тогда со стриплойном из редкой айрширской породы (выращивает бренд-мясник BZ Макс Торганов) на равных конкурируют сезонные спешиалы: арбуз с брынзой, окрошка с домашней докторской. И белой бургундии в бокал плесните!
Аптекарский пр., 2
Salone Pasta&Bar
Каждый четверг — raw-бар с сифудом, по воскресеньям — sunday specials: в паста-баре Italy&Co всегда нарядные гости и гастрономические аттракционы. Тесто раскатывают прямо в зале, мальтальяти с рагу барбареско и тальятелле с креветками придумали подавать сразу на двоих (шеринг — основа экономики!). Летом зовут в «Рейс»: прогулки на винтажной лодке с игристым и устрицами.
Набережная реки Фонтанки, 30
Mad
На премиальную Азию к шефу Роману Грачеву (прибыл в Петербург из московской Lucky Group) ходят рестораторы от Марка Лапина до Кати Бокучавы, а это высокий уровень признания. Держите чек-лист: бейб-бургер с вагю, говядина фламбаду с кастомного гриля, величайшая утка по-пекински (готовят 5 суток!) и яичная лапша с ягненком в соусе чар сю.
Пионерская улица, 32
Ближневосточный ресторан Анны Кудиновой на «Ленфильме» — одно из главных открытий 2023 года. Почему? Если коротко, он красивый (с вайбом дизайна 1970-х) и очень-очень вкусный. Федор Бондарчук подтверждает: сейчас режиссер занят ленфильмовским ренессансом и регулярно обедает в Cast. Делайте как Бондарчук: лепешка с рваной уткой, шварма с амбой из манго, коктейль дзадзики-физз — это маст. Кроме того, в винной карте великолепная селекция шампани, а летом мы горячо ждем террасу.
Каменноостровский проспект, 10
Арам Мнацаканов
Probka
В ресторане Арама Мнацаканова меню в представлении не нуждается: римская паста, осьминог по-сицилийски, бургер, тирамису — все это фуд-легенды Петербурга, да и России. А вот террасу Probka в сезон легко не приметить, а зря: зеленая, в глубине двора, на 5–6 столиков — все располагает взять жареные артишоки и розе из именного магнума Арама Михайловича.
Зоологический переулок, 2–4
Итальянский ресторан от продюсера Василеостровского и Московского рынков Александра Шавлиашвили поражает масштабом. Площадь 2000 кв. метров на крыше «Арена Холла», павильоны на 120 и 80 гостей, лобби-бар, терраса с обзором 360° (от Ростральных колонн до «Лахта Центра») и, главное, собственный импорт морепродуктов. Севиче из дикого сибаса, тюрбо на углях, сицилийская креветка с черной икрой — в AGA собрали топовый сифуд со всего мира.
Пр. Добролюбова, 16/2
Знатоки премиальной Японии требовательны, как философия бусидо, но в ресторане Алексея Бурова их смогли покорить — совершенством гедза с вагю, осидзуси с палтусом и сашими из хамачи. Второй SEJ уже открылся в Сибири, а в Петербурге по-прежнему зашкаливает спрос на сеты-омакасе от шефа Дмитрия Тяна и на редкое для России саке — игристое, из бочки японского кедра или с соком умэ.
Улица Радищева, 34
Big Wine Freaks
Шампань-бар открылся 10 лет назад (с тех пор «Фрики» стали целой рестогруппой), но драйва не растерял. Здесь мы научились закусывать рекольтанты пирожком, а шеф Илья Татаринов задал новый уровень «сезонки»: его батареи с закатками сливы и томатов едва ли не длиннее рядов винных бутылок. И молодой редис со страчателлой под оранжи — это нечто.
Инструментальная улица, 3В
Juan
Признаемся: шеф-повар испано-мексиканского ресторана в особняке Мясникова Сергей Гальцев — наш краш. За харизму и хулиганские фотосессии в духе Терри Ричардсона, за то, что тако с треской и гуакамоле заправляет тартаром из кактуса и даже десертам умеет задать перцу — буквально: брауни у него с халапеньо.
ул. Восстания, 45
René
За туристическим вайбом и открыточным видом мы ходим в René в Доме Зингера. Пока ждем фирменный бутерброд с красной икрой от шефа Романа Киселева и команды трендовых кафе Aster, влюбленными глазами смотрим то на линии Казанского, нарисованные архитектором Андреем Воронихиным, то на витрины с тартами кондитера Дарьи Захаренко.
Невский проспект, 28
Mina
В ближневосточном ресторане Арама Мнацаканова наш рецепт дзена таков: садимся с беллини у распахнутых окон (на улице столы тоже ставят) и, размявшись на мухаммаре и сицилийских сардинках, приступаем к грандиозной ливанской паэлье с креветками и кальмарами. В английском есть идиома water under the bridge, вроде нашего «было и прошло»: вот и в Mina заботы уносит течением под Лазаревский мост.
Спортивная улица, 2
Blackchops
Английский паб / мясной ресторан от команды Dreamteam — хит года: здесь топы нефтяных компаний встречаются с богемой на террасе с видом на цирк за пинтой фирменного лагера и огромной порцией фиш-н-чипс из мурманской пикши. Ивент-менеджмент Blackchops тоже солидный: клубные ужины The Beef Steak Club со стейками от Ильи Бурнасова и бранчи — валлийский брекфаст с вонголе и сладкие лукошки mince pie с ягодами.
Набережная реки Фонтанки, 5/2
Mr. Bo
Виртуоз азиатского фьюжна Дмитрий Богачев каскадерски жонглирует вкусами: в киш укладывает угря, соленые грибы и трюфель, соединяет грибы эринги, грудинку и сыр морбье. Учимся балансировке на летней террасе: в одной руке розовая джоли со страчателлой и вешенками из устричного бара «Мистера Бо», в другой — бокал зекта, по центру — Преображенский собор: кажется, идеальное равновесие!
Манежный переулок, 2
Crevette
«Креветка» гастропродюсера Алены Мельниковой и шефа Олега Перфилова в «Брусницын-лофте» не только кормит фантастическим риетом из креветок (за год съедают 325 кг!), но и устраивает опен-эйры с устрицами, паэльей и грилем на набережной Финского залива. Ждем урожай собственного белого вина от команды Crevette и запуск ивент-пространства над рестораном.
Кожевенная линия, 30
Поход в эстетский ресторан Дмитрия Блинова (на крокеты с лардо, перепелов и редкие винные кюве) сродни визиту в галерею контемпорари. Коллекционер и инвестор Recolte Сергей Лимонов экспонирует здесь работы Леонида Цхэ и Ивана Чемакина из собрания своего Limonov Art Foundation. А вы дегустируете высокое искусство шеф-кондитера Стаса Пауля — кокос с гречкой, юдзу-крем с грейпфрутом, пастернак с фейхоа и эстрагоном.
Профессора Добролюбова, 11
Faces
В ресторане Алексея Феликсова (Feliksov Diamonds, «Цех 85») премьера — новый шеф Карапет Ваганян. Он на саммитах кормил первых лиц государств, кухню особенно ценит средиземноморскую. Нарезаем на роликах круги по Крестовскому и мчим на обед в Faces: дораду аква пацца, медальоны из говядины и спагетти путанеска с креветками.
Морской проспект, 29
Joli
Цветочная лавка на входе, зимний сад внутри. Когда ресторан в особняке Мясникова через купол заливает свет, он превращается в праздничную оранжерею, где мы ужинаем с курортным вайбом: лингвини с вонголе и боттаргой, нисуаз с тунцом конфи и сенсационный медовик — для экстранежности обычный мед заменили на каштановый (завсегдатаи звонят в Joli заранее, чтобы забронировать себе кусочек!). Впрочем, патио тут тоже под боком: солнечно-воздушные ванны принимаем с беллини с сорбетом из белого персика.
Улица Восстания, 45
Кажется, команда шефа и ферментатора Павла Демина запускает какую-то химическую реакцию и на своей террасе в Саду дружбы. Шум Литейного проспекта будто стихает, уступая многоголосию вкусов в ансамбле из гребешка, айвы и облепихи или утки BBQ с морковью и вишней. А если взять к ним баденский рислинг!
Литейный проспект, 17–19
Barca
Главный прямо сейчас гастрорайон Петербурга — это золотой треугольник Петроградской: от Большой Зелениной до Левашовского, а его центр — модное пространство Левашовского хлебозавода. Именно там открылась Barca, где высокую морскую кухню ставил шеф Рустам Тангиров: гребешки с хурмой, вуаль из креветки, тюрбо и устрицы.
Барочная улица, 4А
Шеф Маруся и Ко
Грузинский ресторан у Дворца бракосочетаний No1 — штаб-квартира Марины Наумовой, непререкаемого авторитета в кавказской кухне. К ней ходят большими семьями: все обожают ее хачапури, пхали и знаменитые хинкали с 18 складочками, для старшего поколения найдутся форшмак и вареники, для малышни — торт «Сникерс».
Английская набережная, 26
В «Доме 12» в Новой Голландии место Cococouture Шнуровой — Гришечкина занял не менее звездный дуэт — в премьере этого года Koi объединились шефы-рестораторы Антонио Фреза и Глен Баллис. В меню дамплинги с уткой, роллы с гребешком и черной икрой, лапша ручной работы с лобстером и соусом XO — на такой гедонизм благосклонно глядят со стен даже маски как из эпохи Хэйан. Летом обещают первую в истории острова ресторанную террасу под деревьями на набережной со стороны площади Труда.
Набережная Адмиралтейского канала, 2И
Futurist
Ресторан шеф-повара Алексея Алексеева не только дал новый вектор жанру comfort food: на завтрак — драник из порея, на закуску — френч-тост с креветкой, на ужин — крабкейк. Но и повысил стандарт ресторанного аутдора: биокамины, изотермические золотые пледы и твисты на пина-коладу. А для сезона SS'24 придумали фотоспот с каскадом из зеркал.
Барочная улица, 6
Harvest
Этим летом мы планируем дегустировать трио хитов файндайнинга Duoband (вяленая свекла с молодым сыром, пирог с цветной капустой и равиоли с уткой) исключительно на террасе: во дворе, тиха и укрыта, обогрета и озеленена с тотальным перфекционизмом Дмитрия Блинова. Потягиваем горошковый тини или перечный сауэр (могут сделать б/а) и созерцаем окрестный индустриальный модерн.
Проспект Добролюбова, 11
Bist
Мясной ресторан на Андреевском рынке предлагает даже классическую пасту кастомизировать стейком, копченостями или рагу: к аль помодоро добавьте утку, к арабьяте — говяжьи щечки. Завтраки сытные: с мачете или тамбовским окороком; кьянти сочное, негрони с трюфелем и шоколадом мощный — василеостровцы наконец-то счастливы.
Большой проспект В.О., 18
Mio
На террасе итальянского ресторана Марка Лапина лимонные деревья в сицилийских вазах, горшки с ромашками — все так киногенично, что неудивительно застать тут Максима Матвеева и Александра Цыпкина. А когда шеф Франческо Барбато сам выносит осьминога и тальятту, то в журчании фонтана у Казанского как будто слышатся нотки каскадов Треви.
Казанская улица, 3
Regions
За Северо-Запад у шефа Евгения Далдина отвечают балтийская уха и копченый палтус, за Сибирь — индигирка из муксуна и сердце косули: в ресторане современной кухни регионов России меню построено по пяти ее областям. Плюс в активе Regions гастроли поваров со всей страны, отечественное вино и коктейли на локальных ботаникалах.
Улица Жуковского, 10
Animals
Для локаворского ресторана Александра Пименова и Йоса Фрумкина на ферме Roots шеф и садовод Виктория Мосина выращивает патиссоны, мелотрию и томаты (19 видов!) — меню летом обновляют едва ли не каждую неделю. Не пропустите сезонное крудите: портулак, африканский огурец кивано — о таких овощах вы наверняка даже не слышали.
Улица Некрасова, 60
Комментарии (0)