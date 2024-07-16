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Что Где Есть

34 лучших авторских ресторана Петербурга

Новый сезон в ресторанах города на Неве отсчитывают с лета: шеф-повара готовят персики с джелато и выращивают африканские огурцы, а петербуржцы устраивают овации премьерам — лососю с бархатцами и ливанской паэлье.

Архивы пресс-служб

Saro

Прошлым летом на террасе, обустроенной командой Saro (шеф-повар Мария Дементьева, управляющий Назар Коломиец и сомелье Андрей Ермишкин), мы съели жареных нектаринов с джелато, наверное, на урожай рощицы плодовых деревьев. Очень ждем этот сезонный спешиал снова и не устаем раздавать комплименты утке с вишней, тунцу с аджикой и сырникам-кастаньоле.

наб. Адм. Лазарева, 22

Иван Фролухин. Никнейм «Француз» шеф-повар Иван Фролухин получил за работу под началом мэтра Алена Дюкасса — в Петербурге и в Париже
Сергей Мисенко
Иван Фролухин, Никнейм «Француз» шеф-повар Иван Фролухин получил за работу под началом мэтра Алена Дюкасса — в Петербурге и в Париже

Frantsuza Bistrot

Шеф Иван Фролухин на вопрос о планах на высокий сезон в Петербурге пошутил, мол, вот бы устоять на ногах — на цветущей террасе его «Француза» невероятный ажиотаж. На баллотин уходит в месяц по 250 кроличьих лап. Пате крут отпекается тиражами в полсотни штук. Сколько уходит лука на суп и говядины на тартар, даже подсчитать не берутся. А на бранчах с устрицами и шампанским стопроцентная явка фуди — этим летом их три, раз в месяц.

наб. Адм. Лазарева, 22

Архивы пресс-служб

BoBo

Братья Артем и Алексей Гребенщиковы, шеф-повар и шеф-кондитер BoBo, к смене каждого времени года делают новую редакцию сет-меню. Лето-2024 у них это Signature XII: краб с овощным гаспачо и мороженым из кинзы, лосось а-ля гравлакс с палитрой вкусов от бархатцев до кабачка. А на десерт — царица полей кукуруза с апельсиновой карамелью и топинамбуром.

Виленский пер., 15

Архивы пресс-служб

Sea, Signora

В рыбном ресторане Антонио Фреза плывут по своим делам рыбы в мегааквариуме, искрится лед в раковинах с устрицами и ежами, пышет жаром печь Morella для пиццы, льется вино уважаемых домов, а шейкеры, вторя шуму прибоя, бесперебойно смешивают спритцы. Благоговейная тишина окружает только торжественное появление шоустопперов: это спагетти кон кростачи с лангустом и крабом, фетуччини с канадским лобстером и бок ягненка.

Большая Морская ул., 30

Архивы пресс-служб

«Сад»

В 2023 году шеф-поваром ресторана Натальи Цыпленко (Vox, «Кидо»), Анны Овчинниковой и главного тренера «Зенита» Сергея Семака стала Анна Рязанская. Она из Сочи, работала в Испании, так что ее кухня — с отчетливым южным колоритом: гребешок расцвечивает клубникой, кашу — малиной, кальмара — молодым горохом. Как эти гастрономические краски идут террасе в яблоневом саду — нет слов.

Большая Зеленина ул., 23А

Данил Ярощук

Birch

В 2023 году вокруг знаменитого ресторана Арслана Бердиева Birch не утихала (удел любой сенсации!) полемика, из которой шеф вышел с новым флагманским сетом — практически в жанре «сказка за сказкой». После шота из зеленого салата — золотое яйцо с черной треской внутри, за жидким пловом — безалкогольный херес и конфета из фуа-гра.

Кирочная ул., 3

Архивы пресс-служб

Jerome

Под маркизами ресторана Андрея Мусихина и Екатерины Яценко (одна из лучших сомелье России!) воздают должное всем дарам сезона: пиццу делают со сморчками, салат с цветами цукини, тальятеллу с лисичками. В жару к этой образцовой Италии вместо супертосканы не возбраняется Gin&Thyme — джин с тимьяном, шалфеем и просекко вместо тоника.

Большая Морская ул., 25

Архивы пресс-служб

BeefZavod

С наступлением лета в феноменальном (свои стада и шаркутерия!) мясном ресторане распахивают окна на Ботанический сад. И тогда со стриплойном из редкой айрширской породы (выращивает бренд-мясник BZ Макс Торганов) на равных конкурируют сезонные спешиалы: арбуз с брынзой, окрошка с домашней докторской. И белой бургундии в бокал плесните!

Аптекарский пр., 2

Архивы пресс-служб

Salone Pasta&Bar

Каждый четверг — raw-бар с сифудом, по воскресеньям — sunday specials: в паста-баре Italy&Co всегда нарядные гости и гастрономические аттракционы. Тесто раскатывают прямо в зале, мальтальяти с рагу барбареско и тальятелле с креветками придумали подавать сразу на двоих (шеринг — основа экономики!). Летом зовут в «Рейс»: прогулки на винтажной лодке с игристым и устрицами.

Набережная реки Фонтанки, 30

Марина Пижамкина

Mad

На премиальную Азию к шефу Роману Грачеву (прибыл в Петербург из московской Lucky Group) ходят рестораторы от Марка Лапина до Кати Бокучавы, а это высокий уровень признания. Держите чек-лист: бейб-бургер с вагю, говядина фламбаду с кастомного гриля, величайшая утка по-пекински (готовят 5 суток!) и яичная лапша с ягненком в соусе чар сю.

Пионерская улица, 32

Архивы пресс-служб

Cast

Ближневосточный ресторан Анны Кудиновой на «Ленфильме» — одно из главных открытий 2023 года. Почему? Если коротко, он красивый (с вайбом дизайна 1970-х) и очень-очень вкусный. Федор Бондарчук подтверждает: сейчас режиссер занят ленфильмовским ренессансом и регулярно обедает в Cast. Делайте как Бондарчук: лепешка с рваной уткой, шварма с амбой из манго, коктейль дзадзики-физз — это маст. Кроме того, в винной карте великолепная селекция шампани, а летом мы горячо ждем террасу.

Каменноостровский проспект, 10

Арам Мнацаканов. Арам Мнацаканов
Архивы пресс-служб

Арам Мнацаканов

Probka

В ресторане Арама Мнацаканова меню в представлении не нуждается: римская паста, осьминог по-сицилийски, бургер, тирамису — все это фуд-легенды Петербурга, да и России. А вот террасу Probka в сезон легко не приметить, а зря: зеленая, в глубине двора, на 5–6 столиков — все располагает взять жареные артишоки и розе из именного магнума Арама Михайловича.

Зоологический переулок, 2–4

Архивы пресс-служб

AGA

Итальянский ресторан от продюсера Василеостровского и Московского рынков Александра Шавлиашвили поражает масштабом. Площадь 2000 кв. метров на крыше «Арена Холла», павильоны на 120 и 80 гостей, лобби-бар, терраса с обзором 360° (от Ростральных колонн до «Лахта Центра») и, главное, собственный импорт морепродуктов. Севиче из дикого сибаса, тюрбо на углях, сицилийская креветка с черной икрой — в AGA собрали топовый сифуд со всего мира.

Пр. Добролюбова, 16/2

Архивы пресс-служб

Self Edge Japanese

Знатоки премиальной Японии требовательны, как философия бусидо, но в ресторане Алексея Бурова их смогли покорить — совершенством гедза с вагю, осидзуси с палтусом и сашими из хамачи. Второй SEJ уже открылся в Сибири, а в Петербурге по-прежнему зашкаливает спрос на сеты-омакасе от шефа Дмитрия Тяна и на редкое для России саке — игристое, из бочки японского кедра или с соком умэ.

Улица Радищева, 34

Архивы пресс-служб

Big Wine Freaks

Шампань-бар открылся 10 лет назад (с тех пор «Фрики» стали целой рестогруппой), но драйва не растерял. Здесь мы научились закусывать рекольтанты пирожком, а шеф Илья Татаринов задал новый уровень «сезонки»: его батареи с закатками сливы и томатов едва ли не длиннее рядов винных бутылок. И молодой редис со страчателлой под оранжи — это нечто.

Инструментальная улица, 3В

Архивы пресс-служб

Juan

Признаемся: шеф-повар испано-мексиканского ресторана в особняке Мясникова Сергей Гальцев — наш краш. За харизму и хулиганские фотосессии в духе Терри Ричардсона, за то, что тако с треской и гуакамоле заправляет тартаром из кактуса и даже десертам умеет задать перцу — буквально: брауни у него с халапеньо.

ул. Восстания, 45

Архивы пресс-служб

René

За туристическим вайбом и открыточным видом мы ходим в René в Доме Зингера. Пока ждем фирменный бутерброд с красной икрой от шефа Романа Киселева и команды трендовых кафе Aster, влюбленными глазами смотрим то на линии Казанского, нарисованные архитектором Андреем Воронихиным, то на витрины с тартами кондитера Дарьи Захаренко.

Невский проспект, 28

Архивы пресс-служб

Mina

В ближневосточном ресторане Арама Мнацаканова наш рецепт дзена таков: садимся с беллини у распахнутых окон (на улице столы тоже ставят) и, размявшись на мухаммаре и сицилийских сардинках, приступаем к грандиозной ливанской паэлье с креветками и кальмарами. В английском есть идиома water under the bridge, вроде нашего «было и прошло»: вот и в Mina заботы уносит течением под Лазаревский мост.

Спортивная улица, 2

Архивы пресс-служб

Blackchops

Английский паб / мясной ресторан от команды Dreamteam — хит года: здесь топы нефтяных компаний встречаются с богемой на террасе с видом на цирк за пинтой фирменного лагера и огромной порцией фиш-н-чипс из мурманской пикши. Ивент-менеджмент Blackchops тоже солидный: клубные ужины The Beef Steak Club со стейками от Ильи Бурнасова и бранчи — валлийский брекфаст с вонголе и сладкие лукошки mince pie с ягодами.

Набережная реки Фонтанки, 5/2

Архивы пресс-служб

Mr. Bo

Виртуоз азиатского фьюжна Дмитрий Богачев каскадерски жонглирует вкусами: в киш укладывает угря, соленые грибы и трюфель, соединяет грибы эринги, грудинку и сыр морбье. Учимся балансировке на летней террасе: в одной руке розовая джоли со страчателлой и вешенками из устричного бара «Мистера Бо», в другой — бокал зекта, по центру — Преображенский собор: кажется, идеальное равновесие!

Манежный переулок, 2

Олег Перфилов. Шеф Crevette Олег Перфилов, выпускник школы Le Cordon Bleu и ученик Пьера Ганьера, в 2022 году стал «Прорывом года среди поваров» на премии «Что где
Валентин Блох
Олег Перфилов, Шеф Crevette Олег Перфилов, выпускник школы Le Cordon Bleu и ученик Пьера Ганьера, в 2022 году стал «Прорывом года среди поваров» на премии «Что где есть в Петербурге» от редакции «Собака.ru»

Crevette

«Креветка» гастропродюсера Алены Мельниковой и шефа Олега Перфилова в «Брусницын-лофте» не только кормит фантастическим риетом из креветок (за год съедают 325 кг!), но и устраивает опен-эйры с устрицами, паэльей и грилем на набережной Финского залива. Ждем урожай собственного белого вина от команды Crevette и запуск ивент-пространства над рестораном.

Кожевенная линия, 30

Архивы пресс-служб

Recolte

Поход в эстетский ресторан Дмитрия Блинова (на крокеты с лардо, перепелов и редкие винные кюве) сродни визиту в галерею контемпорари. Коллекционер и инвестор Recolte Сергей Лимонов экспонирует здесь работы Леонида Цхэ и Ивана Чемакина из собрания своего Limonov Art Foundation. А вы дегустируете высокое искусство шеф-кондитера Стаса Пауля — кокос с гречкой, юдзу-крем с грейпфрутом, пастернак с фейхоа и эстрагоном.

Профессора Добролюбова, 11

Алексей Феликсов
Архивы пресс-служб
Алексей Феликсов

Faces

В ресторане Алексея Феликсова (Feliksov Diamonds, «Цех 85») премьера — новый шеф Карапет Ваганян. Он на саммитах кормил первых лиц государств, кухню особенно ценит средиземноморскую. Нарезаем на роликах круги по Крестовскому и мчим на обед в Faces: дораду аква пацца, медальоны из говядины и спагетти путанеска с креветками.

Морской проспект, 29

Архивы пресс-служб

Joli

Цветочная лавка на входе, зимний сад внутри. Когда ресторан в особняке Мясникова через купол заливает свет, он превращается в праздничную оранжерею, где мы ужинаем с курортным вайбом: лингвини с вонголе и боттаргой, нисуаз с тунцом конфи и сенсационный медовик — для экстранежности обычный мед заменили на каштановый (завсегдатаи звонят в Joli заранее, чтобы забронировать себе кусочек!). Впрочем, патио тут тоже под боком: солнечно-воздушные ванны принимаем с беллини с сорбетом из белого персика.

Улица Восстания, 45

Архивы пресс-служб

Meal

Кажется, команда шефа и ферментатора Павла Демина запускает какую-то химическую реакцию и на своей террасе в Саду дружбы. Шум Литейного проспекта будто стихает, уступая многоголосию вкусов в ансамбле из гребешка, айвы и облепихи или утки BBQ с морковью и вишней. А если взять к ним баденский рислинг!

Литейный проспект, 17–19

Архивы пресс-служб

Barca

Главный прямо сейчас гастрорайон Петербурга — это золотой треугольник Петроградской: от Большой Зелениной до Левашовского, а его центр — модное пространство Левашовского хлебозавода. Именно там открылась Barca, где высокую морскую кухню ставил шеф Рустам Тангиров: гребешки с хурмой, вуаль из креветки, тюрбо и устрицы.

Барочная улица, 4А

Архивы пресс-служб

Шеф Маруся и Ко

Грузинский ресторан у Дворца бракосочетаний No1 — штаб-квартира Марины Наумовой, непререкаемого авторитета в кавказской кухне. К ней ходят большими семьями: все обожают ее хачапури, пхали и знаменитые хинкали с 18 складочками, для старшего поколения найдутся форшмак и вареники, для малышни — торт «Сникерс».

Английская набережная, 26

Архивы пресс-служб

Koi

В «Доме 12» в Новой Голландии место Cococouture Шнуровой — Гришечкина занял не менее звездный дуэт — в премьере этого года Koi объединились шефы-рестораторы Антонио Фреза и Глен Баллис. В меню дамплинги с уткой, роллы с гребешком и черной икрой, лапша ручной работы с лобстером и соусом XO — на такой гедонизм благосклонно глядят со стен даже маски как из эпохи Хэйан. Летом обещают первую в истории острова ресторанную террасу под деревьями на набережной со стороны площади Труда.

Набережная Адмиралтейского канала, 2И

Архивы пресс-служб

Futurist

Ресторан шеф-повара Алексея Алексеева не только дал новый вектор жанру comfort food: на завтрак — драник из порея, на закуску — френч-тост с креветкой, на ужин — крабкейк. Но и повысил стандарт ресторанного аутдора: биокамины, изотермические золотые пледы и твисты на пина-коладу. А для сезона SS'24 придумали фотоспот с каскадом из зеркал.

Барочная улица, 6

Архивы пресс-служб

Harvest

Этим летом мы планируем дегустировать трио хитов файндайнинга Duoband (вяленая свекла с молодым сыром, пирог с цветной капустой и равиоли с уткой) исключительно на террасе: во дворе, тиха и укрыта, обогрета и озеленена с тотальным перфекционизмом Дмитрия Блинова. Потягиваем горошковый тини или перечный сауэр (могут сделать б/а) и созерцаем окрестный индустриальный модерн.

Проспект Добролюбова, 11

Архивы пресс-служб

Bist

Мясной ресторан на Андреевском рынке предлагает даже классическую пасту кастомизировать стейком, копченостями или рагу: к аль помодоро добавьте утку, к арабьяте — говяжьи щечки. Завтраки сытные: с мачете или тамбовским окороком; кьянти сочное, негрони с трюфелем и шоколадом мощный — василеостровцы наконец-то счастливы.

Большой проспект В.О., 18

Архивы пресс-служб

Mio

На террасе итальянского ресторана Марка Лапина лимонные деревья в сицилийских вазах, горшки с ромашками — все так киногенично, что неудивительно застать тут Максима Матвеева и Александра Цыпкина. А когда шеф Франческо Барбато сам выносит осьминога и тальятту, то в журчании фонтана у Казанского как будто слышатся нотки каскадов Треви.

Казанская улица, 3

Архивы пресс-служб

Regions

За Северо-Запад у шефа Евгения Далдина отвечают балтийская уха и копченый палтус, за Сибирь — индигирка из муксуна и сердце косули: в ресторане современной кухни регионов России меню построено по пяти ее областям. Плюс в активе Regions гастроли поваров со всей страны, отечественное вино и коктейли на локальных ботаникалах.

Улица Жуковского, 10

Архивы пресс-служб

Animals

Для локаворского ресторана Александра Пименова и Йоса Фрумкина на ферме Roots шеф и садовод Виктория Мосина выращивает патиссоны, мелотрию и томаты (19 видов!) — меню летом обновляют едва ли не каждую неделю. Не пропустите сезонное крудите: портулак, африканский огурец кивано — о таких овощах вы наверняка даже не слышали.

Улица Некрасова, 60

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Теги:
Гастрономический гид по Петербургу 2024
Люди:
Иван Фролухин, Олег Перфилов, Алексей Феликсов Арам Мнацаканов

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