34 лучших авторских ресторана Петербурга

Frantsuza Bistrot

Шеф Иван Фролухин на вопрос о планах на высокий сезон в Петербурге пошутил, мол, вот бы устоять на ногах — на цветущей террасе его «Француза» невероятный ажиотаж. На баллотин уходит в месяц по 250 кроличьих лап. Пате крут отпекается тиражами в полсотни штук. Сколько уходит лука на суп и говядины на тартар, даже подсчитать не берутся. А на бранчах с устрицами и шампанским стопроцентная явка фуди — этим летом их три, раз в месяц.

наб. Адм. Лазарева, 22