История шеф-повара Арслана Бердиева (Birch): от стряпни в туркменской армии и чистки рыбы в Four Seasons до авторского ресторана №1 в Петербурге

От 4 Seasons до Birch

Приехал я обратно в Петербург с заветной корочкой, пришел к Гадалову и говорю: «Отпусти меня!» Шесть лет я не менял работу: паспорта-то у меня не было. А теперь мне нужно было идти дальше — и увидеть лучшее, что есть в Петербурге. На тот момент лучшим был Андреа Аккорди, концепт-шеф отеля 4 Seasons, первый повар, который получил «Мишлен» в Восточной Европе (а до этого еще одну звезду — во Флоренции). Я обивал порог отдела кадров 4 Seasons, но они не назначали мне собеседование. Тогда я просто встал у парадного подъезда Дома со львами и дождался Андреа. «Окей, — сказал Аккорди, — сделай мне assiette: две пасты и стейк». Не думаю, что я приготовил что-то грандиозное, но Андреа сказал: «Смотри, у меня все позиции закрыты, есть только деми-шеф (по сути, помощник повара)». Я такой: «Ты что?! Я — су-шеф». А он: «Ну нет так нет».

И вот еду я после собеседования и вспоминаю, как жена была беременная, как денег не было от слова «совсем» — и один проездной на двоих. Прихожу домой. Смотрю на жену, ребенка. И говорю: «Марина...». А она так тихо: «Это же твоя мечта…». Так начался новый этап в моей жизни.

Команда Percorso — выпускники школ Swissam и Le Cordon Bleu в колпаках и с пинцетами, суперэлегантные и суперобеспеченные ребята. И я — единственный нерусский. Я думал, я в «Газпром» устраиваюсь, столько подписей там надо было собрать в контракте. Восемь часов работы, один час на обед, выходные. Думаю — о-о-о-о, это же курорт, я всю жизнь вкалываю по 16 часов семь дней в неделю. Спрашиваю: «А можно больше?» «Нет, — говорят, — по закону нельзя».

Ну ладно, открылся Percorso — и пошло-поехало, полная посадка с утра до вечера. Взорвало! Повара, как закончился рабочий день: «Привет, шеф!» — и за дверь. И Андреа ничего не может сделать — по закону-то они правы. А я оставался: раз шеф стоит, я тоже с ним. Так прошло три недели. Подхожу к Андреа: «Ты, конечно, извини, но мои начальники уходят на пять часов раньше, чем я. Странно, ты не находишь?» «Нахожу, — отвечает Андреа. — Но по законам 4 Seasons мы можем пересмотреть твою позицию и ставку только через 6 месяцев». Ок, я еще месяц поработал в том же духе. И опять к Аккорди: «У 4 Seasons, может, и идеальные законы, но у меня тоже есть свои законы. Я сейчас ухожу на выходной, и либо вы решаете вопрос, либо я ухожу».

«Мы Арслана поднимаем до бригадира». Весь отель был в когнитивном шоке!

Возвращаюсь с заслуженного отдыха, Андреа зовет меня к генеральному менеджеру. Сели втроем — и они мне, какому-то помощнику повара из Туркмении, объясняют: «Вот ты понимаешь...». А я им: «Я все понимаю, но и вы тоже меня поймите...». В итоге на следующем собрании Андреа встал и сказал: «Мы Арслана поднимаем до бригадира». Весь отель был в когнитивном шоке!

Чему я научился в 4 Seasons? Соблюдать хладнокровие и сохранять критическое мышление, привык не паниковать и концентрироваться. Когда в Percorso пришел Ален Дюкасс, я стоял на пасте — и вся компания Дюкасса заказала пасту. Андреа сказал: «Арслан, просто делай то, что делаешь ежедневно». И я смотрел через открытую кухню на Дюкасса и готовил ему пасту, понимая: чем больше тебя поджимают обстоятельства, тем больше стресс, но и тем большим профессионалом ты становишься.

Каждый день Андреа Аккорди был на кухне в 9 утра — а когда я уходил в час ночи, он все еще над чем-то колдовал. Человек-машина! Миллион идей! Великий шеф — и мой идеал! Никогда не слышал, чтобы Андреа сказал, что устал. Завтрак, ужин — он всегда в одном настроении. Угадай каком? Хорошем. Запара, стресс — только позитив. Он и люлей давал нормально, но, поверь, это тот редкий случай, когда это всем было только на пользу.

Как-то Андреа отправил меня на мой первый международный конкурс Chaine de Rotisseurs. Я выиграл его внутри страны и уже улетал в ЮАР представлять Россию в финале, как Андреа позвал меня в свой кабинет: «Зайди перед уходом». Как обычно час ночи — ну, думаю, сейчас прочитает мне лекцию на полчаса. Но Аккорди только поднял голову от стола и сказал: «Главное, не забудь посолить. И все пробуй три раза!» Я такой: «Что? А где же дельный совет?» И только потом понял: когда ты в стрессе — у тебя всё из головы вылетает, элементарно забываешь пробовать, так что совет этот — на вес золота. В финале все повара пробовали заготовки по одному разу, а я три — и победил! По сей день для меня это правило № 1. Уроки Аккорди пригодились и на финале конкурса San Pellegrino Young Chef в Милане: я готовил свое блюдо «Лето в Сибири» для великих Гаггана, Арзака и Колагреко.