Лобстеры и вагю, антикварные фонари XVIII века и арт: каким получился азиатский ресторан KOI рассказывают Антонио Фреза и Глен Баллис

Когда сидишь рядом с Антонио и Гленом, градус медийности зашкаливает. Антонио — главный итальянский ресторатор Петербурга, Глен — известнейший московский шеф. Как давно вы знаете друг друга?

Глен Баллис: С Антонио мы познакомились в Москве года четыре назад, в одном из ресторанов LuckyGroup, и сразу поняли, что мы на одной волне. В России всегда было немного шефов-экспатов, а сейчас остались единицы. Мы друзья, а недавно стали еще и партнерами. У нас обоих даже тату в виде карпа — у меня на спине, у Антонио на плече. Мы так ресторан и назвали — KOI, что по-японски значит «карп». Для меня эта рыба — часть моей философии. Карп всегда плывет против течения.

Антонио Фреза: Для меня карп это символ твердого характера, целеустремленности. Я никогда не сдаюсь.

Антонио — итальянец, Глен — австралиец греческого происхождения. Вашу интернациональную коллаборацию ресторанный Петербург ждет с лета. Почему выбрали азиатский концепт?

Антонио: Когда я получил это помещение на Новой Голландии, сразу понял, что итальянский ресторан здесь не нужен. В Петербурге у нас уже есть три заведения: Marso Polo, Sea, Signora, Fresa’s. Я всегда мечтал открыть классный азиатский ресторан, в городе достойных азиатских мест раз, два и обчелся. А кто лучший в азиатской кухне? Конечно, Глен. Я позвонил ему и спросил: ты будешь помогать мне в KOI? И Глен сказал: да.

Глен: Антонио предложил возглавить кухню в KOI, и мне было сложно отказать ему. Я сильно загружен работой, но мы ведь друзья. И это интересный и потрясающе красивый проект, я прямо влюблен!

Какое у вас разделение обязанностей?

Антонио: Понятно, что меню — это епархия Глена, но на дегустациях мы работаем вместе — как два партнера, два шефа, два друга. И это прямо счастье, когда мы двое — шефы и совладельцы одновременно. Ни перед кем не отчитываемся и ставим в меню именно те блюда, в которых уверены на двести процентов.

Глен: Под нашим с Антонио руководством кухней управляет шеф — моя правая рука Никита Рендино, который помогает мне во многих московских ресторанах.