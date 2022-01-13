Frantsuza Bistrot: первый французский ресторан Дмитрия Блинова на набережной Лазарева

Концепция бистро крутится вокруг шеф-повара Harvest Ивана Фролухина, которого прозвали «французом» еще во времена открытия Tartarbar. До «дуо» Иван работал под началом гуру Алена Дюкасса в отеле W (сейчас Sofitel), а после на год уехал в Париж.

«Блинов нам сказал: “есть помещение, давайте с тобой и Ваней, что-нибудь придумаем”. Но он так обычно говорит, когда все уже придумал. В итоге мы строили французское бистро практически под Фролухина», – рассказал Александр Попов, управляющий проектов Duo.