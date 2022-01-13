Frantsuza Bistrot: первый французский ресторан Дмитрия Блинова на набережной Лазарева

Для одной из главных ресторанных группировок Петербурга Duoband 2021 год выдался феноменально продуктивным! Следите за руками: файн-дайнинг ресторан Recolte с нордической кухней, Ante Seafood & Bar в коллаборации с Михаилом Соколовым и Тимуром Дмитриевым из Italy&co, и внезапно появившийся за неделю до Нового года французский ресторан Frantsuza Bistrot на набережной Адмирала Лазарева. Кухня – выверенная, интерьер – лаконичный, но изысканный, команда – нам всем знакомая. Все, как мы любим!
Концепция бистро крутится вокруг шеф-повара Harvest Ивана Фролухина, которого прозвали «французом» еще во времена открытия Tartarbar. До «дуо» Иван работал под началом гуру Алена Дюкасса в отеле W (сейчас Sofitel), а после на год уехал в Париж.
«Блинов нам сказал: “есть помещение, давайте с тобой и Ваней, что-нибудь придумаем”. Но он так обычно говорит, когда все уже придумал. В итоге мы строили французское бистро практически под Фролухина», – рассказал Александр Попов, управляющий проектов Duo.
В меню – классические блюда на современный лад, без лишей помпы, отточенные и безупречно уложенные на фаянсовую посуду французской марки Gien. В качестве антре берите бри с прованскими травами: сливочный сыр подадут к столу с медовыми сотами и тостом из бриоши. Нисуаз здесь готовят не совсем оригинальный – с соусом, напоминающим вителло тоннато, латуком и анчоусами.
Пате крут – паштет в тесте – совсем как у Дюкасса, его предложат в первую очередь. Начинка приготовлена из утки, фуа-гра, сала, инжира, фисташек и застывшего куриного бульона.
Основные блюда Frantsuza Bistrot – на разный лад. От мягко сваренного яйца с домашним окороком и гратена до голубцов из утки фуа-гра или гребешков гренобль – крупные дальневосточные моллюски подаются с традиционным гарниром из крутонов, шпината, лимона и петрушки.
Пирог с рапанами
Сомелье Кристина Веселова включила в винную карту порядка 15 бокальных позиций от небольших французских домов (есть один немецкий рислинг!). В каждой категории есть Rouge du Jour – вино дня – миллезимное не из меню. Бутылки же поделены на разделы с Шампанью, винами в бургундском стиле, пино нуар, бордо и др. Со временем в бистро отгрузят много сидра.
Интерьером нового проекта Duoband традиционно занимался дизайнер Алексей Пенюк и традиционно «попал» куда нужно. Как и в современном французском бистро в оригинале, у нас на Малой Невке тоже задорный шум и гам, обилие света из окон-витрин и белые скатерти. Стены выкрашены в рафинированный фисташковый цвет, а вокруг – мрамор и зеркала с патиной.
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