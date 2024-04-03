Знакомьтесь, шеф Mad Asian BBQ Рома Грачев! За его уткой по-пекински стоят (реально!) очереди, а скоро — за паэльей на берегах Малой Невки

Рома, гастрономическое сообщество перешептывается о грандиозном рестарте Mad Asian BBQ! На вопрос: «Где есть Азию?» — все хором отвечают: «У Грачева!» Видели, как у тебя ужинают ресторатор Марк Лапин, гастропродюсер Алена Мельникова, шеф-повар Маша Дементьева. Даже Антонио Фреза был у вас замечен. Внеси ясность: почему только сейчас, через полтора года после открытия, Mad Asian BBQ накрыло волной успеха?

Мы запустили Mad осенью 2022 года вместе с виртуозом новой Азии Никитой Рендино (экс-шеф Lucky Izakaya) и гением-универсалом Андреем Красовым (экс-шеф «Сад»). Mad был их идеей, но шеф-поваром значился я. Сработались и подружились мы в столице, там же выстроили карьеры и достигли высот в Lucky Group. Ты, безусловно, хорошо знаешь фронтмена «Лаки» — это австралийский москвич и шеф с тысячами последователей Глен Баллис. Нам захотелось перенести в Петербург «московскую Азию» со столичными гастрономическими трендами, которые пока не дошли до Невы, премиум-продуктами вроде креветок карабинерос и тунца блюфин и достаточно высоким ценником. Так мы начали готовиться к запуску Mad Asian BBQ. Даже над интерьером, напоминающим китайскую лаковую шкатулку, тоже поработали «по-московски»: не экономили. Дизайнер Анна Дружинина (она же автор «Сада»!) собрала дорогущие антикварные ширмы французских дизайнеров в стиле шинуазри из частной коллекции, гранит в отделке, пиксельные табуреты из переработанного пластика дизайнера Саймона Легальда. И самый хит — черная, как бы «лаковая» плитка на стенах, сделанная по спецзаказу по советским лекалам на заводе, который произвел облицовку для подземного вестибюля станции метро «Петроградская».

В итоге спустя год после того как мы открылись, я остался в проекте один: время и события нас с парнями разделили. Ушла потребность что-то с кем-то согласовывать, все решения — только за мной. Поменял подход к морепродуктам: теперь заказываю только охлажденного, а не замороженного голубого тунца из Испании, за которым гоняются даже японцы. Дорабатал рецепты, обновил меню. Например, та самая утка попекински стала еще краше и круче. Я честно считаю, что это лучшая утка во всей России. Мы работаем с локальными фермерами из «Хутора Барышево» и просим ребят соблюдать наши (очень важные!) техтребования: птица должна быть молодой — от 45 до 60 дней, чтобы не допустить начала оперения. Готовим ее 5 суток, сначала подсушивая в камере вызревания, затем начиняем фаршем из овощей, специй и ферментированной пасты из соевых бобов. Знайте: наша утка, как истинная любовь, стоит того, чтобы ждать (за коктейлями и классными закусками, конечно!). От заказа до сервировки нам необходимо 30–40 минут, за это время мы прогреем утку на гриле, где она насытится легким ароматом дымка, затем польем раскаленным маслом, и именно это доведет кожу до сексуального хруста!