Итальяно-средиземноморский панорамный ресторан AGA: самое масштабное открытие последних лет

Сводки Судебного квартала! На крыше БЦ рядом с дворцом спорта «Юбилейный» открылся ресторан AGA Александра Шавлиашвили, идеолога наших любимых рынков, Василеостровского и Московского. Это сильная и неумирающая итальянская кухня с акцентом на морепродукты (собственный импорт!), вдохновляющие виды на Петербург с разных сторон, несколько террас и 800 винных этикеток!
Мы уже рассказывали, что на крыше бизнес-центра «Арена-Холл» рядом с дворцом спорта «Юбилейный» строится масштабный (и дорогой!) ресторан AGA. И вот он, наконец, открылся: тихо, в техническом режиме, с подвергаемыми корректировкам ценами. На тысячах квадратных метров развернули огромные цехи и залы (основной, лобби с баром, сьют на несколько человек, банкетный), обязательно панорамные, со своими террасами. Это настоящие сады с шалфеем и вишнями, только кроме растений тут еще красивые виды на Князь-Владимирский собор, «Лахта-Центр» и Петровский стадион, на будущее здание Верховного суда и строящийся Театр Эйфмана, а также гипотетическую парковую зону «Тучков буян».
Интерьер, словами Шавлиашвили, «вне времени, такой, в котором ничего не должно стареть не благородно». Действительно, ни камню, ни ореху и через 20 лет ничего не будет, а дорогущая итальянская мебель меняется почти по щелчку. Внутри ресторан выглядит классически строгим, отельно-стерильным в хорошем смысле. Он создает впечатление места «на особый случай», и не только своим амбьянсом, но и меню. Поэтому поговорим про еду: за что отдавать такие деньги?
Концепцию кухни и блюда разрабатывает Алмаз Искаков, работавший в ресторане Mine Арама Мнацаканова в Берлине (входит в список рекомендованных к посещению в категории The Plate Michelin). А контролирует все на местах шеф-повар Павел Сухопаров, приехавший из московских Uilliam's и Pinch.
Нас встречают грандиозным raw-баром: в ледовой витрине лежат устрицы Жилардо и Фин де Клер, гребешки и красные сицилийские креветки, клешни краба и дикий сибас. Все — собственный налаженный морепродуктовый импорт из Японии, Марокко и Новой Зеландии. Рыбу для вас приготовят способом на выбор: на углях с соком лимона и свежей петрушкой или запекут с томатами, каперсами и оливками. Но например, для тюрбо, лучшим сценарием будет просто сливочное масло и белое вино.
Для поваров главной задачей было не испортить продукт эспумой или доминирующим соусом, а подчеркнуть то, что в нем изначально заложено. Вот крупные приморские гребешки с Дальнего Востока, слегка украшенные фенхелем и грейпфрутом, а тунец блюфин — только каперсами и ароматным оливковым маслом.
За тесто отвечает шеф-пекарь Данила Дьячков. К мощной дровяной печи Forni Valoriani он искал подход не один месяц. Пицца в AGA — важная, но не главенствующая часть самоопределения. Это скорее легкая, не тяжеловесная закуска: небольшая тонкая лепешка на выдержанном тесте, с хрустящими бортиками. В ней есть что-то сразу от двух стилей, неаполитанского и римского. Знакомство рекомендуем начать с пиццы с моцареллой и черным трюфелем или с баклажанами и копченой скаморцой.
Хлеб тоже пекут сами. Есть гриссини с фенхелем, заварной хлеб на основе ферментированного солода, фокачча из пшеничной муки и оливкового масла. Все — на закваске и проходит стадию брожения около двух суток.
В разделе с пастой фабричную используют только для спагетти алио олио и качо-э-пепе, а в той, что с лимоном и боттаргой кефали длинная вермишель — своя домашняя.
Отдельно стоит попробовать карпаччо по-римски — из свежего артишока, с солью, оливковым маслом, руколой, пармезаном и грана падано. Такого исполнения в Петербурге больше не найти. А на закуску к вину — фенхель фритто с базиликовым айоли и лимоном.
Сомелье Евгений Литвяк («На вина!») и Арсен Вартанов (виноторговая компания Diletant, экс «На вина!») смогли разгуляться в местной винной комнате и поставить в нее почти 800 этикеток. 50 вин на бокалах, российских бутылок в карте — три десятка, сотня наименований шампани, много биодинамики, органики и натуралки, авангард из Словении и Словакии. Говорят, «никаких контрактов, никаких обязательств»
Обязательно сохраните себя для десертов. Хотя бы для прекрасных в своей минималистичности конфет шеф-кондитера Валерии Коростелевой. Фисташковая, с ромом и курагой, из темного шоколада с коньяком или ирис с солью — любая (или сразу все!) станет идеальным завершением.
Когда наступит следующий теплый сезон, на исполинских террасах поставят столы и стулья (мы знаем, где будут все следующим летом) и введут завтраки — и никакого авокадо!
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