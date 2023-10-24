Итальяно-средиземноморский панорамный ресторан AGA: самое масштабное открытие последних лет

Мы уже рассказывали, что на крыше бизнес-центра «Арена-Холл» рядом с дворцом спорта «Юбилейный» строится масштабный (и дорогой!) ресторан AGA. И вот он, наконец, открылся: тихо, в техническом режиме, с подвергаемыми корректировкам ценами. На тысячах квадратных метров развернули огромные цехи и залы (основной, лобби с баром, сьют на несколько человек, банкетный), обязательно панорамные, со своими террасами. Это настоящие сады с шалфеем и вишнями, только кроме растений тут еще красивые виды на Князь-Владимирский собор, «Лахта-Центр» и Петровский стадион, на будущее здание Верховного суда и строящийся Театр Эйфмана, а также гипотетическую парковую зону «Тучков буян».

Интерьер, словами Шавлиашвили, «вне времени, такой, в котором ничего не должно стареть не благородно». Действительно, ни камню, ни ореху и через 20 лет ничего не будет, а дорогущая итальянская мебель меняется почти по щелчку. Внутри ресторан выглядит классически строгим, отельно-стерильным в хорошем смысле. Он создает впечатление места «на особый случай», и не только своим амбьянсом, но и меню. Поэтому поговорим про еду: за что отдавать такие деньги?