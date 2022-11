Знакомьтесь, Рома Киселев — самый модный шеф-повар Петербурга прямо сейчас

После 10-го класса я поехал на кулинарные курсы в Москву, где мне тут же предложили стажировку в ресторане «Минсельхоз» по соседству с Большим театром и ЦУМом. Ресторанная машинерия впечатляла: я и не задумывался, что, оказывается, одно блюдо собирают из десятка заготовок несколько человек. Шеф там был с опытом школы Поля Бокюза: он и заразил меня французской кухней, а еще подсказал, где научиться хорошей базе: в Париж, в Париж! Я вернулся с каникул и заявил: после выпускного буду учиться на повара и не где-нибудь, а по соседству с Гранд Опера и Галери Лафайет. Родители сначала были в шоке — ожидалось, что я буду экономистом или юристом. Но потом меня поддержали — сказали: «Неважно, чем ты занимаешься. Если делаешь это с любовью — добьешься большего, чем сделав рациональный выбор — ради финансов и стабильности». Весь 11-й класс я готовился: но не к ЕГЭ, а вел кулинарный блог Meal Time. По моим рецептам маффины и киши готовила даже моя учительница! А после экзаменов я улетел в Le Cordon Bleu постигать беарнез, луковый суп и говядину по-бургундски.

Во Франции я учился и работал больше двух лет: прошел курсы у Алена Дюкасса, стажировался у Пьера Ганьера. Встаешь в 5 утра, ложишься за полночь, в обед подтягиваешь французский — тот еще стресс, но и закалка! А еще — та самая база, что вбивается только повторением. Ресторан с двумя звездами Мишлена Carré des Feuillants, где я работал, был просто как из мультика «Рататуй»: все в колпаках, шеф Алан Дюторньер — грозный сноб. Пока морковку не нарежешь ровно 3 на 3 см, будешь переделывать. Однако было понятно — англоязычный ресторанный мир больше французского, плюс мне хотелось попасть в современные рестораны с локальными продуктами. Выбор пал на Attica в Австралии: такую местную Noma c мясом кенгуру, яйцами страуса и черными муравьями. Дальше — мельбурнский Cutler & Co — модный ресторан в здании бывшей металлургической фабрики. Следующая остановка — Стокгольм: туда я отправился за кухней nordic cuisine, во Frantzen, который тогда штурмовал важный рейтинг The 50 World's Best Restaurants. Планировал и дальше ставить флажки на глобусе, но семейные обстоятельства позвали в Россию. Я решил, чем не шанс поучиться ресторанному менеджменту? Пошел в «Фаренгейт» к Антону Ковалькову и быстро стал там су-шефом — в 2014 году это был один из лучших ресторанов Москвы. С Антоном мы проработали несколько лет и вместе вышли из проекта».