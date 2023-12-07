Знакомьтесь, шеф-повар бистро Crevette, бьющего все рекорды по светской явке, и победитель премии «Что где есть в Петербурге — 2023» Олег Перфилов

Что есть в бистро у моря Crevette?

Нужно заметить, что мы для горожан стали таким «пригородом в центре». Чтобы быть ближе к заливу, больше не нужно ехать в Курортный район, в котором ничего гастрономичного, окромя закрывшегося Eclipse, и не было. В Crevette планируют визиты целенаправленно и заблаговременно. Приезжают все: от студентов, бронирующих стол за месяц, до миллиардеров, которых привозят на роллсройсах. Олег, почему у нас все получилось?

Мне кажется, дело в уважении к друг другу как личной, так и профессиональной жизни. У нас полный мэтч. Моя зона ответственности — это кухня, в нее никто не лезет. Я в свою очередь не лезу в операционную деятельность и маркетинг, за которые отвечает Алена.

Когда люди интересуются, кем я работаю, я отвечаю: «Музой шефа!» Итак, шеф, что у нас пробовать?

Crevette — это не про моноконцепцию. Да, креветки — наш якорь, но мы ими маскируем классную авторскую кухню. Например, самые большие аргентинские я подаю на пасте орзо, которую готовлю с пармезаном, беконом, перцами рамиро и соусом из колбасы чоризо. Сейчас у нас появился каштановый суп — французская классика, вообще без креветок: пюре из каштанов, сливки, масло бер-нуазет, обжаренная свиная грудинка в неочевидном сочетании яблока, пастернака и фенхеля.

Мы ставим рекорды по биску, за которым приезжают братья Верники и Яна Чурикова, и жареным креветкам с картофельным муслином (их заказали 2500 раз за год!). А сейчас в хиты врывается наше вино, созданное совместно с семейной винодельней «Узунов» с Таманского полуострова: ароматный микс рислинга, алиготе и шардоне.

Будущим летом планируем бранчи на открытом воздухе с гигантскими сковородками —мы уже экспериментировали с этим форматом, и жаркое со всевозможными морепродуктами превратилось в настоящий хэппи мил для взрослых. На выходных вне зависимости от сезона — спешл-блюдо: сибас, фаршированный креветками, беломорские мидии в легком бульоне с лемонграссом или самые свежие ежи — мы сотрудничаем с мурманскими водолазами, которые в 9 утра вылавливают морских животных, в час дня отправляют нам самолетом, а в районе 18 вечера они у нас в Crevette шевелят иголочками, запутавшимися в водорослях. Я не знаю, кто еще заморачивается так же, как мы.

А еще мы начали работать над книгой «Креветка, креветки и их друзья». О чем ты хочешь в ней рассказать?

О том, что креветка — это новая курица. И пишет для нас психологический портрет креветки гастрожурналист Рома Лошманов, в прошлом редактор журнала «Афиша.Еда» и «Еда.ру». В некотором роде это гид, энциклопедия о том, какие креветки бывают, крупные планы тех, что представлены на российском рынке (14 видов!), как они устроены, где растут, почему они красные, как их готовить и с чем сочетать. Конечно, немного расскажем о нашем бистро и планируем выпустить тираж в мае, для нас это самый горячий период на нашей набережной: ждем наплыва гостей.