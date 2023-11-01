Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2023. Часть II

«Собака.ru» провела в Гранд Отеле Европа церемонию награждения премии «Что где есть в Петербурге» — 2023. На вечере собрались номинанты и более 400 гостей, среди которых финалисты этого года, главные герои гастрономической жизни Петербурга: рестораторы, эксперты в области общепита, шефы, влиятельные ресторанные команды, гастроблогеры, а также наши фуди. Вместе мы вручали тарелки лучшим из лучших.

Генеральным партнером премии стал Альфа-Банк и проект компании нетмонет.