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Репортажи

Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2023. Часть II

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«Собака.ru» провела в Гранд Отеле Европа церемонию награждения премии «Что где есть в Петербурге» — 2023. На вечере собрались номинанты и более 400 гостей, среди которых финалисты этого года, главные герои гастрономической жизни Петербурга: рестораторы, эксперты в области общепита, шефы, влиятельные ресторанные команды, гастроблогеры, а также наши фуди. Вместе мы вручали тарелки лучшим из лучших.

Генеральным партнером премии стал Альфа-Банк и проект компании нетмонет.

Марк Лапин, Ксения Лапина, Антон Счетчиков, Роман Меркушин, Франческо Барбато
Иван Ляшук , Владимир Николаев, Елизавета Артановская

Ольга Канатова, Артур Лебедев, Артем Попов

Марк Лапин, Вадим Лапин
Алена Мельникова, Олег Перфилов
Александр Малич

Алина Назарова

Алексей Алексеев, Антон Нечипоренко
Мария Дементьева, Михаил Стацюк

Лали Хинчагова, Михаил Туранский

Илья Бурнасов

Официальный коктейль премии «Что где есть в Петербурге» — 2023 Tchaikovsky Spritz от Luding Group

Lockwood Basil Smash от Luding Group

Награждали профессионалов гастрономической индустрии мы традиционно в бальном зале «Крыша» — где  столовались Николай II и Чайковский. Правда, знаменитые гости Гранд Отеля Европа не пили официальный коктейль премии «Что где есть в Петербурге» — 2023 Tchaikovsky Spritz, который специально для нас создали Luding Group.

Алина Назарова, Евгений Фадеев, Кристина Боброва, Игорь Мудрак, Максим Цейко

Михаил Стацюк, Яна Милорадовская, Наталья Малиновская
Покрас Лампас
Максим Ражев
Егор Никонов

Валерия Морозова

Роман Скориков

Антон Исаков, Ольга Шанина

Елена Кузнецова

Зиннят и Софья Акбашевы

Александр Рассадкин, Диме Рангелов

Эдуард Конашевич, Валерий Дятлов

Леонид Самерханов, Игорь Михайлюк, Карина Карелина
Екатерина Яценко, Павел Циклинский, Андрей Мусихин
Ксения Гощицкая

Игорь Важесов

Антон Счетчиков
Татьяна Затравина

Василий Нечипоренко

Ксения Дубяго

Мануэль Сурачи, Яна Игренева, Виктор Яковлев, Дмитрий Санин

Леонид Гарбар
Анастасия Контарович

Павел Бобров

В сентябре редакция «Собака.ru» назвала лучшие рестораны, шефов и блюда 2023 года. Список всех номинантов премии «Что где есть в Петербурге» был опубликован на сайте sobaka.ru. 16 номинаций, 140 участников! Победителей определяли фуди — 24 уважаемых петербуржцев: от художника Покраса Лампаса и блогера Виктории Портфолио до девелопера Игоря Водопьянова и совладелицы Максидома Марии Евневич.

Алёна Мариничева
Иван Миклухин

Наталья Клевакина

Ростислав Павлов, Александра Павлова

Татьяна Миронова, Вадим Навоенко

Валерий Дятлов, Сюзанна Шиндер, Александра Столярова, Евгения Элькина

Екатерина Яценко, Павел Циклинский, Андрей Мусихин

Максим Цейко

Игорь Антропов , Роман Качанов
Дарья Павлюкевич
Виктория Дим

Александр Денисов, Филипп Ваганов

Екатерина Васильева

Алина Феликсова, Алексей Феликсов

Александра Столярова

Нина Филимонова

Артем Балаев
Ольга Суркова
Петр Аксенов
Даниил Данилов

Никита Улыбин

Дарья Смирнова, Валерий Горинов

Павел Бобров, Антонина Бояркова

Софья Шепето

Евгения Бондаренко, Марат Богдалов

Дмитрий Барканов, Диме Рангелов

Евгений Домницкий, Елена Журавель

 

Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2023. Часть I

 

Вадим Лапин, Жаннет Хангельдиева
Борис Тимчук

Анна Дядечко, Егор Никонов

Тарас Завальнюк

Ольга Зелинская, Али Мамедов

Руслан Сущев, Наталия Геллер, Алексей Никулин

Евгения Нагимова

Денис Назаров

Милан Борисович

Елена Жеребкова, Юлия Суслова

Официальный коктейль премии «Что где есть в Петербурге» — 2023 Tchaikovsky Spritz от Luding Group

Полина Сидихина
Дмитрий Рязанов, Женя Шефер

Сергей Постников, Сергей Филиппов

Кадзухико Кидзима

Ксения и Антон Гафятуллины

Виктор Мельков

Иван Ненашев, София Броскина

Наталья Капитурова

Виолетта Драйгор

Дарья Рудая
Анна Коварская, Станислав Смирнов

Ксения Борисюк

Неля Валиева

Вероника Носкова

Александра Флейшман

Евгения Бондаренко, Антонина Бояркова 

Полина Шевцова

Ольга Маки

Олеся Овчинникова

Александр Григоренко

Полина Данилова

Полина Агроскина, Павел Прыгунов, Елена Кузнецова, Игорь Крупенко

Алина Коробейщикова, Юля Ведрова

Елена Бадмаева

Наталья Новгородова

Елена Юферева

Екатерина Шмалько

Наталья Брагинская, Ринат Ринатов

Элина Валиева

Полина Агроскина, Павел Прыгунов

Светлана Соколова

Екатерина Илина

Екатерина Маркова

Елена Ильченко

Алена Антончик, Александр Терёхин

Вита Копосова

Фарид Абдуллаев, Ирина Абдуллаева

Ольга Серякова

Валерия Тихонова

Саша Карпова

Максим Болонкин

Анна Слока

Инна Болотских

Диана Акгаева

Анна Палагутина, Анастасия Ярманова

Андрей Стряпихин

Алиса Гюнтнер

Анжелика Смирнова, Мария Кабакова

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии:

генерального партнера — Альфа-Банк и проект нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду

Ultima Яндекс Еда, сервис доставки из авторских ресторанов

Компанию LUDING GROUP

Шведский бренд бытовой техники ASKO

Фото: Анастасия Большакова, Ася Минеева, Елизавета Медунецкая, Дмитрий Многолет

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2023

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