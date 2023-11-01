Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2023. Часть II

«Собака.ru» провела в Гранд Отеле Европа церемонию награждения премии «Что где есть в Петербурге» — 2023. На вечере собрались номинанты и более 400 гостей, среди которых финалисты этого года, главные герои гастрономической жизни Петербурга: рестораторы, эксперты в области общепита, шефы, влиятельные ресторанные команды, гастроблогеры, а также наши фуди. Вместе мы вручали тарелки лучшим из лучших.
Генеральным партнером премии стал Альфа-Банк и проект компании нетмонет.
Ольга Канатова, Артур Лебедев, Артем Попов
Алина Назарова
Лали Хинчагова, Михаил Туранский
Официальный коктейль премии «Что где есть в Петербурге» — 2023 Tchaikovsky Spritz от Luding Group
Lockwood Basil Smash от Luding Group
Награждали профессионалов гастрономической индустрии мы традиционно в бальном зале «Крыша» — где столовались Николай II и Чайковский. Правда, знаменитые гости Гранд Отеля Европа не пили официальный коктейль премии «Что где есть в Петербурге» — 2023 Tchaikovsky Spritz, который специально для нас создали Luding Group.
Алина Назарова, Евгений Фадеев, Кристина Боброва, Игорь Мудрак, Максим Цейко
Валерия Морозова
Роман Скориков
Елена Кузнецова
Зиннят и Софья Акбашевы
Эдуард Конашевич, Валерий Дятлов
Игорь Важесов
Василий Нечипоренко
Мануэль Сурачи, Яна Игренева, Виктор Яковлев, Дмитрий Санин
Павел Бобров
В сентябре редакция «Собака.ru» назвала лучшие рестораны, шефов и блюда 2023 года. Список всех номинантов премии «Что где есть в Петербурге» был опубликован на сайте sobaka.ru. 16 номинаций, 140 участников! Победителей определяли фуди — 24 уважаемых петербуржцев: от художника Покраса Лампаса и блогера Виктории Портфолио до девелопера Игоря Водопьянова и совладелицы Максидома Марии Евневич.
Наталья Клевакина
Татьяна Миронова, Вадим Навоенко
Валерий Дятлов, Сюзанна Шиндер, Александра Столярова, Евгения Элькина
Максим Цейко
Александр Денисов, Филипп Ваганов
Екатерина Васильева
Александра Столярова
Нина Филимонова
Никита Улыбин
Павел Бобров, Антонина Бояркова
Софья Шепето
Евгения Бондаренко, Марат Богдалов
Дмитрий Барканов, Диме Рангелов
Евгений Домницкий, Елена Журавель
Анна Дядечко, Егор Никонов
Тарас Завальнюк
Ольга Зелинская, Али Мамедов
Руслан Сущев, Наталия Геллер, Алексей Никулин
Евгения Нагимова
Денис Назаров
Милан Борисович
Елена Жеребкова, Юлия Суслова
Официальный коктейль премии «Что где есть в Петербурге» — 2023 Tchaikovsky Spritz от Luding Group
Сергей Постников, Сергей Филиппов
Ксения и Антон Гафятуллины
Иван Ненашев, София Броскина
Виолетта Драйгор
Ксения Борисюк
Неля Валиева
Вероника Носкова
Александра Флейшман
Евгения Бондаренко, Антонина Бояркова
Полина Шевцова
Олеся Овчинникова
Александр Григоренко
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии:
генерального партнера — Альфа-Банк и проект нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду
Ultima Яндекс Еда, сервис доставки из авторских ресторанов
Компанию LUDING GROUP
Шведский бренд бытовой техники ASKO
Фото: Анастасия Большакова, Ася Минеева, Елизавета Медунецкая, Дмитрий Многолет
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