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Что Где Есть

Объявлены финалисты премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023

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Редакция «Собака.ru» объявляет итоги народного голосования нашей ресторанной премии, всего было отдано 162 820 голосов! В некоторых категориях разрыв между участниками был настолько небольшим, что финалистами стали больше 3-х номинантов. Теперь к закрытому голосованию приступает экспертный совет, который выберет победителей, имена которых мы объявим 26 октября на церемонии награждения в «Гранд Отеле Европа».

Лучший новый ресторан

Veter

Cast

Fresa’s

Futurist

Лучший новый ресторан на каждый день

«Сон»

Askaneli Bistro

Mircuccio Osteria

Bist

Лучший новый бар

«БарВитя»

Takadaya the Japanese bar

«Консерватор

»

Ресторан с лучшей пиццей

Pio Team

La Biga

Jerome

Pizza 22

Лучший ресторан с доставкой в «ULTIMA Яндекс Еда»

Grecco

Saviv

Under the Sea

Лучший шеф-повар

Зиннят Акбашев (White Group)

Алексей Алексеев (Futurist)

Олег Перфилов (Crevette)

Мария Дементьева (Saro)

Прорыв года среди шеф-поваров

Антон Счетчиков (Mercado Nella Famiglia)

Виталий Папп («Мечтатели»)

Егор Никонов (Wawelberg)

Даниил Данилов (Grill Station)

Лучший кондитер

Анна Красовская (Кондитерская Анны Красовской)

Марина Шумская (Renard)

Ксения Сясина (Lotte Hotel St. Petersburg)

Розанна Чечеткина (Grand Hotel Moika 22)

Лучший шеф-бармен ресторана

Игорь Антропов (Mio)

Дмитрий Кулагин (Sea, Signora)

Игорь Лобурцев (Salone Pasta&Bar, Joli)

Елена Латыпова (Giallo, Ezo Izakaya)

Прорыв года среди новых рестораторов

Илья Вуль (Chang Cafe, Kuta Bakery)

Леонид Самерханов, Карина Карелина и Игорь Михайлюк («Федя, дичь!», «Наденька» и «Ипполит»)

Алена Мельникова и Олег Перфилов (Crevette)

Сергей Глазунов и Клим Жуков (René, Aster)

Лучший винный просветитель

Александр Рассадкин («Энотрия»)

Евгений Лебедев (Burgundy ru)

Никита Рачинский и Ольга Самсонова (Bacchus, Vinofeel)

Лучший мясной тартар

Тартар с хрустящими гренками в Chuck

Тартар со сладким луком в Meat_coin

Тартар с пармезаном в «Тартарбар»

Тартар с картофелем фри и айоли в Saro

Лучшие новые завтраки

«Академия»

«Фюнамбюль»

René

Mio

Лучший коктейль в стиле нулевых

Kalimocho Libre в Faro

«Тундраполитан» в «Пирс 28»

Tiki Wedding в «Цветочки»

Лучший зеленый салат

С пятью видами капусты в Veter

Со спелыми томатами и авокадо в Joli

С авокадо в «Дети на кухне»

С грейпфрутом, авокадо и темпе в «Хорошие люди романтики»

Лучший файндайнинг-пирог

Кидни пай в Blackchops

С рапанами и грибами в Frantsuza Bistrot

C треской и глясом из креветки во Flor

С рапанами и лангустинами в Terrassa

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии:

генерального партнера — проект Альфа-Банка нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду

Партнер премии АО «Альфа-Банк»

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2023

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