Объявлены финалисты премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023

Редакция «Собака.ru» объявляет итоги народного голосования нашей ресторанной премии, всего было отдано 162 820 голосов! В некоторых категориях разрыв между участниками был настолько небольшим, что финалистами стали больше 3-х номинантов. Теперь к закрытому голосованию приступает экспертный совет, который выберет победителей, имена которых мы объявим 26 октября на церемонии награждения в «Гранд Отеле Европа».