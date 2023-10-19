Объявлены финалисты премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023

Редакция «Собака.ru» объявляет итоги народного голосования нашей ресторанной премии, всего было отдано 162 820 голосов! В некоторых категориях разрыв между участниками был настолько небольшим, что финалистами стали больше 3-х номинантов. Теперь к закрытому голосованию приступает экспертный совет, который выберет победителей, имена которых мы объявим 26 октября на церемонии награждения в «Гранд Отеле Европа».
Лучший новый ресторан
Лучший новый ресторан на каждый день
Лучший новый бар
Ресторан с лучшей пиццей
Лучший ресторан с доставкой в «ULTIMA Яндекс Еда»
Лучший шеф-повар
Прорыв года среди шеф-поваров
Лучший кондитер
Лучший шеф-бармен ресторана
Прорыв года среди новых рестораторов
Лучший винный просветитель
Лучший мясной тартар
Лучшие новые завтраки
Лучший коктейль в стиле нулевых
Лучший зеленый салат
Лучший файндайнинг-пирог
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии:
генерального партнера — проект Альфа-Банка нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду
Партнер премии АО «Альфа-Банк»
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