Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2023. Часть I

Мнения фуди разделились поровну и в случае с номинацией «Прорыв года среди шеф-поваров». Самыми прорывными стали Антон Счетчиков (Mercado Nella Famiglia) и Виталий Папп («Мечтатели»).

Александр Рассадкин стал лучшим винным просветителем и получил поздравления от Диме Рангелова, генерального директора российского представительства ASKO — шведского бренда бытовой техники. Александру вручили не только тарелку, но и винный шкаф ASKO.

Лучшим кондитером фуди назвали Анну Красовскую (Кондитерская Анны Красовской), лучшим шеф-барменом ресторана — Игоря Лобурцева (Salone Pasta&Bar, Joli), лучшие завтраки по мнению экспертов в Mio, зеленый салат — в Veter (с пятью видами капусты), файдайнинг-пирог — в Frantsuza Bistrot (с рапанами и грибами), а ресторан с лучшей пиццей — Jerome.