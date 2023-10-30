Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2023. Часть I

«Собака.ru» назвала имена победителей премии «Что где есть в Петербурге» — 2023. Двенадцать месяцев мы знакомили горожан с новыми заведениями, составляли список лучших за год, а потом петербуржцы голосовали за тех, кто их кормит. В этом году читатели отдали 162 820 голосов! По итогам онлайн-голосования определились финалисты, из которых фуди — профессиональные едоки со стажем — и выбрали победителей. Генеральным партнером премии стал проект Альфа-Банка нетмонет.
Проект «Что где есть в Петербурге» в этом году отметил 17-летие! За всю его историю «Собака.ru» написала о более 1 300 заведениях, людях и блюдах, а более миллиона петербуржцев голосовали за любимые заведения, барменов, сомелье и шефов! Премия этого года традиционно прошла в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа. Мы были рады вновь собраться в локации с мощной историей.
Церемонию награждения вели главный редактор бренда «Собака.ru» Яна Милорадовская и главный редактор сайта sobaka.ru Михаил Стацюк.
Кульминацией вечера стало объявление победителя в номинации «Лучший новый ресторан». И фуди решили, что это ресторан Антонио Фреза Fresa’s. Вручила тарелку команде заведения Алина Назарова — руководитель А-Клуба — закрытого делового сообщества Альфа-Банка.
Победителями в номинации «Лучший шеф-повар» стали сразу двое лучших из лучших — Алексей Алексеев (Futurist) и Олег Перфилов (Crevette). А лучшим новым рестораном на каждый день стал Bist.
Евгений Фадеев, Кристина Боброва, Игорь Мудрак, Максим Цейко
Алина Назарова
Павел Бобров, Алина Назарова
Артур Лебедев, Артем Попов, Ольга Канатова
Гости премии с удовольствием читали отзывы посетителей о своих заведениях в креативной зоне проекта Альфа-Банка нетмонет
Лали Хинчагова, Михаил Туранский
Luding Group не только создали для премии официальный коктейль — Tchaikovsky Spritz, но и вручили на сцене фирменные тарелки в двух номинациях. «Прорыв года среди новых рестораторов» — от бренда компании Tchaikovsky, «Лучший новый бар» — от бренда Lockwood. Победителей в обеих номинациях наградил директор по хореке Luding Group по России Игорь Важесов. Лучшим новым баром стал «БарВитя», а звание «Прорыв года среди новых рестораторов» получили сразу две команды — Сергей Глазунов и Клим Жуков — создатели Aster, Rene и Леонид Самерханов, Карина Карелина и Игорь Михайлюк — авторы «Федя, дичь!», «Наденька» и «Ипполит».
Игорь Важесов
Официальный коктейль премии «Что где есть в Петербурге» — 2023 Tchaikovsky Spritz от Luding Group
Вода Dausuz от Luding Group
Lockwood Basil Smash от Luding Group
Мнения фуди разделились поровну и в случае с номинацией «Прорыв года среди шеф-поваров». Самыми прорывными стали Антон Счетчиков (Mercado Nella Famiglia) и Виталий Папп («Мечтатели»).
Александр Рассадкин стал лучшим винным просветителем и получил поздравления от Диме Рангелова, генерального директора российского представительства ASKO — шведского бренда бытовой техники. Александру вручили не только тарелку, но и винный шкаф ASKO.
Лучшим кондитером фуди назвали Анну Красовскую (Кондитерская Анны Красовской), лучшим шеф-барменом ресторана — Игоря Лобурцева (Salone Pasta&Bar, Joli), лучшие завтраки по мнению экспертов в Mio, зеленый салат — в Veter (с пятью видами капусты), файдайнинг-пирог — в Frantsuza Bistrot (с рапанами и грибами), а ресторан с лучшей пиццей — Jerome.
Наталья Клевакина
Диме Рангелов
Владимир Чистяков
Руководитель направления b2b маркетинга Яндекс Еда Валерия Морозова вручила тарелку ресторану Saviv — победителю в номинации «Лучший ресторан с доставкой в Ultima Яндекс Еда».
Чтобы огласить «Выбор редакции», на сцену поднялась редактор рубрики «Еда» «Собака.ru» Дарья Павлюкевич. Им стал ресторан Bobo братьев Алексея и Артема Гребенщиковых.
Среди специальных номинаций также отметилась «Гастрономическая урбанистика» — победителем стал самый большой фудмолл в Европе Vokzal 1853.
«За активное развитие гастрономии» наша редакция наградила Вадима Лапина — одного из основателей Ginza Project, которая в этом году отмечает 20-летие.
Валерия Морозова
Вячеслав Бережной
Игорь Мудрак
Победителя в номинации «Лучший мясной тартар» — тартар со сладким луком в Meat_coin — наградила директор по маркетингу и развитию компании «Меридиан» Елена Кузнецова. Бренд «Мясники» в этом году поддержал новую для нас номинацию.
В этом году мы объединились с рейтингом «Типтоп» Альфа-Банка. Рейтинг составляется на основе данных сервиса нетмонет — сервиса оплаты счета и чаевых через QR-код. Победителей в нем выбирают миллионы людей, оставляя чаевые и отзывы тем заведениям, в которых им понравилось. На основе рейтинга мы ввели три специальные номинации: «Что-то новенькое» (для новичков рейтинга), «Самый технологичный» и «Барные истории». Награждали победителей — рестораны «Блок», «Сыроварня» и бар Big Wine Freaks — директор малого бизнеса Альфа-Банка в Санкт-Петербурге Ярослав Чернов и директор по развитию бизнеса нетмонет Лали Хинчагова.
Татьяна Миронова, Вадим Навоенко
Елена Полякова
Фото: Елизавета Медунецкая, Анастасия Большакова, Ася Минеева
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии:
генерального партнера — Альфа-Банк — лучший банк для бизнеса и проект нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду
Ultima Яндекс Еда, сервис доставки из авторских ресторанов
Компанию LUDING GROUP
Шведский бренд бытовой техники ASKO
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