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Репортажи

Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2023. Часть I

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«Собака.ru» назвала имена победителей премии «Что где есть в Петербурге» — 2023. Двенадцать месяцев мы знакомили горожан с новыми заведениями, составляли список лучших за год, а потом петербуржцы голосовали за тех, кто их кормит. В этом году читатели отдали 162 820 голосов! По итогам онлайн-голосования определились финалисты, из которых фуди — профессиональные едоки со стажем — и выбрали победителей. Генеральным партнером премии стал проект Альфа-Банка нетмонет.

Проект «Что где есть в Петербурге» в этом году отметил 17-летие! За всю его историю «Собака.ru» написала о более 1 300 заведениях, людях и блюдах, а более миллиона петербуржцев голосовали за любимые заведения, барменов, сомелье и шефов! Премия этого года традиционно прошла в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа. Мы были рады вновь собраться в локации с мощной историей.

Церемонию награждения вели главный редактор бренда «Собака.ru» Яна Милорадовская и главный редактор сайта sobaka.ru Михаил Стацюк.

Кульминацией вечера стало объявление победителя в номинации «Лучший новый ресторан». И фуди решили, что это ресторан Антонио Фреза Fresa’s. Вручила тарелку команде заведения Алина Назарова — руководитель А-Клуба — закрытого делового сообщества Альфа-Банка. 

Победителями в номинации «Лучший шеф-повар» стали сразу двое лучших из лучших — Алексей Алексеев (Futurist) и Олег Перфилов (Crevette). А лучшим новым рестораном на каждый день стал Bist.

Яна Милорадовская
Алексей Алексеев
Олег Перфилов

Евгений Фадеев, Кристина Боброва, Игорь Мудрак, Максим Цейко

Алина Назарова

Павел Бобров, Алина Назарова

Артур Лебедев, Артем Попов, Ольга Канатова

Инесса Гаевская
Михаил Стацюк

Гости премии с удовольствием читали отзывы посетителей о своих заведениях в креативной зоне проекта Альфа-Банка нетмонет

Лали Хинчагова, Михаил Туранский

Luding Group не только создали для премии официальный коктейль — Tchaikovsky Spritz, но и вручили на сцене фирменные тарелки в двух номинациях. «Прорыв года среди новых рестораторов» — от бренда компании Tchaikovsky, «Лучший новый бар» — от бренда Lockwood. Победителей в обеих номинациях наградил директор по хореке Luding Group по России Игорь Важесов. Лучшим новым баром стал «БарВитя», а звание «Прорыв года среди новых рестораторов» получили сразу две команды — Сергей Глазунов и Клим Жуков — создатели Aster, Rene и Леонид Самерханов, Карина Карелина и Игорь Михайлюк — авторы «Федя, дичь!», «Наденька» и «Ипполит».

Леонид Самерханов, Игорь Михайлюк, Карина Карелина
Игорь Михайлюк, Карина Карелина, Леонид Самерханов

Игорь Важесов

Эдуард Мурадян, Эдуард Конашевич, Валерий Дятлов

Официальный коктейль премии «Что где есть в Петербурге» — 2023 Tchaikovsky Spritz от Luding Group

Вода Dausuz от Luding Group

Lockwood Basil Smash от Luding Group

Мнения фуди разделились поровну и в случае с номинацией «Прорыв года среди шеф-поваров». Самыми прорывными стали Антон Счетчиков (Mercado Nella Famiglia) и Виталий Папп («Мечтатели»).

Александр Рассадкин стал лучшим винным просветителем и получил поздравления от Диме Рангелова, генерального директора российского представительства ASKO — шведского бренда бытовой техники. Александру вручили не только тарелку, но и винный шкаф ASKO.

Лучшим кондитером фуди назвали Анну Красовскую (Кондитерская Анны Красовской), лучшим шеф-барменом ресторана — Игоря Лобурцева (Salone Pasta&Bar, Joli), лучшие завтраки по мнению экспертов в Mio,   зеленый салат — в Veter (с пятью видами капусты), файдайнинг-пирог — в Frantsuza Bistrot (с рапанами и грибами), а ресторан с лучшей пиццей — Jerome.

Иван Фролухин
Антон Счетчиков, Виталий Папп
Владимир Николаев, Иван Ляшук , Елизавета Артановская

Наталья Клевакина

Игорь Лобурцев

Диме Рангелов

Александр Рассадкин
Александр Рассадкин, Диме Рангелов
Марк Лапин, Франческо Барбато

Владимир Чистяков

Екатерина Яценко, Андрей Мусихин, Павел Циклинский

Руководитель направления b2b маркетинга Яндекс Еда Валерия Морозова вручила тарелку ресторану Saviv — победителю в номинации «Лучший ресторан с доставкой в Ultima Яндекс Еда».

Чтобы огласить «Выбор редакции», на сцену поднялась редактор рубрики «Еда» «Собака.ru» Дарья Павлюкевич. Им стал ресторан Bobo братьев Алексея и Артема Гребенщиковых.

Среди специальных номинаций также отметилась «Гастрономическая урбанистика» — победителем стал самый большой фудмолл в Европе Vokzal 1853.

«За активное развитие гастрономии» наша редакция наградила Вадима Лапина — одного из основателей Ginza Project, которая в этом году отмечает 20-летие.

Марк Лапин, Вадим Лапин
Вадим Лапин, Михаил Стацюк, Яна Милорадовская
Евгений Гуревич
Дарья Павлюкевич
Артем Гребенщиков

Валерия Морозова

Вячеслав Бережной

Игорь Мудрак

Победителя в номинации «Лучший мясной тартар» — тартар со сладким луком в Meat_coin — наградила директор по маркетингу и развитию компании «Меридиан» Елена Кузнецова. Бренд «Мясники» в этом году поддержал новую для нас номинацию.

Дмитрий Романский

Елена Кузнецова

Дмитрий Романский

В этом году мы объединились с рейтингом «Типтоп» Альфа-Банка. Рейтинг составляется на основе данных сервиса нетмонет — сервиса оплаты счета и чаевых через QR-код. Победителей в нем выбирают миллионы людей, оставляя чаевые и отзывы тем заведениям, в которых им понравилось. На основе рейтинга мы ввели три специальные номинации: «Что-то новенькое» (для новичков рейтинга), «Самый технологичный» и «Барные истории». Награждали победителей — рестораны «Блок», «Сыроварня» и бар Big Wine Freaks — директор малого бизнеса Альфа-Банка в Санкт-Петербурге Ярослав Чернов и директор по развитию бизнеса нетмонет Лали Хинчагова.

Ярослав Чернов, Лали Хинчагова

Лали Хинчагова

Евгений Зубов

Евгений Зубов, Полина Лаврюшева

Ярослав Чернов

Сюзанна Шиндер

Сюзанна Шиндер

Александр Малич
Ксения Гощицкая
Петр Аксенов

Татьяна Миронова, Вадим Навоенко

Анастасия Контарович
Ростислав Павлов, Александра Павлова
Покрас Лампас
Алёна Мариничева
Ксения Дубяго

Елена Полякова

Татьяна Зиза

Фото: Елизавета Медунецкая, Анастасия Большакова, Ася Минеева

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии:

генерального партнера — Альфа-Банк — лучший банк для бизнеса и проект нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду

Ultima Яндекс Еда, сервис доставки из авторских ресторанов

Компанию LUDING GROUP

Шведский бренд бытовой техники ASKO

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2023
Люди:
Олег Перфилов, Артем Гребенщиков, Владимир Николаев, Александр Рассадкин, Вадим Лапин, Марк Лапин, Иван Фролухин, Алексей Алексеев

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