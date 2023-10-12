Виктория Портфолио, Покрас Лампас, Юлдус Бахтиозина: объявлен экспертный совет премии «Что где есть в Петербурге» — 2023

«Собака.ru» представляет жюри ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» — 2023. В нашем списке 24 фуди, которые выберут победителей из троек финалистов. Фуди — самые частые гости ресторанов, которые знают толк в блюдах, подачах, сочетаниях и сервисе.
До 18 октября продолжается онлайн-голосование на странице премии. По его итогам определятся тройки финалистов, а потом эксперты закрытым голосованием выберут победителей, которых мы объявим на церемонии награждения 26 октября.
Юлдус Бахтиозина
художник, режиссер
Виктория Портфолио и Максим Быков
инфлюенсер, топ-блогер и бизнесмен
Ростислав Павлов
врач-онколог, абдоминальный хирург, герой проекта «Новые имена в медицине Петербурга» — 2023
Мария Евневич
кандидат экономических наук, доцент СПбГУ и совладелица компании «Максидом»
Александр Малич
генпродюсер Новой сцены Александринского театра
Екатерина Смольникова
основательница благотворительного фонда Play and help, автор детских книг и создательница бренда EVERREVER
Покрас Лампас
художник-каллиграф
Мария Грудина
создательницы и идеолога курорта «Первая линия»
Игорь Водопьянов
визионер, меценат, пассионарий, совладелец УК «Теорема»
Мария Фурсова
Владелица салона красоты Chisla и специалист по превентивной медицине
Алексей Ретинский
композитор
Кристина Березовская
основательница KGallery
Антон Садчиков и Ксения Дубяго
создательница рынка выходного дня «Они пожрать любят» и предприниматель, основатель Brave Goodies
Татьяна Затравина
основательница люксового бренда Free Age
Андрей Кошкин
председатель совета директоров группы «ЯРД»
Ольга Суркова
директор ДЛТ
Петр Аксенов
основатель бренда Axenoff Jewellery, ювелир
Алена Мариничева
Руководитель департамента маркетинга и рекламы холдинга «Адамант», открывшего самый большой фудмолл в Европе — Vokzal 1853
Сергей и Жанна Воронковы
генеральный директор Экспофорума и психолог, создательница студии психоанализа
Виталий Аксенов
создатель Bad Gallery
Майя Забошта
инфлюенсер, создательница бренда Atelier 19 и салона Top Nails
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии:
генерального партнера — проект Альфа-Банка нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду
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