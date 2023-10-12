Виктория Портфолио, Покрас Лампас, Юлдус Бахтиозина: объявлен экспертный совет премии «Что где есть в Петербурге» — 2023

«Собака.ru» представляет жюри ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» — 2023. В нашем списке 24 фуди, которые выберут победителей из троек финалистов. Фуди — самые частые гости ресторанов, которые знают толк в блюдах, подачах, сочетаниях и сервисе.