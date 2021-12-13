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Здоровье

В Великобритании умер первый пациент с зарегистрированным штаммом «омикрон»

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В Великобритании скончался первый в мире пациент с подтвержденным у него штаммом «омикрон». До этого не было зафиксировано ни одного случая гибели инфицированных новой разновидностью вируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, пишет The Independent.

Shutterstock.com

«К сожалению, омикрон приводит к госпитализациям, и, к сожалению была подтверждена смерть по крайней мере одного пациента с «омикроном», — заявил Джонсон во время посещения одной из лондонских клиник.

Он также добавил, что стоит «отложить в сторону» версию о том, что штамм «омикрон» менее опасный и смертоносный, чем другие его разновидности. Премьер-министр также посоветовал гражданам пройти ревакцинацию от коронавируса.

Напомним, штамм коронавируса «омикрон» подтвержден уже у 16 из 177 россиян, которые вернулись из ЮАР. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Ранее эксперты Роспотребнадзора назвали основные симптомы заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». В частности, заболевшие испытывают выраженную слабость и усталость. Симптомы коронавируса при заражении новой мутацией могут развиваться быстрее, чем при других известных штаммах. Также заболевшие стали реже жаловаться на потерю обоняния и нарушение вкуса.

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Также первые случаи заражения зарегистрированы и в России. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. 

Имеющиеся «предварительные свидетельства» говорят о повышенном риске заражения омикрон-штаммом людей, ранее уже перенесших коронавирус. «То есть люди, которые раньше перенесли COVID-19, могут вновь легче заразиться «омикроном» по сравнению с другими вариантами, представляющими обеспокоенность», — говорится в информационном бюллетене ВОЗ с обновленными данными о новом штамме. Позже ученые подтвердили, что «омикрон» в три раза повышает риск повторного заражения уже переболевших людей, чем мутации «бета» и «дельта».

Кроме того, как считают эксперты, мутация может стать «природной вакциной» от COVID-19 благодаря своей меньшей патогенности. Посмотрите также на первый снимок штамма коронавируса «омикрон»

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