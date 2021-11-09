18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Где в Петербурге прививают от коронавируса вакциной «Спутник Лайт»? Вот список

Комитет по здравоохранению Петербурга обнародовал список медицинских учреждений, где можно привиться от коронавируса однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Публикуем все 72 пункта вакцинации.

Shutterstock.com
  • СПб ГБУЗ «Городская больница №40»
  • СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница №31»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №100 Невского района Санкт-Петербурга»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №102»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №104»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №106»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №107»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №109»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №111»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №112»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №114»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №117»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №120»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №122»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №14»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №17»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №19»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №21»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №22»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №23»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №24»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №25 Невского района»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №27»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №28»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №3»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №30»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №32»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №34»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №37»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №38»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №39»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №43»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №44»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №46»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №48»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №49»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №51»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №52»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №54»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №56»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №6»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №60 Пушкинского района»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №71»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №72»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №74»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №75»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №76»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №77 Невского района»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №78»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №8»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №86»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №87»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №88»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №91»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №93»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №94»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №95»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №96»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №97»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №98»
  • СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №99»
  • СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №71»
  • СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»
  • СПб ГБУЗ «Николаевская больница»
  • СПб ГМУ им.И.П.Павлова «Городская поликлиника №31»
  • ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России
  • ФГБОУ ВО СПБГПМУ Минздрава России
  • ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России
  • ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России
  • ФГКУ «Поликлиника №4 Федеральной таможенной службы»
  • ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. С-Петербург»

Число заболевших коронавирусом в России превысило 8 миллионов 873 тысячи, в Москве — 1 миллион 871 тысячу, в Петербурге — 735 тысяч, в мире — 250 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и  «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт»

В Петербурге вводят систему QR-кодов. Как их получить, сколько они действуют, дают ли их привитым зарубежной вакциной?

Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. Пенсионеры, у которых нет аккаунта на «Госуслугах», получат бумажные QR-коды

С 8 ноября в Петербурге началась обычная рабочая неделя, локдаун, введенный в городе в целях предотвращения распространения коронавируса, власти решили не продлевать. Рассказываем обо всех противоэпидемических мерах на сегодняшний день.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: