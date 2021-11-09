Комитет по здравоохранению Петербурга обнародовал список медицинских учреждений, где можно привиться от коронавируса однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Публикуем все 72 пункта вакцинации.
- СПб ГБУЗ «Городская больница №40»
- СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница №31»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №100 Невского района Санкт-Петербурга»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №102»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №104»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №106»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №107»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №109»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №111»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №112»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №114»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №117»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №120»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №122»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №14»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №17»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №19»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №21»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №22»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №23»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №24»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №25 Невского района»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №27»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №28»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №3»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №30»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №32»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №34»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №37»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №38»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №39»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №43»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №44»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №46»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №48»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №49»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №51»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №52»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №54»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №56»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №6»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №60 Пушкинского района»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №71»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №72»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №74»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №75»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №76»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №77 Невского района»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №78»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №8»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №86»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №87»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №88»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №91»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №93»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №94»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №95»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №96»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №97»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №98»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №99»
- СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №71»
- СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»
- СПб ГБУЗ «Николаевская больница»
- СПб ГМУ им.И.П.Павлова «Городская поликлиника №31»
- ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России
- ФГБОУ ВО СПБГПМУ Минздрава России
- ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России
- ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России
- ФГКУ «Поликлиника №4 Федеральной таможенной службы»
- ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. С-Петербург»
Число заболевших коронавирусом в России превысило 8 миллионов 873 тысячи, в Москве — 1 миллион 871 тысячу, в Петербурге — 735 тысяч, в мире — 250 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».
Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. Пенсионеры, у которых нет аккаунта на «Госуслугах», получат бумажные QR-коды.
С 8 ноября в Петербурге началась обычная рабочая неделя, локдаун, введенный в городе в целях предотвращения распространения коронавируса, власти решили не продлевать. Рассказываем обо всех противоэпидемических мерах на сегодняшний день.
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