Число заболевших коронавирусом в России превысило 8 миллионов 873 тысячи, в Москве — 1 миллион 871 тысячу, в Петербурге — 735 тысяч, в мире — 250 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».

Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. Пенсионеры, у которых нет аккаунта на «Госуслугах», получат бумажные QR-коды.

С 8 ноября в Петербурге началась обычная рабочая неделя, локдаун, введенный в городе в целях предотвращения распространения коронавируса, власти решили не продлевать. Рассказываем обо всех противоэпидемических мерах на сегодняшний день.