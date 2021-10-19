В Петербурге вводят систему QR-кодов. Как их получить, сколько они действуют, дают ли их привитым зарубежной вакциной?

Когда начинают действовать QR-коды?

Система будет вводиться в городе постепенно. Так с 1 ноября люди старше 18 лет смогут попасть на конгрессно-выставочные и спортивные мероприятия численностью более 40 человек только при наличии QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или по предъявлении справки о медицинском отводе от прививки. С этого же момента организации должны будут перевести на дистант всех сотрудников старше 60 лет, если у тех нет QR-кода.

С 15 ноября код понадобится для посещения бассейнов, фитнес-центров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и торжественных церемоний бракосочетания. Наконец с 1 декабря QR-код будет необходимо предъявить, чтобы сходить в кафе, ресторан или другие места общественного питания (кроме производственных столовых). Также он будет нужен для похода за покупками (за исключением аптек, автозаправок, продовольственных магазинов).