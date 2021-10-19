В Петербурге вводят систему QR-кодов. Как их получить, сколько они действуют, дают ли их привитым зарубежной вакциной?

В Петербурге постепенно начинает действовать система QR-кодов для посещений массовых мероприятий и общественных мест. Редакция «Собака.ru» подготовила короткий разбор основных вопросов, связанных с нововведением.
Когда начинают действовать QR-коды?
Система будет вводиться в городе постепенно. Так с 1 ноября люди старше 18 лет смогут попасть на конгрессно-выставочные и спортивные мероприятия численностью более 40 человек только при наличии QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или по предъявлении справки о медицинском отводе от прививки. С этого же момента организации должны будут перевести на дистант всех сотрудников старше 60 лет, если у тех нет QR-кода.
С 15 ноября код понадобится для посещения бассейнов, фитнес-центров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и торжественных церемоний бракосочетания. Наконец с 1 декабря QR-код будет необходимо предъявить, чтобы сходить в кафе, ресторан или другие места общественного питания (кроме производственных столовых). Также он будет нужен для похода за покупками (за исключением аптек, автозаправок, продовольственных магазинов).
Как получить QR-код?
Чтобы получить QR-код, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. После первой дозы вакцины там должно появиться соответствующее уведомление (если этого не произошло, нужно обратиться в медучреждение, где осуществлялась процедура). После второй прививки QR-код должен появиться автоматически на сайте и в приложении Госуслуг, а также в приложении «СТОП Коронавирус». Если пациент проходит ревакцинацию, делает прививку после болезни или получает однокомпонентную вакцину, то QR-код должен появиться сразу. В случае возникновения проблем, необходимо сообщить об ошибке через форму обратной связи.
Если человек переболел и получил официальный диагноз COVID-19, сдав ПЦР-тест, то QR-код также появится у него на портале Госуслуг автоматически. Однако те, кто переболел бессимптомно, не обращался к врачам и не сдавал ПЦР-тесты, на код рассчитывать не смогут. «Если данных о том, что вы переболели, нет в федеральном регистре заболевших, вам нужно сдать ПЦР-тест и получить QR-код, подтверждающий наличие отрицательного ПЦР-теста», — говорится в соответствующей памятке на сайте Госуслуг.
Впрочем, в постановлении правительства Санкт-Петербурга, ничего о QR-кодах по результатам ПЦР-тестов не сказано, из чего можно сделать вывод, что они не будут действовать в городе наравне с кодами привитых и переболевших. Этот вывод подтвердили редакции «Собака.ru» в пресс-службе комитета по здравоохранению города.
Сколько действует QR-код?
В сообщении Минздрава от 2 сентября 2021 года говорится, что QR-коды вакцинированных будут действительны в течение одного года после прививки. Однако там же отмечается, что «в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до 6 месяцев». Пока о планах сократить сроки действия QR-кодов для вакцинированных не сообщалось. Как пояснили в Комздраве, если такое решение и будет принято, то сделают это на федеральном уровне.
Для переболевших QR-код будет действителен всего 6 месяцев.
Какие вакцины дают QR-код?
Получить QR-код можно после прививки любой из одобренных в России вакцин: Спутник V, Спутник Лайт, ЭпиВакКорона, КовиВак. А вот если человек прививался за рубежом, то соответствующий код он получить не сможет, так как иностранные клиники не отправляют информацию в российский Минздрав.
Как будут проверять QR-коды?
Как сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи, проверка QR-кодов в госучреждениях будет вестись «штатными средствами чтения QR-кода, встроенного в смартфоны».
«При наведении на код камеры смартфона на экране появляется карточка с данными владельца сертификата и его паспортными данными, частично скрытыми согласно требованиям по защите персональных данных, а также подтверждением, что сертификат о прививке действителен», — добавили в пресс-службе комитета, отметив, что код можно будет предъявить как в электронном, так и в распечатанном виде.
На вопрос о том, как будет работать проверка QR-кодов в частных организациях, редакции посоветовали обратиться в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Однако там до выхода публикации не смогли ответить на данный вопрос.
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