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Смольный: пенсионеры, у которых нет аккаунта на «Госуслугах», получат бумажные QR-коды

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил в своем Telegram-канале, как можно получить QR-код пенсионерам, у которых нет личного кабинета на «Госуслугах».

Фото: Shutterstock

Так, гражданам старше 60 лет планируют выдавать код в пунктах вакцинации в бумажном виде. QR-код можно также получить, если предъявить бумажную справку о перенесенном заболевании или медотвод.

«Также при проверке подлинности QR-кода подтвердить свою личность можно будет не только паспортом, но и военным билетом, студенческим билетом, пенсионным удостоверением, служебным удостоверением», — добавил Пиотровский.

Напомним, ранее в Смольном рассказали, как петербуржцы смогут доказать «неофициально» перенесенное заболевание COVID-19 и получить QR-код.

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