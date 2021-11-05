Смольный: пенсионеры, у которых нет аккаунта на «Госуслугах», получат бумажные QR-коды

Так, гражданам старше 60 лет планируют выдавать код в пунктах вакцинации в бумажном виде. QR-код можно также получить, если предъявить бумажную справку о перенесенном заболевании или медотвод.

«Также при проверке подлинности QR-кода подтвердить свою личность можно будет не только паспортом, но и военным билетом, студенческим билетом, пенсионным удостоверением, служебным удостоверением», — добавил Пиотровский.