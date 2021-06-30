В Петербурге стартует программа ревакцинации от коронавируса

«Ревакцинация граждан начнется в Санкт-Петербурге в течение ближайшей недели. Завтра в комитете состоится совещание с районами, где будут обсуждаться организационные вопросы», — сообщили в Комитете по здравоохранению.

Ранее в Петербурге ввели постановление об обязательной вакцинации среди ряда категорий жителей. С начала массовой вакцинации в Петербурге привито 872 945 человек. Из них 701 430 человек полностью завершили цикл получения прививки.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов уже прошел ревакцинацию от коронавируса — спустя четыре месяца после получения первой прививки. А Министерство здравоохранения России утвердило порядок проведения вакцинации взрослого населения страны против коронавируса. Рассказываем о том, что важно знать о прививке — как до ее получения, так и после.