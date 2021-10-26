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В Петербурге режим QR-кодов для кинотеатров, концертных залов и цирков введут раньше запланированного

В Петербурге вводят QR-коды для посещения кинотеатров, концертных залов и цирков потребуются уже с 8 ноября. Об этом говорится в методических рекомендациях, который Смольный опубликовал для предпринимателей.

Фото: Shutterstock.com

 

Также с 8 ноября QR-коды вводят и в домах отдыха, но там наравне с подтверждением вакцинации и перенесенного заболевания принимается отрицательный ПЦР-тест. Комитет по промышленной политике пока не дал разъяснений на этот счет.

Напомним, что QR-коды в кинотеатрах, концертных залах и цирках станут обязательными с 15 ноября, а в домах отдыха — с 1 декабря. Также всем этим организациям предписали приостановить деятельность во время нерабочих дней. 

Ранее сообщалось, что в Петербурге с 30 октября вводят локдаун на время нерабочих дней по московскому сценарию. В этот период приостанавливается работа общепита и объектов розничной торговли, исключения — аптеки и продовольственные магазины. Также кафе и рестораны могут работать навынос, доставлять заказы на дом, на предприятия и в гостиницы.

А еще в Смольном рассказали о режиме работы городских ТЦ. Они будут функционировать, но не полностью. Продолжат деятельность пункты вакцинации, аптеки и продовольственные магазины.

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