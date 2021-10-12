В Петербурге введут обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

В документе сказано, что работники из сфер образования, здравоохранения, транспорта, а также такси, общепита, курьерской доставки, МФЦ, музеев, выставочных центров, библиотек, театров и других учреждений должны быть привиты на 80%.

Первый компонент препарата нужно ввести до 15 ноября, второй — до 15 декабря. Это касается двухфазных вакцин, например «Спутнике V». Требование об обязательной вакцинации не распространяется на людей с противопоказаниями к вакцинации.

Напомним, по состоянию на 12 октября, число случаев коронавируса в России достигло 7 832 964. За последние сутки заболевание диагностировано у 28 190 человек в 85 регионах. Помимо этого в стране зафиксировали рекорд по смертям — 973.

Также в Роспотребнадзоре заявили, что россияне болеют коронавирусом в среднем 11 дней. При этом одни могут выздороветь всего за пару суток, другие — почти за месяц.