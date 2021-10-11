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В Ленинградской области вводят QR-коды на посещение театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов

Власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-центров.

Фото: Shutterstock.com

 

Новую редакцию постановления «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории ленинградской области» подписал сегодня губернатор Александр Дрозденко. Согласно документу:

  • С 15 ноября вход в театры, кино, цирки, бассейны и на фитнес — только с документом о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или с трехдневным отрицательным ПЦР-тестом.
  • С 15 ноября все государственные, муниципальные и частные организации должны обеспечить наличие у 100% сотрудников документов о прохождении полного курса вакцинации, медотводе, или факте заболевания COVID-19 в последние полгода. Сотрудники без них для допуска к работе вынуждены будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа.
  • С 15 ноября работники организаций в сфере транспорта, в том числе такси, а также социальные работники смогут работать только с документом о вакцинации, подтверждением о заболевании COVID-19 в течение последних шести месяцев или трехдневным отрицательным результатом ПЦР-теста.

Кроме того, новая редакция постановления сокращает по численности массовые мероприятия. В красной зоне — до 300 человек, в желтой — до 500, в зеленой — до 1 000. Зато в районах «желтой» зоны ночные клубы, дискотеки и предприятия общепита смогут работать теперь при заполняемости до 75%.

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