Новую редакцию постановления «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории ленинградской области» подписал сегодня губернатор Александр Дрозденко. Согласно документу:

С 15 ноября вход в театры, кино, цирки, бассейны и на фитнес — только с документом о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или с трехдневным отрицательным ПЦР-тестом.

С 15 ноября все государственные, муниципальные и частные организации должны обеспечить наличие у 100% сотрудников документов о прохождении полного курса вакцинации, медотводе, или факте заболевания COVID-19 в последние полгода. Сотрудники без них для допуска к работе вынуждены будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа.

С 15 ноября работники организаций в сфере транспорта, в том числе такси, а также социальные работники смогут работать только с документом о вакцинации, подтверждением о заболевании COVID-19 в течение последних шести месяцев или трехдневным отрицательным результатом ПЦР-теста.

Кроме того, новая редакция постановления сокращает по численности массовые мероприятия. В красной зоне — до 300 человек, в желтой — до 500, в зеленой — до 1 000. Зато в районах «желтой» зоны ночные клубы, дискотеки и предприятия общепита смогут работать теперь при заполняемости до 75%.