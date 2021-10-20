Как объяснили в Комитете по здравоохранению, посещать мероприятия и различные заведения, которые попадают под новые ограничения, смогут только те, у кого есть QR-код переболевшего или вакцинированного, а также официальный медицинский отвод от прививки. Даже несмотря на то, что Госуслуги генерируют QR-код после сдачи ПЦР-теста в лаборатории, такой анализ не сможет послужить временным пропуском.

Причины, по которым Смольный отказался от ПЦР-тестов как подтверждения антиковидного статуса, не называются. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на источника, близкого к оперштабу по борьбе с коронавирусом, цель введенных ограничений — стимулировать граждан прививаться. «Вакцинация, вакцинация и ещё раз вакцинация», — сказал он.