Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. Смольный не планирует принимать в качестве подтверждения антиковидного статуса отрицательный результат анализа.
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Как объяснили в Комитете по здравоохранению, посещать мероприятия и различные заведения, которые попадают под новые ограничения, смогут только те, у кого есть QR-код переболевшего или вакцинированного, а также официальный медицинский отвод от прививки. Даже несмотря на то, что Госуслуги генерируют QR-код после сдачи ПЦР-теста в лаборатории, такой анализ не сможет послужить временным пропуском.
Причины, по которым Смольный отказался от ПЦР-тестов как подтверждения антиковидного статуса, не называются. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на источника, близкого к оперштабу по борьбе с коронавирусом, цель введенных ограничений — стимулировать граждан прививаться. «Вакцинация, вакцинация и ещё раз вакцинация», — сказал он.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 8 миллионов 60 тысяч, в Москве — 1 миллион 731 тысячу, в Петербурге — 669 тысяч, в мире — 241 миллион человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.
Власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.
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