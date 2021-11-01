Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» будет применяться только для ревакцинации петербуржцев. Об этом заявили в городском Комитете по здравоохранению.
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«Согласно обновленной версии временных методических рекомендаций Минздрава РФ «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19», вакцину «Спутник Лайт» рекомендовано использовать для вакцинации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, спустя 6 месяцев или вакцинированных ранее (более 6 месяцев) любой вакциной для профилактики COVID-19», — заявили в Комитете по здравоохранению Петербурга.
Изменения в методические рекомендации внес в конце октября Минздрав России. Согласно поправкам, однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» будет использоваться только для ревакцинации. «В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», — объяснил решение министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Накануне о том, что вакцина «Спутник Лайт» будет применяться для ревакцинации, говорил президент России Владимир Путин. «Помимо двухкомпонентной вакцины «Спутник V» в России создан и применяется активно однокомпонентный препарат «Спутник Лайт», который может использоваться в том числе для повышения эффективности других вакцин. Мы с коллегами из европейских стран работаем на этот счет, и мы предлагаем его нашим партнерам», — заявил он, выступая в субботу на первом рабочем заседании саммита G20.
Напомним, в Петербурге закончилась однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Власти обещали пополнить запасы в ближайшую неделю.
За последнюю неделю в Петербурге открыли пять новых пунктов вакцинации от коронавируса. Рассказываем, где еще можно сделать прививку.
Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун.
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