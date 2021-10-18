В Петербурге вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест

Согласно последней редакции постановления «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19)», с 1 ноября:

Организациям необходимо перевести на дистанционный режим работы работников старше 60 лет, которые не имеют QR-кода о полном курсе вакцинации или перенесенном заболевании — либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации.

Численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижается с 75 до 40 человек.

Доступ посетителей старше 18 лет на конгрессно-выставочные и спортивные мероприятия численностью более 40 человек возможен только при наличии QR-кода о полном курсе вакцинации или о перенесенном заболевании — либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации.

С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

С 1 декабря QR-код также нужен для посещения общепита — кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта. Также QR-код потребуется для посещения объектов розничной торговли — помимо аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания.

Кроме того, с 1 по 3 ноября всем работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы.