В Петербурге решили не продлевать локдаун после 7 ноября. Главное

С 8 ноября организации общепита, цирки, концертные залы, кинотеатры, а также прочие организации исполнительских искусств, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки будут работать только до 23:00. До этого же времени можно проводить культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, физкультурные, торжественные и досуговые мероприятия с ограниченным количеством участников.

В театрах, музеях, цирках, концертных и выставочных залах и кинотеатрах посетителей будут просить предъявить QR-код.

С 1 ноября максимальное число человек на массовых мероприятиях — 40 вместо 75.

С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах и других спортивных залах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

С 1 декабря QR-код будет необходимо предъявлять посетителям объектов общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), магазинов (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания).

Не вакцинированным горожанам старше 60 лет рекомендуется не покидать место проживания, за исключением случаев особой необходимости.