В Петербурге решили не продлевать локдаун после 7 ноября. Главное

Власти Петербурга решили не продлевать период нерабочих дней после 7 ноября. Об этом пишет пресс-служба Смольного.
С 8 ноября организации общепита, цирки, концертные залы, кинотеатры, а также прочие организации исполнительских искусств, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки будут работать только до 23:00. До этого же времени можно проводить культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, физкультурные, торжественные и досуговые мероприятия с ограниченным количеством участников.
В театрах, музеях, цирках, концертных и выставочных залах и кинотеатрах посетителей будут просить предъявить QR-код.
С 1 ноября максимальное число человек на массовых мероприятиях — 40 вместо 75.
С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах и других спортивных залах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака.
С 1 декабря QR-код будет необходимо предъявлять посетителям объектов общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), магазинов (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания).
Не вакцинированным горожанам старше 60 лет рекомендуется не покидать место проживания, за исключением случаев особой необходимости.
Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут.
В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун. После того, как его снимут, общепиту и развлекательным площадкам будет разрешено работать исключительно до 23:00.
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