Более 23 млн привившихся и ни одного летального исхода: Мурашко рассказал о вакцинации от коронавируса в России

По словам Мурашко, в последние дни скорость вакцинации в России «очень возросла» — число сделавших прививку уже достигло 23 миллионов человек. Отдельно министр здравоохранения отметил: «Летальных исходов впрямую при вакцинации сегодня у нас не зафиксировано, ни одного случая».

Работа по получению разрешения на применение в Евросоюзе российской вакцины от коронавируса «Спутник V» идет в соответствии с графиком. По мнению Мурашко, те, кто сомневается в необходимости вакцинации, могут изменить свое мнение после одобрения российского препарата на территории ЕС.

Способ защититься от более заразного штамма коронавируса «Дельта плюс», считает Мурашко, именно в вакцинации. В настоящий момент рассматривается вопрос о повторной вакцинации — это поможет поддерживать уровень иммунитета. Сдавать тест на антитела перед вакцинацией не нужно: «Это все страны приняли, это действительно так. Потому что вакцина безопасна».

«Сегодня сравнительные научные исследования показывают, что именно уровень блокирующих антител позволяет защитить и от штамма «Дельта плюс», поэтому поддерживать высокий уровень антител в этот сложный период мы будем дополнительными мерами, однозначно. Сейчас эта позиция почти сформирована, и говорить о том, что вакцина не работает, нельзя, потому что она работает, это лабораторно подтверждено», — отметил Мурашко.

Пока нельзя сказать о том, что коронавирус — это на 100% управляемая инфекция. «Сегодня немного проще ситуация [с коронавирусом]. В каком ключе? Появились уже вакцины в мире, но нет препарата, который кардинально влияет на течение коронавируса по-прежнему. Есть препараты, которые на начальной стадии лучше влияют до средней степени тяжести, есть ряд других. Но тем не менее пока сказать, что это на 100% управляемая инфекция — тоже нет», — заявил министр здравоохранения.

Что касается ограничительных мер, вводимых в регионах России из-за распространения коронавируса — Мурашко считает их «очень мягкими». «Во-первых, есть такой устаревший принцип: где заканчиваются права одного человека, начинаются права второго человека, поэтому подвергать риску окружающих как минимум не то чтобы безрассудно, а опасно и должно быть наказуемо. Дисциплина всегда дает эффект. Все, что нужно делать ежедневно и постоянно, почему-то у нас вызывает ощущение, что нас в чем-то стеснили, но это неправда и неправильно. Нужно соблюдать правила во всем», — резюмировал он.