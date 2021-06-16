Третья волна коронавируса в Петербурге: очереди из «Скорых», помолодевшие пациенты и «индийский» штамм

17 июня в Петербурге вступают в силу новые «ковидные» ограничения, а больницы готовятся к еще большему росту заболеваемости — сотни медиков разных специальностей вновь превратятся во врачей-инфекционистов. Правда, что теперь в стационарах куда больше молодых пациентов и причем здесь «индийский» вариант коронавируса? «Собака.ru» рассказывает, что известно о третьей волне пандемии.
Петербургские больницы вновь превращаются в «ковидные госпитали»
Официальная информация о том, сколько мест в больницах Петербурга свободно для пациентов с COVID-19, не публикуется с начала июня. По данным «Доктора Питера», сейчас в городе развернуто около 8 тысяч коек — пациентов везут в Боткинскую, Покровскую и Александровскую больницы, Госпиталь ветеранов войн, «Ленэкспо», больницу Святого Георгия, Городскую больницу № 20, Николаевскую в Петергофе и 40-ю больницу в Сестрорецке.
К борьбе с коронавирусом готовится Мариинская больница на Литейном проспекте — уже завтра, 17 июня, она заработает как «ковидный госпиталь». Для петербуржцев с остальными заболеваниями оставят всего один корпус под литером К — там будет «чистое» многопрофильное отделение. По информации «Фонтанки», на следующей неделе отдают под COVID-19 и Городскую больницу №2 в Учебном переулке — один из крупнейших стационаров в городе.
«Третья волна» затронула университетские клиники — как стало известно «Собака.ru», 1 июля вновь открывается Центр по лечению COVID-19 на базе Первого меда. Уже с 24 июня с коронавирусом будут госпитализировать и в больницу им. Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова.
А еще в Петербурге ищут врачей и медсестер для работы в «Ленэкспо» — госпиталь возобновил свою работу 21 мая, после трехмесячного затишья пандемии. Сейчас там около 300 коек, планируется ли увеличивать их число — пока не известно.
«Скорые» стоят в очередях по 5-6 часов
Сколько петербуржцев с COVID-19 ежедневно попадает в больницы, также остается загадкой официальной статистики. Последняя цифра публиковалась 2 июня — тогда кареты скорой помощи госпитализировали 510 человек. Это максимальное значение с февраля. А 14 июня, по данным «Фонтанки», уже более 800 человек.
Генеральный директор частной скорой помощи CORIS Лев Авербах подтвердил «Собака.ru», что очереди из скорых перед городскими больницами вновь выросли — ожидание на госпитализацию может достигать 5-6 часов.
«15 июня 8.15 утра. Пишет мне врач со скорой: «Лев Григорьевич, подключитесь, пожалуйста, в Покровской (Покровская больница — прим. Ред.) стоим с 1.40 ночи. Никак не можем сдать пациентку. В отделе эвакуации сказали с 4 утра все больницы не принимают. Звонили в 17-ю (Александровскую) там вообще сказали, не берут», — ранее написал руководитель CORIS на своей странице в Facebook.
В больницу чаще попадают молодые петербуржцы
Многие врачи отмечают, что особенность третьей волны — госпитализация более молодых пациентов. «Видим, что заболевшие «помолодели» — если раньше привозили больше бабушек, сейчас везут много пациентов от 40 лет. И тяжесть заболевания выросла», — рассказал «Доктору Питеру» главный врач Александровской больницы Юрий Линец. На эту же тенденцию изданию указала Татьяна Суровцева, главврач Городской больницы №20.
В пресс-службе Боткинской больницы, куда доставляют самых тяжелых пациентов с коронавирусом, «Собака.ru» сообщили следующее: «Сейчас к нам поступают пациенты разного возраста, но в большинстве это, конечно, петербуржцы 50+. Симптоматика COVID-19 индивидуальна для каждого пациента, общая (температура, дыхательная недостаточность) остается, но в каждом конкретном случае это индивидуальные проявления».
А вот что пишет московский кардиохирург Алексей Федоров, анализируя отличия третьей волны от двух предыдущих.
Алексей Федоров
заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бурденко
Болеют многие. Но, в отличие от первых двух волн, теперь болеют по-разному. Первая группа — не болевшие и не привитые. Почти все мне известные случаи протекают средне-тяжело или тяжело. Лёгких форм у «стерильных» стало мало. Вторая — переболевшие, начиная с марта 2020. Они переносят вирус в форме обычного ОРВИ: ломота, головные боли, насморк, температура 37.1-37.3℃ один-три дня. Обоняние повторно не пропадает. На всю болезнь примерно неделя. У некоторых просто регистрируют положительный мазок без симптомов.
Третья — привитые «Спутником» менее 6 месяцев назад. Чаще всего не заболевают или являются положительными по ПЦР, но не имеют симптомов. У некоторых пропадают обоняние и вкус, но температуры, слабости, других симптомов нет. Иногда встречается и лёгкая форма. Тяжёлые случаи среди тех, кого бы я консультировал лично, на сегодняшний день отсутствуют. <...>
Увы, высокий титр антител как после перенесённого заболевания, так и после вакцинации, не всегда гарантирует, что вы не заболеете. Хотя в большинстве случаев это работает. Ещё раз уточню, что мои наблюдения основанные на случаях примерно 100 человек — пациентов и окружения, нисколько не претендуют на научность. Знаю, что в стационарах лежат люди с тяжёлыми формами и после вакцинации, и после недавно перенесённой болезни. Но это — понаслышке, и таких случаев явное меньшинство.
В Петербурге распространяется «индийский» вариант коронавируса
«До января 2021 года в России основными были российские линии В1.1, В1.1.317, В1.1.397, в небольших количествах «британский» штамм, — цитирует «Доктор Питер» Андрея Комиссарова, заведующего лабораторией молекулярной вирусологии НИИ гриппа имени Смородинцева. — Но во второй половине апреля в Россию завезли "индийский" вариант коронавируса, и он быстро вытеснил все российские линии. Стало существенно меньше и "британского мутанта"».
По словам Егора Базыкина, заведующего лабораторией молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколковского института науки и технологий, «индийский» штамм или вариант дельта (B.1.617.2) активно распространяется в Петербурге: «Среди образцов, полученных в Санкт-Петербурге в мае, вариант дельта составил чуть больше половины. А среди июньских образцов – почти все».
Антон Барчук
Эпидемиолог, директор Института междисциплинарных медицинских исследований (НЦ ИММИ) Европейского Университета
«Мы надеялись на то, что новых штаммов не появится, а темпы вакцинации увеличатся. Но все, что могло пойти не так, пошло не так. Появились новые варианты, как мы теперь знаем от коллег, которые занимаются секвенированием генома коронавируса на основе образцов из Петербурга. Сейчас основная доля случаев приходится на «индийский» штамм или вариант дельта (B.1.617.2) . Скорее всего, он легче передается — то есть ему нужно меньше контактов, чтобы заразилось такое же количество людей. Ситуация с вакцинацией радикально не улучшилась: если в других странах прирост был на десятки процентов, то у нас сейчас вакцинировано не более 15% горожан (в США сейчас вакцинировано 53% населения страны — Прим. ред.). Немаловажный момент: Петербург слишком рано начал жить так, будто пандемия закончилась. Распространение заболевания все еще зависит от количества контактов».
Какие ограничения ввели в Петербурге?
С 17 июня в городе вводят новые ограничения. Временно приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания, работа фуд-кортов и фуд-плейсов — за исключением тех, что находятся на территории вокзалов, аэропорта, АЗС, а также работы службы доставки. Ресторанам запретили обслуживать посетителей с двух до шести часов ночи — но можно готовить навынос.
Временно останавливается работа объектов развлечения и досуга, за исключением деятельности аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров. Закрываются детские комнаты в ТЦ, ресторанах и кафе. Разрешенная заполняемость кинозалов уменьшается с 75% до 50%, а на культурных и зрелищных мероприятиях может присутствовать не более 3 000 человек. Кроме того, отменен праздник выпускников «Бал медалистов».
Ограничения коснутся и фан-зон Евро-2020: там запретили продавать еду (напитки разрешены). Посетители фан-зоны, а также всех мероприятий численностью более 75 тысяч, обязаны носить маски.
Защитит ли имеющаяся вакцина от нового штамма?
Антон Барчук
Эпидемиолог
«Мы обсуждали с коллегами из центра «Гамалеи», помогает ли «Спутник V» против индийского штамма. Их предварительные данные такие: наша вакцина не так эффективна против нового варианта, как против старого, но все еще достаточно эффективна. Тут стоит сказать, что в любом случае вакцина не является 100% защитой, люди могут заболеть и после нее, это нормально. Но вакцина радикально снижает риск тяжелого течения заболевания. Также важный момент: вакцинированный человек все еще может быть бессимптомным переносчиком коронавируса. Поэтому всем необходимо продолжать жить в режиме минимизации контактов — вплоть до окончания пандемии, как бы это сложно ни было».
Как ситуация будет развиваться дальше?
Антон Барчук
Эпидемиолог
«Мы сообщали, что половина населения Петербурга уже перенесла Covid — но другая половина все еще не переболела. Во время первой вспышки заразилось 10% населения. Вторая, зимняя, когда все стационары были заполнены, дала нам только 20% переболевших. Так что сейчас, учитывая количество людей без антител и новый штамм, третья волна неудивительна.
Мы видим несколько вероятных сценариев. Наиболее оптимистичный — если полученная в результате вакцинации или перенесенного заболевания защита будет сохраняться достаточно долго и работать в отношении большинства вариантов. Тогда третья волна доберет всех оставшихся — но для нового штамма потребуется большее количество защищенных людей, чтобы перестать распространяться. В этом случае третья вспышка станет последней, и эпидемия закончится. Чем активнее люди будут вакцинироваться, тем быстрее это случится. Самый пессимистичный сценарий — что защита недолговременная, появятся новые варианты вируса, от которых не помогут имеющиеся вакцины. Тогда мы будем находиться в бесконечном цикле».
Текст: Катерина Резникова, Морозова Ксения
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