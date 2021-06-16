Третья волна коронавируса в Петербурге: очереди из «Скорых», помолодевшие пациенты и «индийский» штамм

Петербургские больницы вновь превращаются в «ковидные госпитали»

Официальная информация о том, сколько мест в больницах Петербурга свободно для пациентов с COVID-19, не публикуется с начала июня. По данным «Доктора Питера», сейчас в городе развернуто около 8 тысяч коек — пациентов везут в Боткинскую, Покровскую и Александровскую больницы, Госпиталь ветеранов войн, «Ленэкспо», больницу Святого Георгия, Городскую больницу № 20, Николаевскую в Петергофе и 40-ю больницу в Сестрорецке.

К борьбе с коронавирусом готовится Мариинская больница на Литейном проспекте — уже завтра, 17 июня, она заработает как «ковидный госпиталь». Для петербуржцев с остальными заболеваниями оставят всего один корпус под литером К — там будет «чистое» многопрофильное отделение. По информации «Фонтанки», на следующей неделе отдают под COVID-19 и Городскую больницу №2 в Учебном переулке — один из крупнейших стационаров в городе.

«Третья волна» затронула университетские клиники — как стало известно «Собака.ru», 1 июля вновь открывается Центр по лечению COVID-19 на базе Первого меда. Уже с 24 июня с коронавирусом будут госпитализировать и в больницу им. Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова.

А еще в Петербурге ищут врачей и медсестер для работы в «Ленэкспо» — госпиталь возобновил свою работу 21 мая, после трехмесячного затишья пандемии. Сейчас там около 300 коек, планируется ли увеличивать их число — пока не известно.