Власти Петербурга допустили новые ограничения по коронавирусу. Если темпы вакцинации не увеличатся

О необходимости вакцинации:

Я неоднократно говорил о том, что вакцинация — это одна из самых эффективных мер защиты от COVID-19. Ее недостаточные темпы приводят к росту заболеваемости, который мы сейчас наблюдаем. Делать прививку или нет — это выбор каждого человека. Но нужно понимать, что своим решением мы влияем на ситуацию в нашем городе.

От каждого из нас зависит, будет ли в Петербурге сформирован коллективный иммунитет или введены очередные ограничения. В последние дни мы видим, что петербуржцы делают свой выбор в сторону вакцинирования. Только за прошедшие сутки прививку сделали более 10 тысяч человек. Однако темпы заболеваемости пока не снижаются. Сейчас от осознанности выбора зависит не только ваше здоровье, но и жизни окружающих. Только активная вакцинация способна вернуть привычный образ жизни нашему городу, сохранить плановый режим работы больниц и спасти сотни жизней. Защитите себя и свое здоровье.