Власти Петербурга допустили новые ограничения по коронавирусу. Если темпы вакцинации не увеличатся

В Петербурге могут быть введены новые ограничения по коронавирусу, если темпы вакцинации не будут увеличены. Об этом заявил вице-губернатор Олег Эргашев.
Олег Эргашев
О необходимости вакцинации:
Я неоднократно говорил о том, что вакцинация — это одна из самых эффективных мер защиты от COVID-19. Ее недостаточные темпы приводят к росту заболеваемости, который мы сейчас наблюдаем. Делать прививку или нет — это выбор каждого человека. Но нужно понимать, что своим решением мы влияем на ситуацию в нашем городе.
От каждого из нас зависит, будет ли в Петербурге сформирован коллективный иммунитет или введены очередные ограничения. В последние дни мы видим, что петербуржцы делают свой выбор в сторону вакцинирования. Только за прошедшие сутки прививку сделали более 10 тысяч человек. Однако темпы заболеваемости пока не снижаются. Сейчас от осознанности выбора зависит не только ваше здоровье, но и жизни окружающих. Только активная вакцинация способна вернуть привычный образ жизни нашему городу, сохранить плановый режим работы больниц и спасти сотни жизней. Защитите себя и свое здоровье.
Сейчас в Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Это необходимо в период Евро-2020 — для «соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19 в городе разворачиваются дополнительные коечные мощности». Полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом Городскую многопрофильную больницу №2 в Петербурге и Мариинскую больницу.
Госпитализация с коронавирусом в Петербурге нарастает. В больницы города увозят по 800-900 человек в день, доля тяжелых пациентов достигла 18%, в основном болеют молодые. Коечный фонд буду увеличивать до 10 тысяч мест.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 409 тысяч, в Москве — 1 миллион 323 тысячи, в Петербурге — 462 тысячи, в Ленинградской области — 47 тысяч, в мире — 180 миллионов человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.
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