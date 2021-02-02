Вакцину от коронавируса получили более 100 миллионов человек по всему миру

Наибольшее число вакцинированных от коронавируса в США — 32,8 миллиона человек. На втором месте Китай — 24 миллиона. Замыкает тройку лидеров ЕС — 12,7 миллионов. Далее следует Великобритания — 9,7 млн, Израиль — почти 5 миллионов вакцинированных, Индия — 3,7 млн, ОАЭ — 3,4 млн, Германия — 2,4 млн, Турция — 2,1 млн, Бразилия — 2,1 млн, Франция — 1,5 млн, Польша — 1,1 млн, Канада — 956,7 тысяч.

В России, по данным издания, вакцинацию от коронавируса прошли 800 тысяч человек. Однако еще 5 января Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи — разработчика «Спутника V», сообщил о более 1 миллионе привившихся от коронавируса россиян.

Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцина «Спутник V» показала свою безопасность и эффективность — об этом говорят результаты третьей фазы исследования. Вакцина американской компании Pfizer и германской BioNTech не поступит в Россию в 2021 году. Росздравнадзор запретил ее использование в том числе и частным медицинским клиникам страны. Зато появится «лайт-вакцина» «Спутник Лайт». У препарата только одна доза и более короткий период выработки антител. Также показала эффективность и иммунный ответ вакцина от COVID-19 в виде спрея петербургского НИИ имени Смородинцева. В марте в гражданский оборот поступит третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Научным центром имени Чумакова.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 3 миллиона 884 тысяч, в Москве — 933 тысячи, в Петербурге — 337 тысяч, в мире — 103 миллиона человек. С 30 января 2021-го кафе, барам и ресторанам Петербурга разрешили работать круглосуточно. Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, на концертах увеличена до 50%, открылись океанариумы, зоопарки и аквапарки. Остальные ограничения продлеваются до 15 мая. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.