Покрас Лампас, Вика Салават, Toxi$, Евгения Сероусова, Ирина Оганова, Лукерья Ильяшенко: 50 самых модных гостей премии «ТОП50» — 2026. Часть I.

В Михайловском замке отгремела двадцать первая церемония вручения премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026, где мы чествовали дизайнеров, бизнесменов, актеров, режиссеров, художников и кураторов, музыкантов, ученых, меценатов, писателей и активистов. Гости были один моднее другого: тут и авангард-кутюр, мастхэвы Balenciaga и Dilara Findikoglu, и архивный Chloé, и брайдалкор, и плюмажи с бутафорскими шляпами-замками (от визионеров петербургского совриска!), и тотал-луки локальных брендов (вам Meowshka, кастом Pokras Lampas или Ola Ola?). Выбрали самых классно одетых гостей (от фэшн-футуристов до будуаркор-бурлеска!) и выяснили, что к чему в их образах.
Бонус! Рассказываем об арт-планах KGallery и Maison 25, тизерим книжный консьерж «Астории» от «Подписных изданий» и третий перформанс Покраса Лампаса на Новой сцене Александринского театра (21 июля!), а также рассказываем о мегапланах GATE31. Основатель бренда Денис Шевченко собрал дримтим из Алины Шкарупы, Кристины Пак и Яны Давыдовой (эксклюзив!), а еще готовится превратить пространства на Петроградке и Рубинштейна в библиотеку и арт-спот (с работами Ильи Кабакова под стеклом!).
Яна Милорадовская
Главный редактор журнала Собака.ru
Путешествовать между мирами без скафандра — вот за что главный редактор Собака.ru любит премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!
Какие интервью лауреатов ТОП50 разойдутся на цитаты? Разговор Валерия Владимировича Фокина и Константина Юрьевича Богомолова — хоть сейчас в учебные пособия Школы-студии МХАТ. Евгений Водолазкин в беседе с Юлией Машнич выступил в жанре ЖЗЛ, разложив свой лор на житие и откровение — интервью требует публикации отдельным Водолазкин-зином. А сооснователь KGallery Владимир Березовский рассказал Ксении Гощицкой такие волшебные подробности рутины коллекционера, что получился и искусствоведческий детектив, и история русской живописи в трех томах.
Покрас Лампас
Каллиграфутурист, основатель Pokras Lampas brand и лауреат премии «ТОП50» в номинации «Мода»
Хайлайты образа на «ТОП50»? Сегодня мы с фэшн-блогером Линой Журавель в парных образах. Многие элементы одежды полностью кастомные — сделали у себя в студии. На мне винтажный смокинг с «Авито», кроссовки Balenciaga — подарок коллекционера, с которым мы готовим проект. Брюки тоже нашел в интернете.
Расскажите про вашу инсталляцию на премии «ТОП50»! Это полотно из нескольких кусков ткани, сшитых между собой: высота 18 метров, а ширина — 5,5 метра. Писал ее в цеху бывшего кондитерского завода «Невские берега», который сейчас переживает этап переосмысления и трансформации. Работал буквально на металлическом полу, используя фактуру пространства как часть творческого процесса — на ткани даже остались следы плиточек. В основе композиции — наши главные слова: «любовь», «культура» и «человек». Слово «человек» проходит сквозь всю работу, пронизывая остальные элементы. Полотно окрашено вручную кофе — это часть моего художественного эксперимента.
Покрас, а какие еще хорошие (читай: покрасные!) новости? Сейчас я заканчиваю роспись уже второго мурала на территории «Леннаучфильма». Это очень масштабная работа: первый мурал занимает около 700 квадратных метров, второй не менее сложный и монументальный. Параллельно много других творческих задач. В этом году я поставил себе цель делать больше перформансов. Мы уже реализовали два проекта на Новой сцене Александринки, а недавно подтвердили третью дату (эксклюзив!)— 21 июля. Новый перформанс будет посвящен Японии и моему путешествию по Азии.
Как всегда каждый день расписан: сплю мало, работаю много. Например, у меня есть еще не опубликованная работа с очень редкой винтажной сумкой Chrome Hearts, которая высоко ценится среди коллекционеров. Есть и другие проекты, о которых пока рано говорить.
Любимое место в Петербурге? Точно Васильевский остров — это наш дом. Люблю весь район в радиусе 3-4 километров от дома. Здесь находятся моя мастерская Вавилов Лофт и ресторан Bist для того, чтобы отдохнуть. Чуть подальше на Петроградке — кинотеатр «Мираж», куда мы с Линой часто ходим смотреть кино.
Вика Салават
Стилист и лауреат премии «ТОП50» в номинации «Мода»
На Вике: платье-плащ BALENCIAGA, сумка M.A BY MAURIZIO AMADEI. Волосы: Мария Туева, мейк: Мария Евсеева
На Вике: платье-плащ BALENCIAGA, сумка M.A BY MAURIZIO AMADEI. Волосы: Мария Туева, мейк: Мария Евсеева
На Вике: платье-плащ BALENCIAGA, сумка M.A BY MAURIZIO AMADEI. Волосы: Мария Туева, мейк: Мария Евсеева
Топ-3 русских бренда? Ой, я от таких вопросов теряюсь — в голове сразу обезьяна хлопает в тарелки, как у Гомера Симпсона. Точно Илья Мигмун, Роман Зимогорский, Planta Rosa.
Как дела у дочери Авроры? Готовим съемку с фотографом и другом Planta Rosa Славой Порожным: такая документальная история, в его стиле. Дизайнер Дима Шипулин сшил латексное платье для Авроры — я поэтому заранее выложила фото дочери, чтобы не читать негатив. Наверное, закрою комментарии под постом со съемкой, так спокойнее.
Любимое место в Петербурге? Очень красивые террасы у Vox и «Сада».
Ваш заветный дримпис? Честно? Очень хочу квартиру в центре Петербурга — посмотрите, какая тут вокруг красота! Денег бы! Все планы должны быть материальными. Потому что «полететь в космос» — ну это фигня какая-то!
Toxi$
Рэпер и лауреат премии «ТОП50» — 2026 в номинации «Музыка»
Андрей, ура вы взяли наш телефон! Какие хорошие новости? Победа на премии «ТОП50» и два больших сольных концерта в Москве и Петербурге, которые шикарно прошли. Плюс: сейчас я катаю свой тур!
А что сейчас читаете? Недавно фанатка мне подарила книгу про BioShock Infinite — это такая компьютерная игра. Я ее еще не начал, но очень хочу пройти.
Топ-3 любимых фэшн-бренда? Maison Margiela, Juun J и Chrome Hearts.
Лидия Метельская и Виктория Сергеева
Идеологи фэшн-империи Meowshka, лауреаты премии «ТОП50» в номинации «Мода»
На Лидии: платье MEOWSHKA, клатч-котик и ободок-беляш ULYANA SERGEENKO, украшения PARURE ATELIER, туфли LIME
На Виктории: жакет и юбка MEOWSHKA, украшения TIFFANY&CO, кольцо — подарок мужа
На Лидии: платье MEOWSHKA, клатч-котик и ободок-беляш ULYANA SERGEENKO, украшения PARURE ATELIER, туфли LIME
На Виктории: жакет и юбка MEOWSHKA, украшения TIFFANY&CO, кольцо — подарок мужа
Хайлайты образа на премию «ТОП50»?
Лидия: 9 июня — это день моей свадьбы, поэтому на мне платье Meowshka из новой демикутюрной коллекции, но в кастомном белоснежном цвете.
Какие хорошие новости у Meowshka?
Лидия: Готовим новую коллекцию!
Виктория: Будет новый принт (спойлер: воздушный!).
Топ-3 любимых русских бренда? Meowshka вне конкуренции!
Виктория: Autentiments, Lisa Borzaya и Say No More.
Самое модное место в Петербурге?
Виктория: Все, что делают italy & co! А еще красиво поесть можно в ресторане Aga.
Какое культ-событие запомнилось больше всего?
Виктория: Открытие выставки Марка Шагала в Пушкинском музее в Москве. Огромный труд, иммерсивное повествование, потрясающе! И балет «Мастер и Маргарита» Эдварда Клюга в Большом театре, невероятно красиво.
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир?
Виктория: Все, что создавал мастер перформанса Ив Кляйн.
Лукерья Ильяшенко
Актриса
Хайлайты образа на премию «ТОП50»? Мы со стилистом Настей Соломеиной хотели передать настроение фильма «Выживут только любовники» Джима Джармуша — даже вплели в волосы дреды! Я давно увлекаюсь антиквариатом и историческим костюмом, поэтому основой образа стал силуэт домашнего халата 1920-х годов. Мы переосмыслили его в ателье, изменив цвет и добавив новые детали: например, декор на спине вдохновлен старинным масонским кошельком, найденным среди архивных референсов. Еще со мной редкая винтажная сумка Chloé необычной расцветки — мне нравится ее слегка потертый вид, который добавляет вещи характер. Украшения взяли из моей личной коллекции, а завершили образ пожившие мюли Alexander Wang.
Что скажете про вашего стилиста Анастасию Соломеину? Вредная, но самая лучшая на свете.
Маствизит в Петербурге? В Петербурге я всегда хожу по винтажным магазинам — это мой любимый городской маршрут. Из постоянных фаворитов — Пиф Паф Supershop и Ambar. Последний особенно люблю за его маскулинную эстетику.
Какие проекты готовите сейчас? Совсем скоро выйдет большой проект для ТВ-3 и ТНТ, рабочее название — «Дубровский. Русский Зорро». Премьера в конце года — это очень зимняя история по своему настроению.
Что сейчас читаете? Ирвина Уэлша.
Как научиться видеть красоту? Мне кажется, здесь работает тот же принцип, что и в известной фразе: если ты самый умный человек в комнате, значит, ты находишься не в той комнате. Нужно окружать себя людьми с хорошим вкусом, у которых можно чему-то научиться.
Юлия Машнич
Фэшн-директор Собака.ru
На Юлии: юбка и жакет OLA OLA, сумка CHRISTOPHER KANE, туфли JIL SANDER (с ортопедическими стельками!)
Хайлайты образа на премии «ТОП50»? На мне пиджак из последней коллекции Ola Ola, в районе лацканов и клапанов он расшит пайетками, которые покрыты глиттером. Описание душное, а эффект освежающий! Юбка тоже Ola Ola, она длинная и мокрая, потому что в городе (и на душе) шторм! Сумка — архив Christopher Kane, люверсы встречают самоцветы: редкое комбо. Туфли Jil Sander с кастомными ортопедическими стельками — потому что я ходок!
Главный хайлайт премии ТОП50? А челлендж? Любовь (свиток Покраса о многих печатях) в эпоху зомби-апокалипсиса (перфоманс Варнавы).
Топ-3 любимых фэшн-бренда? Переживаю новый виток фиксации на архивном Helmut Lang
Маствизит в Петербурге этим летом? Летний Петербург — это процесс, он сам вас приведет, куда вы и не ждете
Александр Шорин
Профессиональный петербуржец
Хайлайты образа на премию «ТОП50»? На самом деле у меня два образа. Первый — работа стилиста Ирены Миловской: она придумала и костюм, и его стилизацию с туфлями-ключиками Corneliani, и знаменитую «пиратскую» или, если угодно, «павловскую» шляпу. Тут кому что ближе. Ирэна нашла шляпу в архивной коллекции Yves Saint Laurent и переосмыслила специально для этого вечера. В референсах — головные уборы Джонатана Андерсона для его дебютного шоу Dior.
Второй стал уже моей фантазией и бутафорией. Увидев рилс художницы Анны Кузнецовой в шляпе-Петербурге, я понял, что мне нужен головной убор в виде табакерки. Но это слишком очевидная отсылка к Павлу I, поэтому довел идею до абсурда — водрузил место торжества себе на голову. Реализовывали в максимально сжатые сроки — шлейф запаха клея ПВА преследует меня по всему замку!
Маствизит в Петербурге этим летом? Лето в Петербурге по большей части невыносимо — давайте все сбежим за город!
Книга, которую советуете прочитать всем? Не прочитать, а перечитывать «Письма о добром и прекрасном» Дмитрия Сергеевича Лихачева.
Евгения Сероусова
Экс-куратор Русского музея, коллекционер и идеолог арт-пространства MAISON25
Евгения Сероусова вместе с фэшн-инлюэнсером Леной Лес
На Евгении: тотал-лук СОФИЯ ТИХОМИРОВА
Детали фэшн-образа Евгении Сероусовой
Кринолин украшен полимерами (в референсах — чашка Петри, а эффект плесени воссоздан при помощи мейкап-пигмента)
Детали фэшн-образа Евгении Сероусовой
Детали фэшн-образа Евгении Сероусовой
Кутюрная сумка от Софии Тихомировой
Хайлайты образа на премию «ТОП50»? На мне кутюрный образ «Протобиом» от фэшн-дизайнера и художника Софии Тихомировой, связанный с идеей первичной материи и взаимодействия тела и материала. София работает с тканями и силиконовыми текстурами, создавая эффект текучих, почти живых поверхностей. В этом образе София впервые активно использовала цвет, хотя обычно выбирает молочную палитру: колористика проявляется не только в силиконе и голубом кружеве, но и в перламутровом кринолине, отражающем свет. На создание образа ушло более 150 часов ручного труда. Также София вручную создала тику из кристаллов и кутюрный ридикюль, а затем доработала базовые босоножки, украсив декоративными лентами из силикона и пластика. В итоге обувь тоже стала частью художественного высказывания.
Лучшие русские бренды? У меня сложилась очень теплая связь в брендом Autentiments — готовим большой проект, связанный с театром.
Какие новости у арт-пространства Maison 25? Мы открываем вторую площадку. А первая возвращается к работе после капитального ремонта дома. Осенью планируем большую выставку междисциплинарного художника Максима Лунского, который работает с темами смерти, бессмысленности, одиночества и свободы.
Помимо Максима Лунского, на каких художников советуете обратить внимание? На ярмарке Port Art Fair я купила работу художницы Татьяны Головкиной, которая работает с офисной бумагой и графикой. Татьяна — открытие года Port Art Fair и лучшая художница события по мнению куратора Анны Заведий.
Ваша квартира на Английской набережной — пинакотека совриска! Какая работа из домашней коллекции вдохновляет вас больше всего прямо сейчас? Монстр Лизы Одиноких. Он создан в единственном экземпляре и олицетворяет силу бессознательного. В темной стороне, которую многие избегают, скрыта огромная энергия. Лиза сделала скульптуру мягкой на ощупь, и мне нравится обнимать это бессознательное.
Кирилл Раневский
Кутюрье, основатель бренда Ranevsky Atelier и лауреат премии «ТОП50» — 2026 в номинации «Мода»
На Кирилле: тотал-лук RANEVSKY ATELIER
Чем удивите летом 2026 года? Выходом новой коллекции Capote’s Swans, вдохновленной лебедушками Трумена Капоте, о которой я рассказал в интервью Собака.ru. Выход запланирован на самое начало июля.
Топ-3 любимых фэшн-бренда? Ulyana Sergeenko, Saint Laurent и Schiaparelli.
Какой спектакль запомнился больше всего? В прошлом месяце смотрел «Жизель» в Михайловском театре. Сам балет я просто обожаю, а вот в Михайловском удалось его увидеть в первый раз.
Книга, которую сейчас читаете? Больше всего времени я уделяю профессиональной литературе. Прямо сейчас читаю «Историю кружева как культурный текст» доктора культурологии Бэллы Львовны Шапиро.
Маствизит в Петербурге этим летом? Колоннада Исаакиевского собора.
Чему вас научил 2026 год? Считать деньги.
Мария Грудина
Идеолог курорта «Первая линия»
Хайлайты образа на премии «ТОП50»? Украшения — серьги POSIÉ от ALROSA Diamonds из коллекции «Опера», поскольку я сейчас занимаюсь оперным пением — это для меня очень важное направление. Также на мне сумочка и туфли Saint Laurent. Сумка, кстати, потрясающая: в ней, по сути, воплощено представление о том, какой должна быть женская сумка и что в ней должно быть.
Мария, а что у вас в сумочке? Приглашение от Pop-up gallery Кати Поповой на выставку LJÓS Маши Инковой, моя помада Armani — все самое необходимое.
Вы только что отметили 17-ю годовщину свадьбе с мужем Юрием Грудиным. Как это было? Очень духовно и в то же время торжественно! У меня сбылась давняя мечта — я всегда хотела побывать на литургии в подвенечном платье или фате. На своей свадьбе я была в обычном наряде и потом немного об этом жалела. В этот раз все случилось так, как я хотела: с мужем, крестником, в очень тихой, красивой атмосфере, с последующим семейным обедом. Теплый, духовный и спокойный праздник.
Вы занимаетесь оперным пением! Что нового узнали про саму себя? Я стремлюсь к тому, чтобы петь так, как хочу слышать себя сама. Сейчас это путь обучения и поиска.Я буду учиться в Португалии — это международная программа для профессиональных оперных певцов с педагогами из Metropolitan Opera.
Ваша любимая опера? «Евгений Онегин», знаю наизусть практически все партии. И моя мечта — исполнить арию Татьяны, хотя я почему-то все время пою арию князя Гремина.
Nat Veil
Модель Diesel и Maison Margiela, муза Гленна Мартенса
Вы работаете со стилистом или сами себя стилизуете? Сама! Как можно приходить на премию и не выражать себя самостоятельно? Мне важно, чтобы образ был моим.
Что скажете о Гленне Мартенсе? Работать с Гленном — это потрясающий опыт! В школе я мечтала стать дизайнером, но решила, что это недостижимо, и пошла в другую сферу. А познакомившись с Гленном, поняла, что нет ничего невозможно. Гленн невероятно творческий человек, с ним легко работать и очень интересно наблюдать, как его идеи реализуются на показах.
Вы ходили на кутюрном показе Maison Margiela в Шанхае! Как это было? Пространство шоу — портовые склады. А афтепати проходило в переосмысленном фудкорте в торговом центре, стилизованном под классическую китайку. Было очень приятно познакомиться с командой и с Гленном лично. Он говорит, что у меня сверхпропорциональная идеальная фигура — возможно, именно поэтому он выбирает для меня знаковые образы: я открывала показ Diesel, а затем фактически продала Ким Кардашьян платье из дебютной кутюрной коллекции Гленна для Maison Margiela!
Какие хорошие новости? В сентябре стартует новый сезон, я буду работать в Европе, но детали пока не могу раскрывать. Из ближайшего — можно посмотреть журнал Dust.
Любимое место в Петербурге? Очень люблю театр «Мастерская». Также рекомендую спектакль «Мы» в театре «Кукол» — одно из самых сильных моих впечатлений.
Какое произведение искусства побуждает вас обнять весь мир? Работы Покраса Лампаса и роман «Мы» Евгения Замятина. Я прочитала его в 14 лет, и он сильно на меня повлиял — до сих пор определяет мое восприятие искусства.
Кристина Березовская
Основательница KGallery
Кристина Березовская с отцом и лауреатом премии «ТОП50» в номинации «Искусство» Владимиром Березовским
На Кристине: жилет ATELIER BISER, туфли SAINT LAURENT, сумка винтаж
Хайлайты образа на «ТОП50»? Винтажная сумка, украшенная кристаллами. Мама купила ее в бутике парижской коммуны Сен-Поль-де-Ванс и нехотя отдала мне.
Для коллекционного номера «ТОП50» Собака.ru вы взяли интервью у своего отца Владимира Березовского! Что нового вы узнали из этого разговора? Я еще раз убедилась в том, что мой папа говорит на одном языке с абсолютно разными поколениями людей. Это его особенный дар и скилл.
Какие хорошие новости у KGallery? Открываем выставку «Окно, в котором….» с работами Валентина Серова, Николая Лапшина и Владимира Лебедева из собрания художников Власовых-Шишмаревых. А следующий проект KGallery посвящен творчеству двух великих друзей — Коровина и Серова.
В кого из художников советуете инвестировать? Для меня, как для галериста, работающего с искусством XX века, инвестиции и современное искусство — две параллельные прямые. С моей точки зрения, нужно вкладываться в свое образование и насмотренность. Искусство стоит покупать ради собственного удовольствия и только то, что действительно нравится, не думая о его инвестиционной привлекательности.
Константин Рязанцев
Основатель бренда «Питерский Щит» и лауреат премии «ТОП50» — 2026 в номинации «Мода»
Какие хорошие новости? Мы сделали много классных продуктов и, как итог, получили сегодня статуэтку от Собака.ru — значит, мы идем в правильном направлении.
Какой новый спектакль запомнился больше всего и почему? У нас между собой регулярно случаются спектакли.
Маствизит в Петербурге этим летом? Я гуляю по барам. Точнее — по рюмочным. Мои любимые — «За углом» и Gypsies & Jews.
Книга, которую советуете прочитать всем? «Мертвые души».
Ирина Оганова
Писательница, искусствовед и светская дива
На Ирине: кастомное платье GALINA PODZOLKO, туфли GIANVITO ROSSI, сумка OSCAR DE LA RENTA
Хайлайты образа на премии «ТОП50»? В этом году я решила немного изменить своему привычному стилю — обычно это костюмы, галстуки и более маскулинные образы. А вдруг захотелось прийти лебедем. Мне написала московский дизайнер с собственным ателье Галина Подзолко — следит за нашим событием «ТОП50» в Петербурге — и предложила сшить для меня розово-персиковое платье. В итоге мне очень понравился результат.
Какие у вас хорошие новости? Постараюсь за лето дописать десятый роман. Все читатели очень ждут.
Книга, которую советуете всем прочитать? Когда у меня появится немного свободного времени, я хочу перечитать роман «Три мушкетера» Александра Дюма. Мне интересно проверить, испытаю ли я те же эмоции, которые я испытала при чтении этой книги в детстве. Помню, когда я дочитала «Трех мушкетеров», то долго и безутешно плакала. И, как, наверное, многие девочки, была влюблена в д’Артаньяна. Хочу понять, смогу ли я хотя бы ненадолго вернуться в то состояние.
Маствизит в Петербурге этим летом? Летом, как и золотой осенью, обязательно стоит съездить в пригороды Петербурга — в Петергоф, Пушкин, Гатчину. Все они по-своему великолепны: цветущие сады, дворцовые парки и совершенно особая атмосфера. Кроме того, я очень рекомендую отправиться по Приморскому шоссе в сторону Курортного района — к Финскому заливу, сосновым лесам и озерам. Когда вода достаточно прогреется, обязательно стоит побывать в Семиозерье — одном из самых живописных мест для летнего отдыха на природе.
Анастасия Дианова
Пиар-директор «Астории»
На Анастасии: платье SIMONE ROCHA x MONCLER JENIUS, туфли PROENZA SCHOULER, сумка LOEWE, кольцо из бутика LABORATORY Кати Бокучавы. Укладка — Park by Osipchuk
Хайлайты образа на премии «ТОП50»? Для меня премия «TОП50» — особенное событие: есть вещи, которые я специально покупаю для фэшн-премьеры на церемонии. Сегодня на мне платье Simone Rocha из капсульной коллекции для Moncler Genius. Туфли Proenza Schouler эпохи Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса, сумка Loewe времен Джонатана Андерсона. Кольцо из ювелирного бутика Laboratory Кати Бокучавы — подарок моего папы на юбилей. Укладка — от команды Park by Osipchuk, с которой я работаю уже 12 лет.
Какие русские бренды уважаете? По-прежнему люблю Nina Donis — это навсегда. Отмечу Rose Nude от основателя M_U_R Ани Дружининой — очень осмысленный бренд одежды для дома и отдыха. Очень респектую Neegoosh — тут во мне говорят мои татарские корни, очень нравится эстетика. Это новое слово среди российских брендов. И еще украшения 10.GRAN Ивана Тенграна — за архитектурность (коллекция, посвященная Лилли Райх — музе и соратнице архитектора Людвига Миса ван дер Роэ — это восторг!), концептуальность, сильную проработку деталей и выбора вектора.
Самое модное место в Петербурге? Кафе Бенуа в Русском музее — это новый проект команды Aster, René и «Подписных изданий» в Колонном зале корпуса Бенуа и это очень важный кейс. Беспрецедентный в России пример сильного сотрудничества государственной культурного институции и частного гастрономического сектора.
Какие хорошие новости у «Астории»? Мы запускаем сервис, аналогов которому нет в российской индустрии гостеприимства — книжный консьерж вместе с «Подписными изданиями». Во всех номерах будет представлено сезонное книжное меню с селекцией от «Подписных» специально для «Астории». Первая тема — «Петербург»: «Палаццо Мадамы» Льва Данилкина и «Рестораны, трактиры, чайные. Общественное питание в Петербурге» Юлии Демиденко от издательства «Академики». Гость сможет заказать книгу в номер, прочитать ее во время проживания и при желании сразу приобрести.
Денис Шевченко
Основатель GATE31 и арт-коллекционер
На Денисе (слева): жакет и футболка GATE31, джинсы LEVI’S и кеды LOEWE
Денис, какие хорошие новости у GATE31? Осенью выйдем с подиумной коллекцией. К нам в команду пришла бывший дизайнер Ulyana Sergeenko, Cos и Ushatava Кристина Пак. Фэшн-инфлюэнсер Алина Шкарупа — наш новый арт-директор: она будет заниматься стайлингом и съемками. А еще теперь в GATE31 фотограф Яна Давыдова, будет делать все кампейны.
Вы коллекционируете искусство! На каких художников надо обратить внимание? Обожаю Александру Гарт, старые проекты Егора Крафта и, конечно, Тимура Новикова.
И важно: я перестал коллекционировать искусство для себя, собираю только для проектов GATE31. В пространствах на Рубинштейна и Петроградке делаем открытую библиотеку и комьюнити-спот.Там будут книги, искусство, кофейные точки — создаем место, куда можно прийти и провести время без давления и суеты. Выставлю две подписанные книги Йозефа Бойса, подписанный каталог Шагала с выставки в Париже, книги Христо и Жанна-Клод с тканями-инсталляциями и большую коллекцию Ильи Кабакова — все это, скорее всего, будет храниться под стеклом.
Как научиться видеть красоту? Мне кажется, это либо врожденное, либо нет. У меня, скорее всего, врожденное.
Какое произведение искусства побуждает вас обнять весь мир? Тканевое искусство — в первую очередь одежда.
Глеб Костин
Основатель бренда .solutions
Глеб Костин максимально пытается сохранять фирменную анонимность в компании Покраса Лампаса, Дениса Шевченко и Богдана Лебедева
На Глебе: плащ ARC'TERYX, тотал-лук .SOLUTIONS
Хайлайты образа на премию «ТОП50»? Я сегодня в черной одежде. Плащ от дождя Arc'teryx. Все остальное — .solutions, включая сережки.
Глеб, какие хорошие новости? Я стал больше подтягиваться — это важно. И еще разобрался со сном: начал спать по 6 или 7,5 часов, после того как посмотрел видео про циклы сна по 1,5 часа. Стало действительно лучше.
Что нового в .solutions? Сейчас я разбираюсь, как играть в игры больших мальчиков.
Вы — не только визионер и фэшн-дизайнер, но и мастер предметного дизайна! Чем удивите в ближайшее время? Придумал модульный диван из девяти частей, который сделали Эдуард Еремчук и Катя Пятицкая из бюро EDXXKAT. Его можно как угодно крутить, как пазл.
Любимое место в Петербурге? Справа на Заячьем острове есть скамейки, которые смотрят на стрелку Васильевского острова. Там довольно уединенно и очень живописно. Поэтому всем советую притуситься.
Ольга Рузакова
Основательница бренда головных уборов Cocoshnick
На Ольге: плюмаж COCOSHNICK, платье SAINT-TOKYO
Ольга, вы готовите конный дроп Cocoshnick x Saint-Tokyo x Анна Семак! Какие мастхэвы коллекции? В первую очередь обратите внимание на жокейку с пером. Это редкое велюровое изделие, созданное специально для конного дропа.Также отдельно хочу отметить кожаные жакеты Юры Питенина— это настоящее произведение искусства.
Какие планы на лето у бренда Cocoshnick? Готовим третий круизный дроп и уже начинаем планировать осень, но пока без спойлеров!
Самое модное место в Петербурге? Сложный вопрос! Наверное, парки как пространство. Люблю Jolie, Probka, а также Vox — там хорошо пить чай или кофе. Это мой личный топ-3 петербургских ресторанов.
Фильм, который надо увидеть? Мне очень понравился фильм «Вершина» с Шарлиз Терон. Это напряженный триллер-боевик. Его пока нет в российском прокате, но он невероятно сильный и наглядно показывает, на что способна женщина.
Сергей Бондарев
Художник
Сергей, какие хорошие новости? Я купил виллу на Бали.
Любимые фэшн-бренды? Maison Margiela и Marni.
Какое произведение искусства запомнилось больше всего? Сейчас я исследую искусство Индонезии — там у меня вызывает удивление и восхищение абсолютно всё.
Маствизит в Петербурге этим летом? Rada Russkikh Cafe.
Чему вас научил 2026? Нужно больше отдыхать.
Полина Шевцова
Редактор отдела «Мода» Собака.ru
На Полине: блуза AUTENTIMENTS, юбка USHATAVA, туфли DSQUARED2, клипсы винтаж
Ваше главное открытие за этот «ТОП50»? Самая вкусная смородина в Петербурге растет у протоиерея Олега Гуменника. Самые редкие архивы Emanuel Ungaro (и мегапушистые котики) обитают в шоуруме Meowshka Лидии Метельской и Виктории Сергеевой. Самый эффективный атаракс — это мифы Древней Греции Николая Куна и дзуйхицу Сэй-Сенагон. Ну и Prada носит не дьявол, а Александр Рогов.
Ирина Матвеева
Идеолог арт + фэшн линейки Befree Co:Create
На Ирине: жакет и юбка DILARA FINDIKOGLU, лиф LA PERLA, туфли BEFREE
Хайлайты образа на премию «ТОП50»? За образ отвечала стилист София Бурнашева, которая замиксовала жакет и юбку Dilarа Findikoglu с лифом La Perla и туфлями Befree: кстати, они гораздо удобнее всех тех, что я мерила перед мероприятием. За мейк и волосы в ответе Лена Цирикова.
Какие хорошие новости у Befree? Cовсем скоро выйдет классная коллекция с локальным брендом! Вещей будет очень много и все абсолютно прекрасные! А еще мы будем заново открывать флагман в ТРЦ «Галерея» — там будет крышесносный интерьер в коллаборации с известным визионером.
Маствизит в Петербурге этим летом? Заглянуть в бар «Пиф-Паф», остаться там до утра и на рассвете поехать домой на велосипеде по пустым дорогам. Всем советую больше кататься на шоссейниках — это разгружает голову и помогает увидеть город с другого ракурса.
Книга, которую советуете прочитать всем? "Just kids" Патти Смит — про мечту, про любовь и про то, что жизнь идет так, как ей хочется самой, а не так, как мы с вами предполагаем
Диана Милютина
Актриса
Хайлайты образа на премии «ТОП50»? Я сегодня в бренде Oru — это марка моего стилиста Оли Рыниной. Образ в единственном экземпляре! И выгуливаю детскую игрушку-собачку, мне показалось, что это в тему премии, и Оля меня поддержала.
Какие русские бренды уважаете? Очень люблю бренд Freedomtag из Костромы, основательница — Аня Гузеева. Flashing — это про женственность и элегантность. Выхожу в нем в свет, и это всегда уместно и красиво.
Диана, какие хорошие новости? Сейчас выходит сериал «След Чикатило» с моим участием. Плюс в 2027 году на Масленицу можно будет посмотреть полный метр «Масленица», мы снимали его в Красноярске с режиссером Михаилом Мерзликиным. Еще готовим сериал «Джайв» про бальные танцы: презентуем его на фестивале «Пилот» в Иваново. Я мастер спорта по спортивным бальным танцам, поэтому для меня это очень личная тема — конечно, танцую без дублера.
Самое модное место в Петербурге? Моховая улица, потому что быть студентом РГИСИ — это очень модно!
Александра Генералова
Контент-директор Собака.ru, и арт-журналист
На Александре: рубашка и юбка OLA OLA, сумка OTTOLINGER, кафф OMUT. Волосы и мейк: Натали Куркубет
Вы проводите арт-бранчи! В чем суперсила формата? Суть моих арт-бранчей — скрестить высокое и низкое, выведя зрителя на эмоции, как говорили в «Доме-2». Например, в отеле «Пекин», где снимали реалити-шоу «Тату в Поднебесной» мы обсуждали связь арт-тусовки, TV и поп-музыки. На рассказе о мэтче фотосессий «Новой Академии» и клипа «Фаина» в номер зашел Сергей Бугаев-Африка—зал безумствовал.
Чем удивите летом 2026 года? Заполним вашу ленту в запрещенной соцсети контентом с премии ТОП50.
Топ-3 любимых фэшн-бренда? Слежу за Ottolinger, Undercover, Moschino. Если петербургские, то House of Leo и Ola Ola за самое точное воплощение образа человека из Петербурга, Befree — за популяризацию коллабораций с художниками.
Маствизит в Петербурге этим летом? Во-первых: пойти на выставку современного индийского искусства в Главном штабе — мы ждали возвращение актуальных художников в Эрмитаж несколько лет. Во-вторых: уехать из Петербурга загород, например в Токсово — слушать органные концерты в финской кирхе и гулять по заповеднику вокруг озера Вероярве.
Полина Сидихина
Актриса
На Полине: платье TATYANA PARFIONOVA
Хайлайты образа на премии «ТОП50»? На мне «Костюм журналиста» гранд-дамы петербургской моды Татьяны Парфеновой — черное платье из тафты с вышивкой «Правда». Это вещь с историей — экспонировалась на выставке «Весть» в Русском музее.
Ксана Ковалева
Хореограф и идеолог Pink Dance Company
Хайлайты образа на премию «ТОП50»? У меня накидка из перьев от молодых ребят — бренд I GO GO. Они сделали для меня эту вещь, а я ее немного адаптировала. Все остальное — домашнее.
Лучшие русские бренды? Мне нравится Walk of Shame, они прикольные ребятки. И I GO GO — очень классные начинающие ребята. Я, честно, не так много знаю российских брендов, но мне кажется, индустрия очень живая и развивается.
Какие хорошие новости у Pink Dance Company? Сейчас мы в отпуске, отдыхаем готовимся к новому сезону. Будем доделывать спектакль «ЭЛЕКТРИК.А» и выпускать новый проект, пока без деталей!
Самое модное место в Петербурге? Мне кажется, это мастерские художников и режиссеров. Там всегда происходит что-то настоящее — это отдельный мир.
Что для вас по-настоящему красиво? Наверное, мама. Это по-настоящему красиво. Быть мамой по-настоящему красиво в любой ипостаси. Рождение детей тоже по-настоящему красиво. Жизнь, она очень красивая. И, наверное, сцена: когда ты стоишь на сцене, ты все это ощущаешь и понимаешь, что ты самый красивый, потому что это твое любимое место на земле и, возможно, главная мечта.
Мария Федулина
Кофаундер чебуречной «У Ларисы», бара «Адище города» и русской рюмочной «У Марьи»
Хайлайты образа на «ТОП50»? Это кастом-образ: топ и юбка, которые я многократно перерабатывала вместе с дизайнером Олей Маки. В какой-то момент стилист Настя Соломейна предложила отрезать верх от юбки — так вещь окончательно превратилась в эксперимент с формой и материалом.
Какие хорошие новости у «Ларисочной»? Скоро открываемся в Москве на «Китай-городе»!
А какие новости в Петербурге? В Петербурге — только хорошие.
Мария Ситник
Ивент-лид Собака.ru
На Марии: платье OLA OLA, туфли ASKENT, мейк и укладка — студия Ольги Петровой
Хайлайты и челленджи премии «ТОП50»? За несколько часов до старта премии началась жуткая гроза с молниями и ветром. Мы боялись, что все кристаллы и декорации попадают — в итоге ветром сорвало один из шатров. В это время испуганные гости писали мне сообщения: «Что делать с дождем?», «Есть ли навес?». Каким-то чудом силами нашего ивент-директора Лизы Замариной мы все восстановили, а к 19 часам небо стало голубым и божественно прекрасным. Это мой важнейший хайлайт премии, он же — главный челлендж.
Какие русские бренды уважаете? «Остров имени тебя» — нравится, основательница как Варя миксует детство и взрослость. Все, что делает наш лауреат Роман Зимогорский. Он совершенно отлетевший, но с богатейшим внутренним миром. И Autentiments — хочу там все!
Маствизит в Петербурге этим летом? Марафон «Белые ночи»! Если не бегаете вы, то точно найдутся друзья, которые будут бежать. Я очень советую прийти их поддержать — на забегах невероятная атмосфера! И хочется уже побежать вместе с этими ребятами. И главное — ты понимаешь, что они не профессиональные спортсмены и не олимпийские чемпионы. А значит, ты тоже можешь.
Текст: Полина Шевцова, Юлия Ишимова
Фото: Анастасия Большакова, Дмитрий Егоров, Лиза Медунецкая, Сергей Мисенко, Ася Минеева, Артем Котелевец, Екатерина Сенина, Владислав Шишкин, Дмитрий Сайтимов, Илья Ридный, Анастасия Соломка, Дмитрий Многолет
Собака.ru благодарит за поддержку
партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026
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