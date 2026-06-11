Покрас Лампас, Вика Салават, Toxi$, Евгения Сероусова, Ирина Оганова, Лукерья Ильяшенко: 50 самых модных гостей премии «ТОП50» — 2026. Часть I.

Хайлайты образа на «ТОП50»? Сегодня мы с фэшн-блогером Линой Журавель в парных образах. Многие элементы одежды полностью кастомные — сделали у себя в студии. На мне винтажный смокинг с «Авито», кроссовки Balenciaga — подарок коллекционера, с которым мы готовим проект. Брюки тоже нашел в интернете.

Расскажите про вашу инсталляцию на премии «ТОП50»! Это полотно из нескольких кусков ткани, сшитых между собой: высота 18 метров, а ширина — 5,5 метра. Писал ее в цеху бывшего кондитерского завода «Невские берега», который сейчас переживает этап переосмысления и трансформации. Работал буквально на металлическом полу, используя фактуру пространства как часть творческого процесса — на ткани даже остались следы плиточек. В основе композиции — наши главные слова: «любовь», «культура» и «человек». Слово «человек» проходит сквозь всю работу, пронизывая остальные элементы. Полотно окрашено вручную кофе — это часть моего художественного эксперимента.

Покрас, а какие еще хорошие (читай: покрасные!) новости? Сейчас я заканчиваю роспись уже второго мурала на территории «Леннаучфильма». Это очень масштабная работа: первый мурал занимает около 700 квадратных метров, второй не менее сложный и монументальный. Параллельно много других творческих задач. В этом году я поставил себе цель делать больше перформансов. Мы уже реализовали два проекта на Новой сцене Александринки, а недавно подтвердили третью дату (эксклюзив!)— 21 июля. Новый перформанс будет посвящен Японии и моему путешествию по Азии.

Как всегда каждый день расписан: сплю мало, работаю много. Например, у меня есть еще не опубликованная работа с очень редкой винтажной сумкой Chrome Hearts, которая высоко ценится среди коллекционеров. Есть и другие проекты, о которых пока рано говорить.

Любимое место в Петербурге? Точно Васильевский остров — это наш дом. Люблю весь район в радиусе 3-4 километров от дома. Здесь находятся моя мастерская Вавилов Лофт и ресторан Bist для того, чтобы отдохнуть. Чуть подальше на Петроградке — кинотеатр «Мираж», куда мы с Линой часто ходим смотреть кино.