Владимир Березовский: «В нашей коллекции могло быть “Купание красного коня” и “Похищение Европы»! Интервью с человеком, который потряс арт-мир Петербурга

ВЛАДИМИР: Да, твоя мама. Но именно та выставка в Русском музее запустила процессы, которые сделали возможным показ коллекции Якова и Александры Куниных в KGallery. Юрий Вадимович Кунин, который унаследовал и полностью сохранил собрание семьи, приходил в Русский музей много раз, задавал вопросы, удивляясь, что, оказывается, искусству из частных коллекций можно дать второе дыхание, демонстрировать его зрителю. Ведь раньше это было не только не принято, но считалось почти невозможным. Иногда коллекционеры показывали свои вещи в музеях, но в каталогах и на этикетаже никогда не указывали фамилию владельца. В KGallery мы сделали это обязательным, и теперь это обычная практика для всех институций. Так вот, я пригласил Юрия Вадимовича к нам на выставку «Петербург — Париж. Юрий Анненков. Мирон Шерлинг. Борис Григорьев». Мы разговорились, он заметил, что у него тоже есть неплохой Анненков, — и нехотя дал нам на экспозицию два рисунка. Так мы начали общаться, ходить друг к другу в гости, и уже гораздо легче на следующую выставку KGallery получила от него две работы Рериха. А на экспозицию Петрова-Водкина — и вовсе три знаковые работы. А ведь когда мы только открывали КGallery и я раздобыл телефон Куниных, чтобы попросить живопись Бориса Григорьева, он мне решительно отказал, сказав, что и музеям почти ничего не дает. Получается, целых двадцать лет мы шли к тому, чтобы показать его коллекцию целиком.

КРИСТИНА: Более того, восстановили ее историческую целостность: в экспозицию вошла единственная проданная за сто лет работа портрет первой российской профессиональной галеристки Надежды Добычиной, которая помогала Куниным составлять коллекцию.

ВЛАДИМИР: Удивительно, что эта работа Константина Сомова в итоге оказалась в собрании нашей семьи. Яков Карпович Кунин когда-то расстался с ним, чтобы его сын смог достойно отпраздновать свадьбу. Причем продал сыну Добычиной в их семье я его и купил.

КРИСТИНА: Можно ли сказать, что KGallery стала первой частной галереей, где показывают искусство из коллекций музеев?

ВЛАДИМИР: В Петербурге — да. Это результат сложившейся репутации и многолетнего сотрудничества — наша выставка «Кустодиев» в 2020 году была составлена процентов на шестьдесят именно из таких работ. Но и я ведь тоже никогда не отказывал музеям.

КРИСТИНА: Прямо никогда? А вот недавно был случай...

ВЛАДИМИР: Ладно, был. Но просили надолго и далеко. А я не могу отдавать надолго, привык! Буду слишком скучать. Вот весной в «Манеже» закончилась выставка «Все Бенуа — всё Бенуа» — мы не только отправили на нее вещи из нашей коллекции, но и сделали каталог. Мне вообще очень нравится издательская деятельность: каждый наш проект сопровождается хорошим изданием, который мы обязательно отправляем во все крупные библиотеки.