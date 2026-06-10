Как принцессы фэшн-империи Meowshka Лида Метельская и Вика Сергеева провозгласили Петербург столицей люкс-винтажа?

Без лишних предисловий: нам срочно нужен гид, как получить черный пояс по охоте на кутюрный винтаж!

ЛИДИЯ: Начинала с походов на европейские блошки во время путешествий: каждый раз испытывала безумный азарт, когда удавалось найти что-то классное. За границей всегда устраиваю фэшн-марафон по винтажкам: например, в Милане иду в Madame Pauline Vintage, а в Лос-Анджелесе — в Recess LA. Еще я с юности охочусь за сокровищами на интернет-аукционах: люблю случайно увидеть в глянце платье, а затем разыскать его в реальности. Иногда выступаю в роли винтажного консьержа и ищу лоты на заказ — вызволяла из Лондона диоровскую сумочку Джона Гальяно, которая существовала в единственном экземпляре: наш клиент сказал, что нужно бороться до последнего вне зависимости от цены. И получилось!

ВИКТОРИЯ: Обожаю наблюдать, как Лида бьется за лоты — это сродни казино, когда цена все повышается и повышается до момента, когда уже начинается тахикардия. Помимо интернет-аукционов, мы охотимся за винтажными реликвиями и в офлайне.

В замке Бельджойозо под Миланом, где жила замечательная маркиза Луиза Казати (муза Льва Бакста, Пабло Пикассо, «Леди Гага 1920-х» и фэшн-икона навсегда. — Прим. ред.), проводится выставка Next Vintage, куда съезжаются коллекционеры винтажа со всего мира. Мы сняли мини-купер и накупили столько, что обратно возвращались как семейка Флинтстоунов: вся машина была заставлена пакетами, для обзора осталось только боковое зеркало. Зато мы вынесли самые прекрасные лоты, мой фаворит — стеганое пальто Emanuel Ungaro, украшенное ручной вышивкой.