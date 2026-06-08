Как фигурист Петр Гуменник стал главной звездой русского мужского одиночного катания прямо сейчас

Батюшка, расскажите: почему Петр посвятил себя четверному лутцу, а не продолжил династию священнослужителей?

Я считаю, что служение Богу — это призвание. Господь может призвать и в 20 лет, и гораздо позже. А Петю Бог и так не обошел талантами. Иногда я брал Петю на крестный ход: в нашем храме Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом университете ему поручали нести хоругвь. Но он с детства очень занят — постоянно тренировался, даже по воскресеньям.

Выступление на Олимпиаде в Милане вопреки микроквоте (Международный олимпийский комитет допустил до участия в Олимпийских играх только двух российских фигуристов — Петра Гуменника и Аделию Петросян. — Прим. ред.), 100 баллов на ЕГЭ, учеба в ИТМО на факультете программной инженерии и компьютерной техники, подготовка к поступлению в магистратуру на биоинформатику — вам не кажется, что список достижений Петра звучит как евангельское чудо?

Господь Бог неисповедим. Притча о талантах в Евангелии от Матфея гласит, что Господь каждому дает таланты по его силе, а задача человека их развивать. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет.

Интерес ко всему «био» связан с профессией нашей матушки: Елена — детский невролог, лечит эпилепсию и множество генетических заболеваний, а Петя мечтает создавать лекарства для борьбы с ними. К информатике у Пети тоже всегда лежала душа, у него сильные математические способности. Елена недавно нашла детские тетради Пети — ему шесть лет, еще в школу не ходит, а там уже дроби и степени.

Биоинформатика, программирование — это профессии, которые остаются с человеком на всю жизнь. А фигурное катание — это спортивное увлечение: век спортсмена не так уж и долог. Само слово «спорт» в переводе с английского значит «хобби, забава». Конечно, многие спортсмены становятся тренерами, спортивными комментаторами и чиновниками, но все равно так или иначе не могут посвятить себя соревнованиям и выступлениям до конца жизни. Мы даже думали, не стоит ли сместить приоритеты и не так интенсивно заниматься спортом, но Петя был против.

И не зря — доказано пятью четверными прыжками в произвольной программе на Олимпиаде! Кто взрастил в Петре такую страсть к флипам и риттбергерам?

Мы сначала вообще не думали про фигурное катание — хотели Петю записать на хоккей. Проезжали мимо катка «Спартак» в Калининском районе, а там висит огромное объявление: «Приходите завтра. Секция фигурного катания объявляет набор детей». Вот так и получилось. Пете с первого дня очень понравилось кататься — даже рано утром легко вставал на тренировки, а поспать он любит. В семь лет Петю заметила команда Алексея Николаевича Мишина, пригласили на просмотр, взяли. Затем Петя перешел в команду к Тамаре Николаевне Москвиной — сейчас занимается у наставника Вероники Дайнеко.