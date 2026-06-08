Как фигурист Петр Гуменник стал главной звездой русского мужского одиночного катания прямо сейчас

Сенсационный петербургский спортсмен Петр Гуменник — суперзвезда русского мужского одиночного катания! Лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 в номинации «Шоу и Спорт» и воспитанник патриархов «фигурки» Алексея Мишина и Тамары Москвиной оттачивает флипы в перерывах между зачетами в ИТМО (сдал ЕГЭ по информатике на 100 баллов и с головой ушел в программирование!), прорывается сквозь свирепые квоты на Олимпийские игры в Кортина д’Ампеццо (без права на ошибку и травму!), где безупречно катает произвольную программу из шести ультра-си прыжков (занимает 6-е место и обходит фаворита соревнований Илью Малинина!) в амплуа Евгения Онегина, у которого вместо четырехстопного ямба — четверной лутц!
Гуменнику под силу все: меньше чем через месяц после Олимпиады с лёту забирает золото Гран-при России и по-петровски уезжает за границу с великим посольством (вместо Амстердама — Калифорния!): прямо сейчас упражняется в тройном акселе на сборах у супертренера Рафаэля Арутюняна (наставник Нейтана Чена!). Параллельно готовится укротить биоинформатику (вовсю собирает документы в магистратуру!), успевает носить хоругвь на крестном ходу (в отцовском приходе!) и на наших глазах готовится превзойти чемпионский успех Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.
В ожидании возвращения Петра в Петербург поговорили с его отцом — протоиереем храма Покрова Пресвятой Богородицы Олегом Гуменником: планировали обсудить православные лайфхаки воспитания вундеркиндов (Тепляковы, учитесь!), а в итоге сходили на исповедь.
Батюшка, расскажите: почему Петр посвятил себя четверному лутцу, а не продолжил династию священнослужителей?
Я считаю, что служение Богу — это призвание. Господь может призвать и в 20 лет, и гораздо позже. А Петю Бог и так не обошел талантами. Иногда я брал Петю на крестный ход: в нашем храме Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом университете ему поручали нести хоругвь. Но он с детства очень занят — постоянно тренировался, даже по воскресеньям.
Выступление на Олимпиаде в Милане вопреки микроквоте (Международный олимпийский комитет допустил до участия в Олимпийских играх только двух российских фигуристов — Петра Гуменника и Аделию Петросян. — Прим. ред.), 100 баллов на ЕГЭ, учеба в ИТМО на факультете программной инженерии и компьютерной техники, подготовка к поступлению в магистратуру на биоинформатику — вам не кажется, что список достижений Петра звучит как евангельское чудо?
Господь Бог неисповедим. Притча о талантах в Евангелии от Матфея гласит, что Господь каждому дает таланты по его силе, а задача человека их развивать. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет.
Интерес ко всему «био» связан с профессией нашей матушки: Елена — детский невролог, лечит эпилепсию и множество генетических заболеваний, а Петя мечтает создавать лекарства для борьбы с ними. К информатике у Пети тоже всегда лежала душа, у него сильные математические способности. Елена недавно нашла детские тетради Пети — ему шесть лет, еще в школу не ходит, а там уже дроби и степени.
Биоинформатика, программирование — это профессии, которые остаются с человеком на всю жизнь. А фигурное катание — это спортивное увлечение: век спортсмена не так уж и долог. Само слово «спорт» в переводе с английского значит «хобби, забава». Конечно, многие спортсмены становятся тренерами, спортивными комментаторами и чиновниками, но все равно так или иначе не могут посвятить себя соревнованиям и выступлениям до конца жизни. Мы даже думали, не стоит ли сместить приоритеты и не так интенсивно заниматься спортом, но Петя был против.
И не зря — доказано пятью четверными прыжками в произвольной программе на Олимпиаде! Кто взрастил в Петре такую страсть к флипам и риттбергерам?
Мы сначала вообще не думали про фигурное катание — хотели Петю записать на хоккей. Проезжали мимо катка «Спартак» в Калининском районе, а там висит огромное объявление: «Приходите завтра. Секция фигурного катания объявляет набор детей». Вот так и получилось. Пете с первого дня очень понравилось кататься — даже рано утром легко вставал на тренировки, а поспать он любит. В семь лет Петю заметила команда Алексея Николаевича Мишина, пригласили на просмотр, взяли. Затем Петя перешел в команду к Тамаре Николаевне Москвиной — сейчас занимается у наставника Вероники Дайнеко.
Тамара Николаевна рассказывала о сложностях с ментальной выдержкой перед соревнованиями, из-за чего никогда не выступала без ошибок. А у Петра были проблемы с самоконтролем накануне прокатов?
Это скорее к Пете вопрос. Чужая душа — потемки. От себя могу сказать, что Петя с детства не волновался перед выступлениями. Во время соревнований у него получалось то, что не удавалось на разминке и тренировках.
Мы поверили в стальные нервы Петра во время его невозмутимого произвольного проката на Олимпиаде: семь блестящих прыжковых элементов, включая четверные флипы, лутцы, риттбергеры и два каскада!
Тут за Петю волновался я. Мог молиться — это и делал.
Как и вся редакция Собака.ru вечером 13 февраля 2026 года — вне зависимости от вероисповедания.
«Много может молитва праведного поспешествуема», как сказал апостол Иаков в Новом Завете! Верующему человеку свойственно молиться за других и быть доброжелательным. По крайней мере, стараемся такими быть. Низ- кий поклон всем, кто молился за Петю. Накануне Олимпиады митрополит Мурманский Митрофан благословил и Петю, и Аделию Петросян, выступавшую в женском одиночном фигурном катании. Настоятель нашего прихода Александр Сергеевич Румянцев тоже дал благословение — он крестил Петю и всегда поддерживал его увлечение фигурным катанием. Монахи Далматовской обители на Урале переживали за нас. И конечно, без веры наших прихожан мы бы не справились: они тоже знали Петю и молились за него, часто спрашивали меня, как у него дела.
Какая молитва помогает справиться с волнением перед выступлением или важным делом? Я без провокации, важный вопрос для меня.
Могу только заметить, что не так важны слова, как искреннее движение души. Но больше всего помогает труд — осознание, что старался, трудился и не опускал рук. А результат от нас не зависит — тут как Бог даст.
Батюшка, раскройте секрет — Петр выбрал знаковый образ Евгения Онегина в произвольной программе в честь настоятеля вашего храма Александра Сергеевича? Румянцева, но почти ведь как Пушкина!
Это к Пете вопрос! Как правило, Петя принимает решения вместе с тренерами и постановщиками. Но мы иногда подсказываем, порой даже удачно. Например, на «Русском вызове» 2026 года образ Терминатора — наша идея, Петя в итоге победил на турнире. Евгений Онегин ему тоже замечательно подходит, образ первой величины. Эту программу Петя два года нарабатывал. Можно было еще доработать, чтобы совсем классно получилось, — нет предела совершенству!
Вы перфекционист! Новейшему образу парфюмера Жан-Батиста Гренуя из короткой программы Петра, вошедшему в олимпиадный список best dressed по версии итальянского Vogue, под силу затмить Евгения Онегина?
Я бы не сказал, что парфюмер потрясающе красивый. Это новый, не до конца обкатанный и не такой выигрышный образ, как Евгений Онегин.
И вас можно понять: всего за три дня до старта Олимпиады саундгигант Warner запретил Петру выступать под саундтрек к фильму «Парфюмер», поставив под угрозу его участие на Олимпиаде, — пришлось экстренно менять музыку. В итоге после выступления в короткой программе Петр занимал лишь 12-е место — но благодаря великому произвольному прокату в образе Евгения Онегина он сумел подняться на 6-е место в общем зачете, обойдя фаворита соревнований Илью Малинина. Получается, вашими молитвами?
Так, может, и вашими! Вы вот говорите, что тоже молитесь Богу.
Да, хотя этот факт своей биографии я стараюсь хранить в тайне.
Как в Святом Писании сказано: «…Кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами». Самому не стоит рассказывать, но если речь зайдет, то тут уже верующий человек вариантов не имеет — иначе и Христос постыдится такого человека в день Своего второго пришествия. Другое дело, что апостол Петр испугался и сам трижды отрекся от Иисуса во время его ареста. Человек может искренне думать, что он тверд в своих убеждениях, но в момент страха поведет себя иначе.
А как вы сами к Богу пришли?
Мне повезло. Я учился в Политехническом институте, где в годы моей учебы открылся храм Покрова Пресвятой Богородицы. Бог привел настоятелем отца Александра Сергеевича Румянцева — еще в 1970е он начал служить Богу, а в ту эпоху безбожия это был мужественный поступок. В 1993 году Александр Сергеевич позвал меня в служение: он до сих пор мой духовный отец, пример для меня и многих прихожан.
Как дела у вашего прихода?
С приходомто все хорошо, но хочется, чтобы к нам приходило больше людей. 70 лет безбожия миновали, сейчас люди свободнее себя чувствуют, могут ходить в церковь. Молодежь очень положительная и старательная — причем не только в профессии, но и в духовном развитии.
В этом и ваша заслуга как многодетного батюшки — у вас ведь трое детей! Получается, вы не просто отец, но и духовный отец Петра Гуменника?
Четверо! У нас есть приемная дочка Даша, ей 19 лет — готовится к поступлению в институт Лесгафта. Милая, добрая, красивая и сильная девушка, которой в жизни много пришлось пережить.
В воспитании ключевая роль у матушки — в нашей семье именно Елена оказала колоссальное влияние на детей. Петя даже биоинформатику выбрал по стопам мамы. Воспитание, школа, уроки — Елена все держит под прицелом. У нее 30 лет врачебного стажа детским неврологом, первые пациенты уже приходят с собственными семьями. Она постоянно общается с ребятами по работе, дружит с учителями и психологами, сейчас пишет книгу о воспитании.
Увидим ли младших братьев Петра Гуменника на олимпийском пьедестале по фигурному катанию?
Средний, Ваня, катался несколько лет, но в итоге увлекся биологией и выиграл Всероссийскую олимпиаду по экологии, шесть раз ездил в школу «Сириус»: по спорту, литературе, музыке и биологии. Планирует поступать в Пироговский университет. Младший, Коля, тоже едет в «Сириус» этим летом — будет заниматься программированием.
Как вам удается воспитывать вундеркиндов и раскрывать их лучшие таланты?
Мы приложили руку к воспитанию детей, старались, но не считаю, что мы самые лучшие православные родители — многое зависит не только от нас. Нам очень помогали наши родители: бабушки и дедушки возили Петю на соревнования, пытались вникнуть в ход тренировок и дать свои ценные указания. Например, мой отец так интересовался успехами Пети в детстве, что даже советовал, как ручку ему красиво дотягивать в прокатах. Бабушки — наши верные болельщицы, это тоже сильно помогает. Мама Елены Людмила — единственный человек в нашей семье, кто может смотреть прокаты Пети в прямом эфире: для нее он всегда выступает лучше всех. Она самый необъективный член нашей семьи, и в этом ее сила: в любой ситуации сохраняет оптимизм и остается на светлой стороне, куда и нас перетягивает.
Просто зафиксируем, как проходят летние каникулы семьи Гуменников. Петр тренируется в Америке у гуру фигурного катания Рафаэля Владими- ровича Арутюняна, который в отрочестве помог ему укротить тройной аксель. Иван готовится к поступлению в Пироговский университет, а Коленька изучает программирование в «Сириусе». Отец Олег, а вы чем удивите?
У нас каждый год одинаковый — церковный круг богослужений не меняется. После Пасхи наступает Вознесение, после Вознесения приходят Троицкая родительская суббота, Троица, Неделя Всех Святых, а там и Петров пост.
Батюшка, а вы только в духовном поле трудитесь? Или мирской сад тоже возделываете?
Помидоры надо освоить, правильно вы заметили! Хотя бы картошку успеть посадить. Но мы больше по ягодам: клубника, смородина, ее у нас очень много.
Текст: Полина Шевцова
Фото: Денис Карпенков (съемка для журнала «Сноб»)
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