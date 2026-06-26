Как сенсационный кутюрье Кирилл Раневский переодел в платья Ranevsky Atelier Ларису Гузееву, Юлию Матвиенко, Анну Асти и Иду Галич?

Ты — кутюрье-вундеркинд, скажи: мастерил ли ты корсеты уже в три и расшивал ли перьями платья для кукол, пока твои сверстники играли в «съедобное-несъедобное»?

Меня рано увлек дизайн. Я и правда делал кукол из ткани, и да, у меня были куклы, которых я наряжал, — Monster High, даркушная тема. И еще принцессы, которые назывались Ever After High.

Это были платья из черного гипюра и дарк-корсеты?

Хоть я и ассоциируюсь с черной секси-готик-эстетикой, но я завязал. И думаю: может, зря? Надо было еще чуть-чуть добить этот тренд. А в детстве, в Белгороде, я брал старые вещи, шторы, обрезки и сооружал что-то, часто степлером. К машинке меня не подпускали, боялись, что уколюсь. А я степлером однажды себе палец к платью нечаянно прикрепил.

Сюжет, достойный спящей красавицы! Изменил ли укол степлером твою судьбу?

Степлер меня не остановил. Я продолжил крепить платья скобами и много рисовал. В основном — принцесс в платьях. Поступил в худшколу, где начал серьезно заниматься рисунком и живописью. Ну как, серьезно? Часто просили серьезный сюжет, а я все равно рисовал принцесс в платьях. Стал активно следить за модой.

Убедил родных, что я творческая единица. Родилась идея Петербурга, поступления в институт. В первый раз я оказался здесь в 14 лет, после этого начал приезжать каждое лето. Сначала просто гулял, потом ездил на подготовительные курсы в Академию Штиглица и целенаправленно готовился к поступлению. Я поступил в Штиглица на два направления — дизайн интерьера и художник по костюмам для театра и кино. Но на моду не прошел на бюджет. Конкурс был большой, вступительные я сдал хорошо, но завалил ЕГЭ по литературе. А стоимость платного образования была слишком высокой. Так я оказался во ВХУТЕИНе — новом художественно-техническом институте на Моховой с преподавателями преимущественно из «Тряпки» ( СПбГУПТД. — Прим. ред.).