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Мария Миногарова, Оксана Акиньшина и Ольга Бодрова: вот самые классные творческие съемки «Собака.ru» за 2022 год

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2022 закончился и мы провожаем его с достоинством: перечитываем материалы, пересматриваем съемки и обнимаем за плечи всю команду. В этом странном году мы копали снежные кучи с Львом Лурье, говорили о важном на языке искусства с Полиной Осиповой и рассказывали про тех, кто кто каждый день заботится о нас, в рамках проекта «Новые имена в медицине». Смотрите, как это было!

Лев Лурье, январь 2022, фотограф: Валентин Блох

Глаша Гурьянова, февраль 2022, фотограф: Рита Смагина

Полина Осипова, март 2022, фотограф: Константин Рассохин

Юрий Дормидошин, март 2022, фотограф: Даниил Ярощук

Андрей Кравцов, апрель 2022, фотограф: Яна Давыдова

Проект«Новые имена в медицине», май 2022, фотограф: Даниил Ярощук

Кардиолог Ирина Васильева

Психиатр Антон Костин

Уролог Алена Люблинская

Проктолог Роман Соркин

Гинеколог Юлия Шишкина

Виктор Забуга, июнь 2022, фотограф: Лина Либо

Polnalyubvi, июнь 2022, фотограф: Константин Рассохин

Оксана Акиньшина, июнь 2022, фотограф: Яна Давыдова

Евгений Ткачук, июль 2022, фотограф: Наталья Скворцова

Надежда Батоева, август 2022, фотограф: Дана Сапарова

Сергей Бондарев, август 2022, фотограф: Константин Рассохин

Мария Миногарова, Александр Перепелкин, Оксана Пономарева и Мария Червоткина, сентябрь 2022, фотограф: Саша Мадмуазель 

Мария Миногарова

Александр Перепелкин

Оксана Пономарева

Мария Червоткина

Татьяна Полякова, октябрь 2022, фотограф: Дана Сапарова

Ольга Бодрова, октябрь 2022, фотографа: Полина Набока

Роман Киселев, ноябрь 2022, фотограф: Алиса Дитрих

Катя IOWA, ноябрь 2022, фотограф: Соня Сивкова

Мария Абашова, декабрь 2022, фотограф: Полина Набока

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