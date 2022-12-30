Мария Миногарова, Оксана Акиньшина и Ольга Бодрова: вот самые классные творческие съемки «Собака.ru» за 2022 год

2022 закончился и мы провожаем его с достоинством: перечитываем материалы, пересматриваем съемки и обнимаем за плечи всю команду. В этом странном году мы копали снежные кучи с Львом Лурье, говорили о важном на языке искусства с Полиной Осиповой и рассказывали про тех, кто кто каждый день заботится о нас, в рамках проекта «Новые имена в медицине». Смотрите, как это было!
Лев Лурье, январь 2022, фотограф: Валентин Блох
Глаша Гурьянова, февраль 2022, фотограф: Рита Смагина
Полина Осипова, март 2022, фотограф: Константин Рассохин
Юрий Дормидошин, март 2022, фотограф: Даниил Ярощук
Андрей Кравцов, апрель 2022, фотограф: Яна Давыдова
Проект«Новые имена в медицине», май 2022, фотограф: Даниил Ярощук
Виктор Забуга, июнь 2022, фотограф: Лина Либо
Polnalyubvi, июнь 2022, фотограф: Константин Рассохин
Оксана Акиньшина, июнь 2022, фотограф: Яна Давыдова
Евгений Ткачук, июль 2022, фотограф: Наталья Скворцова
Надежда Батоева, август 2022, фотограф: Дана Сапарова
Сергей Бондарев, август 2022, фотограф: Константин Рассохин
Мария Миногарова, Александр Перепелкин, Оксана Пономарева и Мария Червоткина, сентябрь 2022, фотограф: Саша Мадмуазель
Татьяна Полякова, октябрь 2022, фотограф: Дана Сапарова
Ольга Бодрова, октябрь 2022, фотографа: Полина Набока
Роман Киселев, ноябрь 2022, фотограф: Алиса Дитрих
Катя IOWA, ноябрь 2022, фотограф: Соня Сивкова
Мария Абашова, декабрь 2022, фотограф: Полина Набока
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