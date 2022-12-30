Мария Миногарова, Оксана Акиньшина и Ольга Бодрова: вот самые классные творческие съемки «Собака.ru» за 2022 год

2022 закончился и мы провожаем его с достоинством: перечитываем материалы, пересматриваем съемки и обнимаем за плечи всю команду. В этом странном году мы копали снежные кучи с Львом Лурье, говорили о важном на языке искусства с Полиной Осиповой и рассказывали про тех, кто кто каждый день заботится о нас, в рамках проекта «Новые имена в медицине». Смотрите, как это было!