Он — стрит-стайл легенда Петербурга (в прошлом фарцовщик!). Юрий Дормидошин: «Мое самое нелюбимое слово — “тренд”. Просто дно»

Каких-то пятнадцать лет назад все неистово наряжались, потом пришел нормкор, а теперь настал новый минимализм, когда все плюс/минус одинаковые в The Row и с Birkin. И тут вы — опять в чем-то невообразимом. Кстати, что это на вас?

Совершенно элитарный лондонский бренд John Alexander Skelton. Я раздал практически весь свой гардероб, потому что понял: Скелтон — мессия. Я в него уверовал. То, что он делает — очень сложно коммерчески, нечто среднее между кутюрным и портновским искусством. Это малотиражные вещи: он ищет антикварные ткани, и сколько есть в отрезе, столько и получится экземпляров. Это могут быть винтажная шерсть из редких пород шотландских овец, мешки для зерна или льняное постельное белье XIX века. У меня есть пальто, сшитое вручную из раритетной индийской ткани 1920 года, таких существует всего две штуки. Я покупаю предметы, тираж которых не больше трех.

Это же отвечает суперактуальной повестке rewearing, апсайкла и экологии.

Слушай, это все коммерческая ... (ерунда). Скелтон делает это не потому, что повестка, а потому, что тканей такого качества, как в 1920-х или 1930-х, больше никто не производит. Более того, он и в самих вещах переосмысляет силуэты тех десятилетий, пока все по кругу цитируют приемы от 1960-х до нулевых. Все это шьется и окрашивается вручную, ткется на старинных станках, выстирывается, перешивается. Я на John Alexander Skelton потратил миллиона четыре, еще два — и мне хватит по-настоящему элитарной одежды до конца жизни. Я пришел к капсульному гардеробу — почти все раздал, оставил разве что немного японцев: Undercover, Number (N)ine, The Soloist — и дорогущие бренды, которые тоже заморочены на штучности и редких тканях — Archivio J.M. Ribot и Elena Dawson. Из обуви остановился на Carol Christian Poell — тоже полностью ручная работа. Это все. Я вышел не вершину. Я устал. Устал быть ответственным за стиль. Считай, это моя пенсия.