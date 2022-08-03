Знакомьтесь, новая прима Мариинского театра Надежда Батоева: «Я задумывалась уйти из балета, но остановила мой педагог»

Как из этой точки вы оказались в альма-матер — петербургской Академии русского балета?

Подруга мамы посоветовала ей отвезти меня в Москву на просмотр. Это было летом, мы собрались и поехали, но оказалось, что все педагоги в отпусках. А в Петербурге тогда шел августовский набор, мы поехали туда. Было 30 человек на место, но меня взяли.

Вы ученица Людмилы Сафроновой, легендарного педагога, из-под рук которой выпускались примы и звезды. Помните свое первое впечатление?

Мы пришли к Людмиле Николаевне в четвертом классе. Тогда она как раз выпускала Алину Сомову и Лену Востротину. Ей уже тогда было много лет, но я помню, как она подняла ногу — высоко-высоко — и начала бить по ней рукой, приговаривая «Вот, видите, она у меня не трясется! Нужно держать вот так!» Я была в шоке. Я была восхищена. Не все умеют преподавать балет, нужна предрасположенность. У Людмилы Николаевны она была. Вместе с огромной любовью к балету.

Как она повлияла именно на вас?

Даже тех балерин, кого академия считала с не очень большим потенциалом, Людмила Николаевна вытаскивала. Искала и находила роли, в которых каждая из нас выигрышно смотрелась. У нас был большой класс, но у нее хватало любви на каждого. Благодаря ей из последних учениц я встала к концу обучения в ряд с первыми. Она что-то во мне увидела. На курсах у нас было обучение 9 лет, но после 8 ты мог уйти со средним образованием. Я задумывалась об этом, но Людмила Николаевна меня остановила и настояла, чтобы я получила бакалавра.