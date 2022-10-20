«Скоро у меня будут детки!»: Татьяна Полякова — о том, почему цветы — лакмус чувствительности

Как фаворит Екатерины II, князь Потемкин-Таврический завел в Петербурге моду на зимние сады

Мечта поселиться в теплице, точнее, в оранжерее (слово произошло от французского orange) не покидает меня с университетских времен. И не ради лимонов-апельсинов. И даже не ради бананов. Уютно и вдохновенно работалось нам с друзьями — сезонными садовниками в Ботаническом саду ЛГУ, уходить оттуда в белые ночи не хотелось. Только в параметр мечты было бы хорошо внести оттоманку, полки для книг и душевую — они точно способствовали бы еще лучшему микроклимату.

Мечта не нова. Многие английские представители богемы по примеру писателей селились в садах и садовых домиках. Говорят, не бывает хорошего писателя без сада: Агата Кристи имела Гринвей, Черчилль — Чартвелл, Киплинг — Бейтман, Бернс — Эллисленд. Не уверена, что могу провести параллели с русскими писательскими усадьбами: во многих была, но оранжерей не помню. И на дачах творческой интеллигенции в углу или на подоконнике всегда было растение если не в породистой супнице, то хотя бы в консервной банке. Тяга к оранжереям обоснована: продолжения цветущей и нежной природы хотелось.

В Петербурге первый зимний сад появился в конце XVIII века. Знак дал, конечно же, франт Потемкин, и стимул был самый сердечный: светлейший устроил в Таврическом дворце прием для Екатерины II. Нужно было предусмотреть все, что она любит: несмотря на зиму, извольте обилие живых цветов — аристократично и по французской моде. Цветы живые и горшечные, кстати, никогда не выписывали для себя. Главный жест — подарок, посвящение. И впечатление. После Потемкина-Таврического все дворянство бросилось выписывать растения из Европы.

До XVIII века устроить оранжерею в России было невозможно: попросту не было стекла большого размера. Оранжереи в России всегда были баснословно дорогим удовольствием. Оконное стекло крупного размера по цене соперничало с фарфором. И когда архитекторы научились стеклить, начался бум на заморские растения. Их начал привозить еще Петр I, но в его время можно было доставить из-за границы только корни и луковицы: ели, бук, тис, самшит, тюльпаны, нарциссы, гвоздики, — но не комнатные растения — они гибли по дороге. Все изменил англичанин Уорд: в 1830 году он придумал стеклянный шкаф-коробку, прототип теплицы. Сейчас такие называют «флорариум». В наши дни существует мода на переноски для собак, а тогда мода была на небольшие ящики Уорда с диковинными растениями.