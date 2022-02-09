Знакомьтесь, арт-визажист Глаша Гурьянова — она создавала сенсационные образы Ренаты Литвиновой, Little Big, Татарки и Насти Ивлеевой

Нет, даже не арт-визажист, а настоящий make up artist: 24-летняя Глаша Гурьянова стремительно ворвалась в модную индустрию. Ее работа — это больше искусство, чем просто макияж. Именно она делала сенсационные образы для Ренаты Литвиновой, Little Big, Татарки и Насти Ивлеевой на шоу «Королевские кобры».
Платье Coeur 1989, колье Christopher Kane, серьги Herald Percy (Poison drop)
Что такое новая красота, по-твоему?
Сочетание свободы, интеллекта, уверенности в себе, душевного спокойствия и сексуальности.
Какой твой визуальный код?
Свобода, ирония и легкий налет bad girl.
Как современная культура влияет на тренды в макияже?
Если раньше тренды задавались на подиумах, то сейчас они часто приходят из инстаграма или даже из сериалов. Недаром говорят, что сериалы — новые книги. И хотя я с этим утверждением не совсем согласна, отрицать явление глупо. Возьмем пример на поверхности — «Эйфория». Сериал породил целый бум в макияже. Сейчас вышел новый сезон и, уверяю, летом мы увидим стразы и цветные подводки на всех модных девчонках и мальчишках. И это здорово, я считаю.
Какую свою работу можешь назвать произведением искусства?
Я не могу выделить определенную работу. Вместо этого хочу привести цитату, которая мне близка: «Беспринципность — база творчества и свободного искусства». Это про меня — я стараюсь не следовать правилам и пробовать новое.
Платье Coeur 1989, перчатки 404 Not Found, колье Christopher Kane, серьги Herald Percy (Poison drop), кольцо Gem Kingdom, кольца Kaloskagathos.xxi, кольцо Symptom, кольцо Alice Florizelle (47 Store)
Бренды, без которых не обойтись в 2022-ом?
Просто обратите внимание на русские марки — их очень много классных! Например бренд Russian Beauty Guru. Его придумала Наталья Ракоч — человек с огромным опытом и знаниями — в свое время она запускала Vivienne Sabo, Beauty Bomb и много других брендов. Все продукты ее марки создаются в России, что важно! RBG коллаборируется с русскими визажистами и выводит классные продукты, нужные рынку. Кстати, в этом году выйдет коллаборация RBG со мной.
Что смотреть? Чем вдохновляться?
Присмотритесь к англичанам и японцам. Они одни из лучших сейчас в плане стиля. Англичане — настоящие панки! Им удается соблюсти баланс между свободой, иронией и качеством. А японцы уникальны по своей природе и взгляду на мир. Смотришь на них и удивляешься, как, как такое можно придумать?! Настоящие художники!
С каким брендом случилось твое самое любопытное сотрудничество?
Думаю, с Krygina Cosmetics. Все мои сотрудничества с ними — полная свобода творчества. Например, как-то в прямом эфире я раскрасила себя в милитари-принт.
Платье Coeur 1989, перчатки 404 Not Found, колье Christopher Kane, серьги Herald Percy (Poison drop)
Посоветуй народное средство красоты!
Больше спите, правильно питайтесь, занимайтесь спортом и не забывайте гулять и веселиться. Вроде просто, но мы так часто забиваем на это, что сами не замечаем, как превращаемся в скучных взрослых с работой на первом плане. А на первом плане у себя должны быть вы.
Макияж на все случаи жизни?
Красивая, свежая кожа с румянцем, оформленные брови и увлажненные губы. Без трещин!
С кем из гуру бьюти ты бы хотела поработать?
Перечисляю! Эрин Парсонс работает на кампейнах с сестрами Хадид, имеет огромную коллекцию винтажной косметики и круто разбирается в истории макияжа. Смотреть за ее туториалами — как сделать мейк Софи Лорен или Бриджит Бардо — увлекательно и поучительно. Валентина Ли и Исамайа Ффренч привлекают абсолютной свободой, новаторством. Ну а Вэл Гарланд и Пэт Макграт — практически мамы макияжа, культовые личности в мировой моде.
Фото: Маргарита Смагина
Стиль: Анастасия Пилова
Ассистент визажиста: Маргарита Айрапетова
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