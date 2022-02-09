Знакомьтесь, арт-визажист Глаша Гурьянова — она создавала сенсационные образы Ренаты Литвиновой, Little Big, Татарки и Насти Ивлеевой

Бренды, без которых не обойтись в 2022-ом?

Просто обратите внимание на русские марки — их очень много классных! Например бренд Russian Beauty Guru. Его придумала Наталья Ракоч — человек с огромным опытом и знаниями — в свое время она запускала Vivienne Sabo, Beauty Bomb и много других брендов. Все продукты ее марки создаются в России, что важно! RBG коллаборируется с русскими визажистами и выводит классные продукты, нужные рынку. Кстати, в этом году выйдет коллаборация RBG со мной.

Что смотреть? Чем вдохновляться?

Присмотритесь к англичанам и японцам. Они одни из лучших сейчас в плане стиля. Англичане — настоящие панки! Им удается соблюсти баланс между свободой, иронией и качеством. А японцы уникальны по своей природе и взгляду на мир. Смотришь на них и удивляешься, как, как такое можно придумать?! Настоящие художники!

С каким брендом случилось твое самое любопытное сотрудничество?

Думаю, с Krygina Cosmetics. Все мои сотрудничества с ними — полная свобода творчества. Например, как-то в прямом эфире я раскрасила себя в милитари-принт.