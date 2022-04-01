Как Андрей Кравцов за 10 лет вырастил бизнес из швейной машинки до бренда SHU, чей дождевик есть в гардеробе у каждого петербуржца

К десятилетию бренд одежды SHU стал интернациональной компанией. В нашем портфолио работа с более 200 магазинами по всему миру и 6 собственных в России, более 50 оптовых партнеров и опыт производства в Китае (8 лет!). Недавно мы открыли фабрику в Великом Новгороде и до недавнего момента имели дистрибьюцию в Скандинавии, Германии, Италии и Японии. В линейке SHU — верхняя одежда, хлопковые изделия, сумки, рюкзаки, аксессуары. Уверен, что мы в начале пути, как и 10 лет назад, когда я начинал в Петербурге. Тогда, 1 апреля 2012 года, впервые был продан плащ, сшитый мной в студии на Невском проспекте.

Видеть вещи SHU на людях в разных городах нашей планеты, будь то Петербург или Копенгаген — моя самая большая радость. Когда-то давно в интервью «Собака.ru» я рассказывал: однажды на фестивале Stereoleto пошел дождь, и я увидел, что наши плащи надели почти полсотни человек. Чем не подтверждение, что наша одежда не только функциональная, удобная, но и заметная? Изначально хотелось, чтобы вещи SHU были абсолютно для всех, поэтому в какую-то конкретную аудиторию мы намеренно никогда не целились. И естественным образом (или сверхъестественным!) это сработало. Когда я в последний раз был в Италии, в кафе зашел дедушка лет 75 с собакой — в нашей парке! А иногда наши вещи можно увидеть на Константине Хабенском: очень приятно, что он заметил SHU и нам даже удалось с ним познакомиться. Аудитория, которая выбирает SHU, — это и есть создатели нашего бренда. Одна и та же модель куртки у кого-то может быть в нескольких цветах или разных лет выпуска. Мы все время их совершенствуем, добавляем функционал, визуальные элементы, новые палитры. Перед тем, как выпустить, скажем, поясную дорожную сумку или рюкзак, носим их сами, а потом в сэмпл-руме обсуждаем с конструкторами — чтобы каждая деталь была полезной, форма удобной, а дизайн лаконичным.

В команде SHU сейчас около 70 человек, включая сотрудников магазинов в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, офиса в Гуанчжоу и представителя в Берлине. На фабрике в Новгороде 10–12 человек, сейчас мы находимся только в запуске производства. Наш главный офис находится в Москве на «Хлебозаводе #9», в Петербурге работает филиал на Литейном проспекте. Мой рабочий день устроен так: я просыпаюсь очень рано, еду в офис и в первой половине дня работаю с Китаем, потому что у них на 5 часов позднее. Дальше приходит команда, и мы начинаем планерки здесь, в Москве. Чуть позже просыпается Европа и оживает переписка с европейцами. Сейчас я много езжу по выставкам внутри России, сфокусирован на изучении локальных производств. Раньше мы были больше направлены на интернациональное развитие, но теперь вынуждены сосредоточиться на деятельности внутри России, и я хочу направить собственные ресурсы сюда.