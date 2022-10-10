Ольга Бодрова: «Ревность — это страх потерять любовь. Каждый человек очень хочет быть любимым»

Влюбились в Ольгу Бодрову сразу, как только увидели на «Кинотавре» в пронзительной сказке Николая Хомерики «Море волнуется раз» — фильм в том далеком 2021 году взял гран-при фестиваля, а Ольга — приз за лучшую женскую роль. С тех пор мы виделись мельком (и словом не перемолвились!) в «Караморе» Данилы Козловского. И хотя в октябре обещают премьеру северной ветреной мелодрамы «Велга» Анастасии Нечаевой с Бодровой в главной роли, ждать больше мы не могли. Встретились и узнали про 18 чувств, событий и людей, из которых соткана жизнь Ольги Сергеевны — московский дом, поэзия, лабрадор Трюфель, круглое кресло в московском театре Фоменко, работа с Евгением Цыгановым и русский кинематограф.
Вы снялись в одной из главных ролей в драме Николая Хомерики «Море волнуется раз». Играли в детстве в одноименную игру?
Да, мы играли в «море волнуется раз» с мамой и с братом. Моя мама сделала все для того, чтобы наше с братом детство было счастливым. И где-то там в детстве осталась невероятная способность так сильно любить жизнь, как потом уже не получается. Потом, когда узнаешь о несправедливости, о грехе, о страданиях людских.
Если бы вас попросили по мотивам фильма Хомерики написать картину, какие краски вы бы использовали и что бы изобразили?
Если бы я писала картину про наш фильм, то, наверное, взяла бы все светлые краски из набора гуаши, густыми мазками нанесла их на плотный лист и смешивала между собой. То, что получилось бы, наверное, отражало бы для меня это кино.
В октябре выходит «Велга», красивая драма по мотивам рассказа Бунина, где вы сыграли главную роль. Если правильно помню, «Велга» стала для вас дебютом в кино, потому что создавалась несколько лет назад. Как это было? Можете вспомнить ключевое воспоминание, собрать визуальные ощущения?
Все верно, «Велга» — моя первая работа в кино, именно поэтому она была для меня шаткой, наивной, в чем-то неуверенной. Наверное, моя профессиональная неопытность тогда помогла мне приблизиться к героине, это играло на ее характер. Неопытный, но так сильно желающий продраться через пучину чувств и эмоций. А главный талисман этой работы — это, конечно, Белое море. Магическое, холодное и невероятно красивое.
Что обязательно нужно взять с собой на съемки в лес?
Резиновые сапоги.
В одном из интервью вы рассказываете, что всегда хотели играть комические роли, но получаются скорее трагикомичные. Почему так? Когда, как думаете, появился внутренний разлом?
Речь совсем не о разломе, а о специфике работы в кино. Когда я максимально расслаблена и спокойна, меня часто
спрашивают «Что случилось? Почему ты грустишь?», а я отвечаю «У меня просто такое лицо». Вот так в кино — какое у тебя лицо, такие роли ты и будешь играть. Мне просто не предлагают и, скорее всего, не предложат комические роли.
Призвание. Почему вы отказались от идеи стать журналисткой и выбрали профессию актрисы?
Потому что идея эта была несерьезна. Немного углубившись в журналистику еще в школе, я поняла, что не хочу заниматься профессией, которую не смогу полюбить. Поэтому выбрала то, что люблю всей душой.
Любовь. Если перевести это понятие из плоскости слов в плоскость поступков, что это такое? И почему? Кто для вас— любовь?
Предметно не получится конечно, потому что любовь — не функция. Это огромная материя, и человек в принципе всю
жизнь ее познает. Любовь — это когда все понимаешь без слов. А что касается поступков, на мой взгляд, поступки
бывают только маленькие. Когда мы произносим это слово «поступок», кажется, что речь обязательно идет о чем-то
невероятном — горы свернуть, кого-то покорить. Я почему-то уже не верю в эти красивые сказочные понятия. Сварить утром кофе для кого-то или выслушать человека, когда он злой, уставший — вот это любовь. Быть рядом, когда сложно. Это очень просто и очень тяжело одновременно. Когда ты самый неприятный и мерзкий человек в мире, в слюнях и соплях — вот тот, кто в этот момент рядом с тобой, тот и любит по-настоящему. Мне так кажется.
И сразу в противовес — что такое ревность? Вы ревнивый человек?
Ревность — это страх потерять любовь. Каждый человек очень хочет быть любимым. И каждый боится любовь потерять.
Вы работали с режиссерами Николаем Хомерики, Данилой Козловским, Анастасией Нечаевой. Можете выделить «суперспособность» каждого?
Николай — хрупкая ваза, хрустальная душа, невероятно чуткий, внимательный и чувствующий. Данила — огонь заряжающий на максимальную отдачу, вечный двигатель, неиссякаемая энергия и невероятная работоспособность. Настя — холодное мороженое в жаркий день, которая становится в определенные моменты сладкой и тягучей как конфета. И способная быстро растаять, если ее перегреть.
Сейчас в производстве «Страсти по Матвею» — в истории про алтарника и художницу вы играете вместе с Денисом Власенко, Валери Зоидовой, Анаром Халиловым. Что это будет? И что за роль досталась вам?
Это история о вере, о любви, о христианстве в разных его проявлениях. Я играю подругу главной героини по имени Варвара. Она находится в поиске чувств и правды, христианской и своей собственной. Остальное, надеюсь, можно будет увидеть в фильме. Мне самой очень интересно, что получилось.
В этом же номере журнала мы публикуем интервью, в котором поговорили с создателями фильма «Экспресс» — кажется, вы смотрели его на фестивале «Окно в Европу». Как вам? Что вообще, на ваш взгляд, происходит с русским кино сейчас?
Во мне очень отозвался этот фильм, я увидела в нем свет среди мрака, жанр, самобытность, прекрасную режиссерскую и актерские работы. Понять бы, что сейчас с русским миром происходит, с русской культурой, а вы меня про кино спрашиваете. Я не знаю.
Партнер. Выберите, пожалуйста, партнера по площадке, работу вместе с которым вы запомните на всю жизнь? Почему?
Каждого своего партнера я очень хорошо помню. Недавно мне посчастливилось поработать в театре с Евгением Цыгановым (речь идет о спектакле «Комедия о трагедии», которую Цыганов поставил в «Мастерской Петра Фоменко». — Прим.ред.) — это было самое прекрасное рабочее время в моей жизни, душеспасительное и плодотворное. В Жене соединяются талант, отвага, профессионализм, невероятная любовь к профессии, чувствительность и чуткость к тем, с кем он работает. Такое редко бывает, поэтому этот опыт я точно запомню на всю жизнь.
Вернемся из внешнего мира — домой. Где и как вы живете сейчас? Есть ли у вас ритуалы, связанные с бытом? И как у вас появился Трюфель?
Я живу в Москве и очень люблю свой дом. Да, ритуалы есть, конечно, но они на то и домашние, чтобы остаться дома. Трюфель появился очень просто — я взяла его у заводчиков, потому что всегда хотела собаку.
Во сколько и с чего начинается ваш день сейчас?
По времени очень по-разному, но всегда с завтрака.
Что вы умеете хорошо делать своими руками? То, что не касается вашей профессии. Кто вас этому научил?
Умею звонить в колокола. Этому меня научил мой муж.
Какое у вас любимое стихотворение другого поэта? Чему посвящено ваше самое любимое стихотворение из собственных?
Мои любимые поэты — Пушкин и Бродский. Вы как-то очень много значения придаете моей «поэзии». Вы читали мои стихи? Я вообще не поэт и не дерзну себя им назвать. И тексты, имеющие рифму и опубликованные в соцсетях, не дерзну назвать поэзией. Это отдельный вид искусства, и я не хотела бы его обесценивать, ставя себя в один ряд с мастерами, которые этим жили и живут.
Есть ли цитата (ваша или чья-нибудь), которая описывает ваше отношение к жизни?
Нет. Предпочитаю относиться к жизни не цитатами, а чувствами. Чувства меняются сейчас слишком быстро, сложно
даже фиксировать.
Как бы вы описали свою внешность? Как у вас менялось отношение к самой себе с течением жизни? Что вы думаете о ней сейчас?
Я бы назвала свою внешность обманчивой. А по поводу отношения к ней —со временем происходит принятие и понимание себя, но, на мой взгляд, восприятие себя не бывает изнутри, оно приходит только через любимых людей, через то, как они к тебе относятся.
Злость. Что может вас разозлить?
Несправедливость.
Есть ли у вас лайфхак, как оставаться в концентрации, не распыляясь ни на что другое? Вы приводите в одном из интервью фразу о том, что «Нужно нырнуть и плыть» — как у вас это получается?
Да у меня не получается. И хорошо, наверное, а то было бы слишком легко. Никаких лайфхаков, только любовь к тому, что ты делаешь. Только любовь может заставить не распыляться, трудиться и верить.
Быть Ольгой Бодровой — что это значит?
Слишком долго думать над ответами.
Какое у вас любимое место в родном театре — «Мастерской Петра Фоменко»?
Раньше на балконе в театре было старое кресло, круглое и глубокое, почти выцветшее от дождя. Вот это было мое
любимое место, я выходила на балкон посидеть в этом кресле перед спектаклем или в антракте. А потом на балконах затеяли ремонт, и кресло исчезло куда-то. Наверное, его выбросили.
Вопрос-бонус: в театре, где вы играете, идет спектакль «Ковчег», который поставил Олег Глушков — про лайнер, плывущий сквозь океан, населенный всевозможными животными. Если верить сайту театра, в этой постановке вы одновременно играете Гусеницу, Зайку, Муху, Единорога и... Юдифь. Каково это?
Сайту, конечно же, надо верить! Вышло это благодаря магии театра. Ну как же я теперь это объясню? Так был построен спектакль. Но теперь его не увидеть. Опять же, если верить сайту, там все артисты играли по пять-семь ролей, это не я одна такая особенная.
Фото: Полина Набока
Текст: Алина Исмаилова
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж: Эрнест Мунтаниоль (Сhanel)
Ассистент визажиста: Мария Авдеева
Волосы: Полина Уланская
Продюсер: Маргарита Саратова
Ретушь: Жанна Галай
Шрифт: Влада Олейник
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