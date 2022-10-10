Ольга Бодрова: «Ревность — это страх потерять любовь. Каждый человек очень хочет быть любимым»

Вы снялись в одной из главных ролей в драме Николая Хомерики «Море волнуется раз». Играли в детстве в одноименную игру?

Да, мы играли в «море волнуется раз» с мамой и с братом. Моя мама сделала все для того, чтобы наше с братом детство было счастливым. И где-то там в детстве осталась невероятная способность так сильно любить жизнь, как потом уже не получается. Потом, когда узнаешь о несправедливости, о грехе, о страданиях людских.

Если бы вас попросили по мотивам фильма Хомерики написать картину, какие краски вы бы использовали и что бы изобразили?

Если бы я писала картину про наш фильм, то, наверное, взяла бы все светлые краски из набора гуаши, густыми мазками нанесла их на плотный лист и смешивала между собой. То, что получилось бы, наверное, отражало бы для меня это кино.

В октябре выходит «Велга», красивая драма по мотивам рассказа Бунина, где вы сыграли главную роль. Если правильно помню, «Велга» стала для вас дебютом в кино, потому что создавалась несколько лет назад. Как это было? Можете вспомнить ключевое воспоминание, собрать визуальные ощущения?

Все верно, «Велга» — моя первая работа в кино, именно поэтому она была для меня шаткой, наивной, в чем-то неуверенной. Наверное, моя профессиональная неопытность тогда помогла мне приблизиться к героине, это играло на ее характер. Неопытный, но так сильно желающий продраться через пучину чувств и эмоций. А главный талисман этой работы — это, конечно, Белое море. Магическое, холодное и невероятно красивое.

Что обязательно нужно взять с собой на съемки в лес?

Резиновые сапоги.

В одном из интервью вы рассказываете, что всегда хотели играть комические роли, но получаются скорее трагикомичные. Почему так? Когда, как думаете, появился внутренний разлом?

Речь совсем не о разломе, а о специфике работы в кино. Когда я максимально расслаблена и спокойна, меня часто

спрашивают «Что случилось? Почему ты грустишь?», а я отвечаю «У меня просто такое лицо». Вот так в кино — какое у тебя лицо, такие роли ты и будешь играть. Мне просто не предлагают и, скорее всего, не предложат комические роли.