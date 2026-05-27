Чем заняться в Петербурге с 28 по 31 мая

Главные премьеры этой недели в кино: байопик о cтарте карьеры американского поп-короля «Майкл» (18+) и триллер с Марком Эйдельштейном про катастрофу в свадебном путешествии «Пропасть» (12+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Выставка «Цирк Г. А. В. Траугот», Западный павильон Михайловского замка (0+)

К 95-летию художника-трудоголика и арт-директора визуального лора нескольких поколений Александра Траугота приурочили трибьют всей династии Г. А. В. (в нее также входит отец мастера Георгий и брат Валерий!). В экспозиции, посвященной цирку, — редкие зарисовки с натуры и эскизы иллюстраций к книгам Маршака.

Подготовиться к визиту в Русский музей можно, прочитав материал Собака.ru, где Александр Георгиевич рассказывает о блокадном быте, дружбе с Друскиным и «квадрате пошлости».

До 31 августа

Фестиваль reMusik.org, Петербург (12+)

Смотр современной академической музыки продолжается выступлением «Санкт-Петербургского импровизационного оркестра» (участники коллектива играют без нот!), а также перформансом «Графика звука», где музыка объединится с авангардным визуалом.

До 5 июня

Концерт «Золотых зубов», «Юнион» (18+)

20:00

Инди-поп о «больших надеждах, тлеющих на городских окраинах» в исполнении фаворитов критика Николая Редькина и лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти».

Вечеринка «Бал художников», кабаре «Шум» (18+)

20:00

Надеваем самые экстравагантные костюмы. Повод — вернисаж обновленной «Зеркальной выставки», собравшей 30 авторов: от топорописца Нестора Энгельке до сооснователя объединения Parazit Владимира Козина.

Спецпоказ «Майкла», Cinéma Michèle (18+)

18:45

Лидер софт-джазовой группы Non Cadenza Саша Алмазова представит одну из главных лент весны. А в субботу, 30 мая, отправляемся на ее же традиционный сольник в клубе Игоря Бутмана.

+ Идея: изучить Михайловский замок.

Редакция Собака.ru собрала 10 отличных экспонатов: плафоны павловской эпохи, оригинальные скульптуры из Летнего сада и не только.