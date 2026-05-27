Чем заняться в Петербурге с 28 по 31 мая

Выставка-трибьют семье Трауготов, фестиваль «Звезды белых ночей», триллер с Марком Эйдельштейном, концерты Ильи Папояна, группы «Золотые зубы» и Pharaoh, старт театрального сезона в Новой Голландии, оперная феерия «Классика на Дворцовой», «Сентиментальный балет» труппы ЦСИ им. Курехина, читка сценариев Алины Насибуллиной и Семена Серзина, а также «Морская» вечеринка (Kontrkult! Roots United! Odyssey! «Антон тут рядом»!) — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.
ЧЕТВЕРГ: 28 МАЯ
Марк Эйдельштейн
Главные премьеры этой недели в кино: байопик о cтарте карьеры американского поп-короля «Майкл» (18+) и триллер с Марком Эйдельштейном про катастрофу в свадебном путешествии «Пропасть» (12+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.
Выставка «Цирк Г. А. В. Траугот», Западный павильон Михайловского замка (0+)
К 95-летию художника-трудоголика и арт-директора визуального лора нескольких поколений Александра Траугота приурочили трибьют всей династии Г. А. В. (в нее также входит отец мастера Георгий и брат Валерий!). В экспозиции, посвященной цирку, — редкие зарисовки с натуры и эскизы иллюстраций к книгам Маршака.
Подготовиться к визиту в Русский музей можно, прочитав материал Собака.ru, где Александр Георгиевич рассказывает о блокадном быте, дружбе с Друскиным и «квадрате пошлости».
До 31 августа
Фестиваль reMusik.org, Петербург (12+)
Смотр современной академической музыки продолжается выступлением «Санкт-Петербургского импровизационного оркестра» (участники коллектива играют без нот!), а также перформансом «Графика звука», где музыка объединится с авангардным визуалом.
До 5 июня
Концерт «Золотых зубов», «Юнион» (18+)
20:00
Инди-поп о «больших надеждах, тлеющих на городских окраинах» в исполнении фаворитов критика Николая Редькина и лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти».
Вечеринка «Бал художников», кабаре «Шум» (18+)
20:00
Надеваем самые экстравагантные костюмы. Повод — вернисаж обновленной «Зеркальной выставки», собравшей 30 авторов: от топорописца Нестора Энгельке до сооснователя объединения Parazit Владимира Козина.
Спецпоказ «Майкла», Cinéma Michèle (18+)
18:45
Лидер софт-джазовой группы Non Cadenza Саша Алмазова представит одну из главных лент весны. А в субботу, 30 мая, отправляемся на ее же традиционный сольник в клубе Игоря Бутмана.
+ Идея: изучить Михайловский замок.
Редакция Собака.ru собрала 10 отличных экспонатов: плафоны павловской эпохи, оригинальные скульптуры из Летнего сада и не только.
ПЯТНИЦА: 29 МАЯ
Илья Папоян
Фестиваль «Звезды белых ночей», Мариинский театр, Мариинский-2, Концертный зал Мариинского театра (6+)
Как и всегда, в конце мая стартует цикл балетных и оперных премьер, а также визитов театральных селебрити. 29-го мы увидим «Бориса Годунова» (Абдразаков!), 30-го — «Лебединое озеро» (Хорева!), а 31-го — «Ромео и Джульетту» (Терешкина и Чон!).
До 24 июля
Концерт Ильи Папояна, «Летний театр», Новая Голландия (12+)
20:00
Пианист-феномен предложит свою версию композиций Рахманинова («Его музыка — это открытый голос души, послание напрямую, без посредников и извилистых путей», — рассказывал артист в интервью Собака.ru!), Прокофьева, Шопена и Горовица.
Бонус: на следующий день Папоян выступит совместно с оркестром Мариинского театра уже с полноценным посвящением Прокофьеву.
Концерт «Классика на Дворцовой», Дворцовая площадь (12+)
21:30
В оперной феерии задействованы звездные теноры, сопрано и баритоны: приглашенный солист «Ла Скала» Марко Чапони, артист Немецкой оперы Андрей Данилов, а также Мариам Баттистелли, выступавшая на одной сцене с Пласидо Доминго.
Фестиваль-лекторий «НИЭЛИТНИМАСС», «Невидимый театр» (18+)
18:00
Идем препарировать и критиковать нереализованные сценарии режиссера мифического триллера «Шурале» Алины Насибуллиной, основателя «Невидимого театра» Семена Серзина и создателя сериала «1703» Дениса Артамонова.
Вечеринка «Ночь всего», «К-30» (18+)
23:00
Формация Roots United устраивает пре-открытие летнего двора! Главные хайлайты вечера — шоу альтер-эго рэпера Хаски (dj hvost!), лайв автора бэнгера «Какой хороший день, чтобы подарить цветов» DJ Stonik1917 и перформативная читка Ника Брусовского.
Вечеринка «Базовое техно», Blank (18+)
23:00
Тусовка и одноименный лейбл Кирилла Keyser в последний раз покажет на сцене Blank, каким может и должен быть электронный авангард.
СУББОТА: 30 МАЯ
Анастасия Принцева
Концерт камерного оркестра musicAeterna, «Летний театр», Новая Голландия (12+)
19:00
Скрипачи самого обсуждаемого оркестра страны сыграют популярные сочинения Альфреда Шнитке Concerto grosso № 1 (пример полистилистики!) и Moz-Art à la Haydn (синтез симфоний Моцарта и Гайдна!), а также Psalom минималиста Арво Пярта.
Спектакль «Манон Леско», Михайловский театр (16+)
18:00
Камбэк коллаборации с Берлинской оперой! Экс-руководитель Зальцбургского фестиваля Юрген Флимм осовременил произведение Пуччини и переместил события в нуарный съемочный павильон Голливуда эпохи 1930-х.
Экскурсия «Здесь отдыхает полутруп», Рубинштейна, 23 (12+)
12:30
Директор «Дня Д» Анастасия Принцева покажет авторский маршрут по квартире и дворам Довлатова, а заодно поделится инсайдами из биографии писателя и абсурдными историями из жизни фестиваля.
Вечеринка «Морская», «Севкабель Порт» (18+)
23:00
«Вечеринка вечеринок» возвращается с девятью сценами, главными промо-группами города (андеграундный клуб Kontrkult, отцы-основатели «К-30» Roots United, фестиваль хаус-музыки Odyssey и другие!), гаражной распродажей, коллаборацией с фондом «Антон тут рядом», а также бильярдом и азиатской лапшой Ossu.
Вечеринка Marginalia x Oberwave, Blank (18+)
23:00
В программе — декаданс и эсхатологические танцы, сплав рейва и рок-концерта, ритуальный индастриал и мутации эйсида, марийские мифы и предания, а также тибетская электро-акустическая лаборатория и темные вибрации электроники.
Вечеринка SMENA.DANCE х TECHNOVIBE, «Рассвет» (18+)
23:00
Хард-техно-диджеи объединятся с хореографами! Бонус: можно поучаствовать в мастер-классах по экзерсисам на танцполе.
Вечеринка Double Sound² x K-30, «К-30» (18+)
23:00
Музыкальное сообщество с 16-летней историей (!) раздаст минималистичный и медитативный саунд.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 31 МАЯ
Pharaoh
Концерт «Фортепианный марафон», Филармония им. Шостаковича (6+)
17:00
Профессор консерватории им. Римского-Корсакова Петр Лаул, победитель конкурса имени Ференца Листа Александр Кашпурин и еще 17 (!) петербургских пианистов устроят вечер классической музыки. Мы услышим сюиту Чайковского, фантазию Скрябина, сцену из балета Стравинского, прелюдию Листа и многое другое.
Спектакль «Сентиментальный балет», ЦСИ им. Курехина (16+)
19:00
Труппа ЦСИ им. Курехина «Танц-механика» заявит о себе пластическим осмыслением альбомов основателя «Поп-механики» Some Combinations и Live in France.
Концерт Pharaoh, Ледовый дворец (16+)
20:00
«Скр, скр, скр, в мертвых найках». Вспоминаем свой 2014-й на сольнике Глеба Голубина.
Концерт «Ленинградского Диксиленда», «Летний театр», Новая Голландия (12+)
20:00
Ансамбль под управлением саксофониста Олега Кувайцева (вы могли видеть их в легендарном вечернем шоу Джонни Карсона!) даст старт традиционным джазовым воскресеньям в Новой Голландии.
Вечеринка «Эпилог», Af Brew Taproom (18+)
18:00
Последним аккордом в истории альманаха о совриске «Шило» станет книжный рейв (что? да!) и эфир радио «Птичка».
+ Идея: попробовать главные безалкогольные коктейли Петербурга.
Виски-сауэр с попкорном, выпаренный квас с пеной из ряженки и аджика с рассолом — наше меню на эти выходные.
Комментарии (0)