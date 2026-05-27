Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: байопик о Майкле Джексоне, «Пропасть» с Марком Эйдельштейном и мультфильм «Кощей. Тайна живой воды»

А также — аниме «Чао», триллер «Обитель зла: Мутация» и спортивная комедия «Мечтать не вредно». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ

Lionsgate, GK Films, Universal Pictures, 2026

«Майкл» / Michael (18+)

Биографический фильм о ранних годах легендарного поп-музыканта Майкла Джексона (его сыграл племянник звезды Джаафар Джексон). В роли его отца — Колман Доминго, также в касте Ниа Лонг, Майлз Теллер, Кэт Грэм и другие. Режиссером проекта стал Антуан Фукуа («Тренировочный день», «Великий уравнитель»).

C 28 мая

Art Pictures Studio, Водород, при поддержке Фонда кино, 2026

«Пропасть» (12+)

Дебют режиссера Алексея Ионова в формате полного метра. Саша (Марк Эйдельштейн) и Даша (Тина Стойилкович) летят в свадебное путешествие — частный самолет, за штурвалом которого по стечению обстоятельств оказывается Дашин бывший бойфренд Артем (Степан Белозеров), терпит крушение. Теперь все трое остаются висеть над пропастью на парашютных стропах: внизу — лесной пожар, а между молодыми людьми — невыясненные отношения.

С 28 мая

Анимационная студия КиноАтис, кинокомпания СТВ, 2026

«Кощей. Тайна живой воды» (6+)

Мультфильм по мотивам классического фольклорного сюжета: Кощей (в озвучке Виктора Добронравова) спустя 300 лет бесплодных поисков достойной возлюбленной готовится к свадьбе с Варварой (Екатерина Тарасова). Само собой, торжество срывается, а девушку придется отправиться спасать — вместе с Елисеем (Александр Якин) и Колобком (Владимир Сычев). Режиссер — Роман Артемьев (автор предыдущей части о приключениях Кощея «Похититель невест»).

С 28 мая

Studio 4°C, 2025

«Чао» / ChaO (18+)

Аниме о взаимоотношениях людей и русалок: по сюжету скромный офисный работник Стефан неожиданно для себя и окружающих женится на морской принцессе Чао, что приводит к череде комических последствий. Режиссером выступил Ясухиро Аоки («Бэтмен: Рыцарь Готэма»).

C 28 мая

Quad, Gaumont, France 2 Cinéma, Proball Consulting, MJ Sports Management, 2026

«Мечтать не вредно» / Le rêve américain (18+)

Французская комедия Антони Марсьяно («Жизнь на перемотке») о двух аутсайдерах, которых объединила любовь к баскетболу — так обычный продавец и уборщик в аэропорту стали успешными спортивными агентами. Главные роли сыграли Жан-Паскаль Зади («Просто черный») и Рафаэль Кенар («Второй акт»).

C 28 мая

Indy Entertainment, Showdown Productions, Popternative Pictures, Rebel of America, 2026

«Обитель зла: Мутация» / The Cure (18+)

Фантастический триллер (не имеющий отношения к оригинальной франшизе «Обитель зла» — на самом деле он называется «Лекарство») о 16-летней девушке Элли (Саманта Кокрэйн), которая страдает от неизвестного заболевания. Внезапно выясняется, что ее родители — известные бизнесмены в сфере биотехнологий (Эшли Грин и Давид Дастмалчян) — всю жизнь ставили над ней эксперименты. Режиссером фильма выступила Нэнси Леопарди («Смертельное искушение»).

C 28 мая

