Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: байопик о Майкле Джексоне, «Пропасть» с Марком Эйдельштейном и мультфильм «Кощей. Тайна живой воды»

А также — аниме «Чао», триллер «Обитель зла: Мутация» и спортивная комедия «Мечтать не вредно». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Майкл» / Michael (18+)
Биографический фильм о ранних годах легендарного поп-музыканта Майкла Джексона (его сыграл племянник звезды Джаафар Джексон). В роли его отца — Колман Доминго, также в касте Ниа Лонг, Майлз Теллер, Кэт Грэм и другие. Режиссером проекта стал Антуан Фукуа («Тренировочный день», «Великий уравнитель»).
C 28 мая
«Пропасть» (12+)
Дебют режиссера Алексея Ионова в формате полного метра. Саша (Марк Эйдельштейн) и Даша (Тина Стойилкович) летят в свадебное путешествие — частный самолет, за штурвалом которого по стечению обстоятельств оказывается Дашин бывший бойфренд Артем (Степан Белозеров), терпит крушение. Теперь все трое остаются висеть над пропастью на парашютных стропах: внизу — лесной пожар, а между молодыми людьми — невыясненные отношения.
С 28 мая
«Кощей. Тайна живой воды» (6+)
Мультфильм по мотивам классического фольклорного сюжета: Кощей (в озвучке Виктора Добронравова) спустя 300 лет бесплодных поисков достойной возлюбленной готовится к свадьбе с Варварой (Екатерина Тарасова). Само собой, торжество срывается, а девушку придется отправиться спасать — вместе с Елисеем (Александр Якин) и Колобком (Владимир Сычев). Режиссер — Роман Артемьев (автор предыдущей части о приключениях Кощея «Похититель невест»).
С 28 мая
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Чао» / ChaO (18+)
Аниме о взаимоотношениях людей и русалок: по сюжету скромный офисный работник Стефан неожиданно для себя и окружающих женится на морской принцессе Чао, что приводит к череде комических последствий. Режиссером выступил Ясухиро Аоки («Бэтмен: Рыцарь Готэма»).
C 28 мая
«Мечтать не вредно» / Le rêve américain (18+)
Французская комедия Антони Марсьяно («Жизнь на перемотке») о двух аутсайдерах, которых объединила любовь к баскетболу — так обычный продавец и уборщик в аэропорту стали успешными спортивными агентами. Главные роли сыграли Жан-Паскаль Зади («Просто черный») и Рафаэль Кенар («Второй акт»).
C 28 мая
«Обитель зла: Мутация» / The Cure (18+)
Фантастический триллер (не имеющий отношения к оригинальной франшизе «Обитель зла» — на самом деле он называется «Лекарство») о 16-летней девушке Элли (Саманта Кокрэйн), которая страдает от неизвестного заболевания. Внезапно выясняется, что ее родители — известные бизнесмены в сфере биотехнологий (Эшли Грин и Давид Дастмалчян) — всю жизнь ставили над ней эксперименты. Режиссером фильма выступила Нэнси Леопарди («Смертельное искушение»).
C 28 мая
Комментарии (0)