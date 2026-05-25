На что посмотреть в Михайловском замке? 10 классных экспонатов, о которых вы могли не знать

Евстафий Мошков. «Миропомазание великой княгини Елизаветы Алексеевны 9 мая 1773 года»

Картина исторического живописца и иконописца Мошкова изображает регулярный в истории царской семьи, но редко встречающийся в произведениях искусства сюжет — переход в православие западной принцессы, готовящейся выйти замуж за представителя императорского рода.

Холст показывает момент, следующий за таинством крещения принцессы Баденской Луизы Марии Августы, будущей супруги Александра I. Кроме них здесь можно увидеть Екатерину II, цесаревича Павла Петровича и Марию Федоровну, великого князя Константина Павловича, последнего фаворита императрицы Платона Зубова и других придворных и церковных деятелей. Большинство персонажей написано с оригинальных портретов художника Лампи Старшего. Произведение находится в зале Антик.