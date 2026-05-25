На что посмотреть в Михайловском замке? 10 классных экспонатов, о которых вы могли не знать

Плафоны павловской эпохи, портреты Пушкина, Крылова, Брюллова и еще 220-ти известных граждан в одной картине и оригинальные скульптуры из Летнего сада. «Собака.ru» собрала 10 маст-си произведений в Михайловском замке.
Евстафий Мошков. «Миропомазание великой княгини Елизаветы Алексеевны 9 мая 1773 года». 1797
Картина исторического живописца и иконописца Мошкова изображает регулярный в истории царской семьи, но редко встречающийся в произведениях искусства сюжет — переход в православие западной принцессы, готовящейся выйти замуж за представителя императорского рода.
Холст показывает момент, следующий за таинством крещения принцессы Баденской Луизы Марии Августы, будущей супруги Александра I. Кроме них здесь можно увидеть Екатерину II, цесаревича Павла Петровича и Марию Федоровну, великого князя Константина Павловича, последнего фаворита императрицы Платона Зубова и других придворных и церковных деятелей. Большинство персонажей написано с оригинальных портретов художника Лампи Старшего. Произведение находится в зале Антик.
Василий Истомин. «Перенесение Тихвинской иконы Божией Матери из церкви Рождества Богородицы в Успенский собор в Тихвине 9 июня 1798 года». 1801
В этом же зале выставлена большая многофигурная картина «Перенесение Тихвинской иконы Божией Матери 9 июня 1798 года» — процессия, в которой участвуют все члены императорской фамилии. Во главе — император Павел I с женой и великими князьями Александром и Константином. Они переносят чудотворный образ в главный храм Тихвинского Богородицкого монастыря, основанного в 1383 году на месте явления чудотворной иконы. Рядом с Константином Павловичем можно заметить изображение предводителя уездного дворянства, деда композитора Римского-Корсакова, а на переднем плане — самого художника Василия Истомина.
Якоб Меттенлейтер. Храм минервы
Зал входил в ансамбль парадных апартаментов императрицы Марии Федоровны. Свое название он получил из-за находившихся здесь четырех шпалер, повторявших сюжеты настенных росписей Рафаэля в Ватикане. Сейчас три из них находятся в Эрмитаже, а одна — в Лейпциге. Зато во время реставрации обнаружилось, что здесь сохранилось три оригинальных замазанных плафона авторства художника немецкого происхождения Якоба Меттенлейтера. Это единственные в замке дошедшие до нас образцы потолочной живописи павловского времени. Центральный сюжет представляет «Храм Минервы» (на изображении можно увидеть архитектора Винченцо Бренну с планом Михайловского замка и Меттенлейтера за мольбертом). Два другие плафона — «Прометей, оживляющий человека» и «Прилежание и Леность».
Иосиф Олешкевич. «Благодетельное призрение и попечение императрицы Марии Федоровны о бедных». 1812
Сюжет этой картины, включающей в себя загадочные знаки, связан с благотворительной деятельностью императрицы Марии Федоровны. С 1797 года она возглавила управление, занимавшееся делами народного просвещения, здравоохранения и социального обеспечения. В его ведении находились Смольный институт благородных девиц, женские гимназии, приюты для слепых и глухонемых, детей, вдов, отставных военных, больницы и учебные заведения. Императрица основала Екатерининские институты в Петербурге и в Москве, учредила мещанское училище, училище глухонемых и многие другие воспитательные и сиротские заведения. Все свое состояние она завещала на благотворительность.
А рассеченная облаком пирамида на заднем плане и солнце на груди императрицы — это масонские символы (Иосиф Олешкевич был председателем ложи «Белый орел»).
Федор Алексеев. «Вид на Михайловский замок в Петербурге со стороны Фонтанки» и «Вид на Михайловский замок и площадь Коннетабля в Петербурге»
Две работы одного из основоположников русского городского пейзажа позволяют, пускай и с некоторыми оговорками, представить, как Михайловский замок выглядел во времена Павла I. Кое-что художник творчески переосмыслил, но, например, два канала и система фортификационных сооружений, которые сейчас отсутствуют, раньше действительно располагались вокруг замка.
Григорий Чернецов. «Парад по случаю окончания военных действий в Царстве Польском 6 октября 1831 года на Царицыном лугу в Петербурге». 1837
Примерно так могла бы выглядеть церемония «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в 1831 году. Картина показывает почти 300 персонажей, собравшихся на Царицыном лугу (теперь известном как Марсово поле) на парад по случаю подавления польского восстания. На переднем плане расположены 223 портретных изображения самых известных граждан. Среди них — художники Брюллов и Иванов, поэты Пушкин, Жуковский, Гнедич, Крылов и другие выдающиеся личности. В нижней части рамы есть откидывающаяся часть, за которой находится авторская прорись композиции пером с указанием фамилий всех зрителей парада.
Неизвестный художник. Амур и Психея. Конец XVII века
Подлинники скульптур из Летнего сада сейчас находятся в Михайловском замке — оставлять их и дальше под открытым небом было небезопасно с точки зрения сохранности. Одна из композиций иллюстрирует миф о Психее, которая была так прекрасна, что вызвала ревность Венеры. Богиня отправила своего сына Амура наказать соперницу, но тот влюбился и перенес девушку в свой чертог, где посещал ее по ночам, запретив пытаться рассмотреть его лицо. Скульптурная группа, созданная одним из учеников Бернини, изображает момент, когда любопытная Психея подносит к лицу спящего Амура лампу. В следующее мгновение он проснется, разгневается и покинет возлюбленную, которой придется преодолеть множество испытаний, чтобы воссоединиться с ним.
Франческо Кабианка. «Сатурн». Начало XVIII века
Еще одна скульптура, перемещенная из Летнего сада, изображает Сатурна, чей культ слился с культом бога Кроноса, которому было предсказано низвержение от рук одного из его детей. В попытке обмануть судьбу Кронос проглатывал своих потомков, пока не был побежден Зевсом, вместо которого съел камень. В Летнем саду статуя, скорее всего, отражала память о Золотом веке, с которым ассоциировалась петровская эпоха. Пару ей должна была составить богиня плодородия Опс, но ее имя потерялось при переписке, и эта часть заказа не была выполнена.
Михаил Врубель. «Танцовщица (Фантазия)». Около 1900
В Михайловском замке расположено также открытое скульптурное хранение Русского музея. У произведений в витринах здесь нет этикеток, зато рядом расположен интерактивный экран, с помощью которого можно узнать о понравившейся работе, отметив ее местоположение в зале, а потом посмотреть, какие еще вещи этого автора представлены рядом.
Например, здесь выставлена «Танцовщица» — эскиз скульптуры из тонированного гипса. Врубель создал ее в период своего увлечения майоликой и театральными образами. Эскиз входит в группу работ на темы опер-сказок «Садко» и «Снегурочка» и является единственным в творчестве художника обращением к теме вакхического танца.
